 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Земельный кодекс Казахстана – мина, которая может взорваться в 2021 году?
02:01 23.02.2021

Вячеслав Щекунских

За последний месяц уже несколько депутатов казпарламента заявили о проблемах в существующем в стране земельном законодательстве. На слуху и махинации с земельными участками в разных городах Казахстана, и подходящий в декабре 2021г. срок окончания моратория на передачу земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность казахстанцам и на применение норм их аренды иностранцам.

Анализ правоприменительной практики показывает, что конфликтных моментов в Земельном кодексе очень много. Однако комиссия по земельной реформе, работавшая в 2016 году, возможно, не особо вникала во все проблемы и ограничилась несколькими направлениями.

Косметические правки

Прежде всего комиссия вынесла решения по пятилетнему мораторию (заканчивается в 2021г.) на продажу в частную собственность кому бы то ни было, и на долгосрочную аренду сельхозземель физическим и юридическим лицам иностранных государств. Решение, по сути, было мотивировано земельными протестами 2016 г. – казахстанцы просили "не отдавать землю иностранцам".

Помимо моратория комиссия утвердила план из десяти пунктов, которые затем ушли на рассмотрение парламенту:

· Сохранение института аренды земель сельхозназначения для резидентов Казахстана на 49 лет. Одновременно предполагалось усиление контроля рационального использования этих ресурсов.

· Было предложено предусмотреть отдельную и детальную регламентацию порядка предоставления сельхозземель в Земельном кодексе; для обеспечения прозрачности конкурсов по предоставлению сельхозземель включить в состав конкурсной комиссии представителей общественных советов и объединений. А кроме того – разработать правила проведения конкурсов, устанавливающих конкретный порядок действий акиматов по предоставлению сельхозземель.

· Также решено установить предельные (максимальные) размеры сельхозземель, предоставляемых в аренду казахстанцам.

· Важное, но, возможно опоздавшее предложение – определить площади пастбищ и сенокосов вокруг населенных пунктов для удовлетворения нужд населения и отнести их к категории госнужд.

· По причине миллионной очереди за положенными каждому казахстанцу десятью сотками дать акиматам право преимущество выкупа земель для этих нужд.

· Министерству сельского хозяйства предложено организовать работу по расширению действия моратория на нормы предоставления сельхозземель совместным предприятиям, имеющим в уставном капитале долю иностранного капитала.

· Также Минсельхозу рекомендовано продолжить деятельность по совершенствованию земельного законодательства.

· И, наконец, в комиссии речь шла об инвентаризации, создании земельного фонда.

Большая часть этих предложений была одобрена президентом Нурсултаном Назарбаевым и узаконена как поправки к Земельному кодексу в мае 2018 г.

Еще одна уловка

Государство не оставляло попыток вернуться к легитимизации иностранного владения земельными участками, либо правом на землепользование.

Земельный протест в Казахстане: реальные причины и интересанты

В январе 2017 года президент Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой законодательно перераспределить полномочия ветвей власти.

После этого в Конституцию страны внесли положения о подотчетности правительства разделили между президентом и парламентом. Под шумок в Основной закон хотели внести и изменения, касающиеся расширения прав нерезидентов на владение любым имуществом.

Однако это породило всплеск протестов тех, кто подозревал, что опять-таки казахстанскую землю хотят продавать иностранцам. В результате крамольный пункт не узаконили. В силу приоритета Конституции это положение, возможно, могло, что называется, бить козырем любые запреты для иностранцев, прописанные в Земельном кодексе.

"Лоскутное одеяло" земельного законодательства

Сам Земельный кодекс был принят в 2003 г. парламентом без голосования, что означало, что нижняя палата против его принятия. И это понятно – проект шел в спешке, парламентарии предложили к нему сотни поправок (почти 700), многие из которых были проигнорированы.

В результате спустя несколько лет в большинстве регионов сложились масштабные конгломераты латифундистов. Несмотря на запрет в кодексе, наблюдались проявления скрытой субаренды. Повсеместны факты захвата, неподконтрольного распределения и неиспользования земель.

Покойный мэтр казахстанской журналистики Владимир Катков описывал многочисленные случаи, когда бывшие владельцы наделов становились классическими батраками у земельных капиталистов. Тысячами бывшие жители сельской местности покидали села, поскольку выкупленные земли оказались в активе у хозяев из Алматы и Астаны (сегодня Нур-Султан). А нужны так сказать про запас.

Первый президент по этому поводу чуть не ежегодно устраивал публичную порку: "Я поручал провести ревизию неиспользованных земель, разработать механизмы, чтобы вернуть. До сих пор не можем определить термин "неиспользуемые земли" и путаемся, что это значит. Взял когда-то, нахапал эту землю, теперь сидит, как собака на сене, сам ничего не делает и другим не отдает. Эти земли вернуть надо!"

Отметим, что перед принятием поправок декабря 2014 года НПП "Атамекен" дала понять, что приложила руку к этому огромному документу. В частности, в сентябре заместитель директора Департамента общественного мониторинга Национальной палаты предпринимателей РК Ербол Устемиров заявлял, что поправки устранят преграду в получении городских участков в виде земельных комиссий.

По мнению представителя нацпалаты, в комиссии входят представители разных организаций, которые не могут распределить ответственность и в результате ни за что не отвечают. Однако являются препятствием для предпринимателей. Сложный вопрос. В ряде случаев только благодаря этим "лебедю, раку и щуке" в публичное поле просачивались данные по иностранным землепользователям. Понятно, что если заинтересованное лицо имеет большое влияние, то принципиальности тут не место. Но иностранцев "слить" – это патриотизм.

В период подготовки к утверждению закона о моратории юрист Сакен Айсин провел анализ земельного законодательства и сделал неутешительные выводы. В частности, он отмечает использование земель не по назначению, а также коррупционный фактор – ответственные за предоставление участков органы имеют возможность менять целевое назначение, выводить их в запас и предоставлять затем для любых целей.

Также неурегулированным оставался вопрос с рыночным выведением земель в оборот.

В целом анализ юриста, видимо, остается актуальным, поскольку в основном законодательные подвижки – во-первых, базировались на непроработанном ЗК, во-вторых, сложный земельный вопрос отложили "до лучших времен", которые так и не наступили.

Сейчас уже президент Токаев будет давить на правительство, ускоряя проработку новых поправок, не перелопачивая базового ЗК. Таким образом Казахстан получает "лоскутное одеяло", которое, в силу множества заплаток будет нести долговременный конфликтный потенциал.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614034860
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