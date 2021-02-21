 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Грузии спецназ штурмом задержал главного саакашиста Никанора Мелию
08:58 23.02.2021

Спецназ применил слезоточивый газ в офисе грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), после чего задержал ее председателя Никанора Мелию, передает "Sputnik Грузия".

"Полицейская операция по задержанию Мелия началась в 7:30 утра, когда к зданию прибыли машины "скорой помощи", два автомобиля спецтехники с лестницами, а также несколько сотен полицейских. К девяти утра Мелия уже был задержан",- говорится в сообщении. В ходе спецоперации задержали около десяти человек, протестующих около здания партии.

Ранее Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе об аресте Никанора Мелии.

Источник - коммерсант
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