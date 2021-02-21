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Грузинская рокировка: чего ждать от кабинета Гарибашвили? - С.Тарасов
11:54 23.02.2021

Грузинская рокировка: чего ждать от кабинета Гарибашвили?

Новому премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили укрыться от проблем внешней политики "покрывалом" урегулирования внутриполитического кризиса не удастся. Грузию в силу ее исторической роли будут втягивать в геополитическую систему координат Россия – ЕС – США – Ближний Восток. Тбилиси придется искать геополитический баланс между этими центрами влияния.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 22 февраля 2021, 15:12 - REGNUM

Парламент Грузии проведет голосование по вопросу о доверии новому правительству, на должность председателя которого выдвинут Ираклий Гарибашвили, занимавшего до этого пост министра обороны. Он уже руководил правительством Грузии в 2013 - 2015 годах. Гарибашвили сменил подавшего в отставку Георгия Гахария. Он станет шестым премьер-министром страны за последние восемь лет.

Что меняет такая рокировка в правительстве Грузии, сказать пока сложно. По оценке местных экспертов, в стране по-прежнему политическим парадом командует основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, а Гарибашвили считается наиболее приближенным к нему лицом. В чем именно заключаются отличия в политических позициях Гахария и Гарибашвили, судить тоже не просто, так как все в Тбилиси рассуждают о том, что "Гахария имел отличное от Иванишвили мнение по ряду вопросов, в результате чего и предпочел покинуть свой пост". Но в чем именно заключались эти противоречия, никто толком не знает. На наш взгляд, вряд ли это могло быть разное отношение к лидеру "Единого национального движения" (ЕНД) Нике Мелия, в отношении которого было принято решение об аресте. Это могло стать только поводом, как и игра Мелия на обострение ситуации. Тем не менее грузинский эксперт Георгий Мчедлишвили утверждает, что ход событий вызывает "определенную настороженность и беспокойство у западных партнеров Грузии". Почему? Ведь Гарибашвили произнес "правильные слова, обозначая главные направления программы своего правительства - интеграция в ЕС и НАТО.

Тем не менее выявляются важные нюансы. Президент США Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал Россию и Китай "ключевыми угрозами для безопасности США". При этом Байден говорил о приверженности "территориальной целостности Украины", а Грузию имел в виду только в контексте ее альянса с НАТО. Но Гарибашвили ранее заявлял, что "Грузия может вернуть себе свою историческую миссию в регионе, развивая тесное сотрудничество с Китаем". Он приветствовал первую транспортировку железнодорожного груза из Китая в Грузию, размышлял о транспортировке грузов из черноморских портов в другие страны Европы, Средиземного и Черноморского бассейна. Предполагаем, что вряд ли его взгляды в этом отношении изменятся, особенно после карабахской войны, когда заговорили о разблокировке коммуникационных коридоров в регионе, а китайский проект "Один пояс - один путь" вплотную стал приближаться к Закавказью. Так что представляется, что в "Грузинской мечте" с назначением Гарибашвили на пост главы правительства побеждает все же не "партия войны". Более того, Грузия может начать активный дрейф от США в сторону Европы, за что ратует президент страны Саломе Зурабишвили.

В то же время британское издание The Spectator предполагает, что Грузия будет вносить определенные коррективы в свою региональную политику. Изменилась геополитическая ситуация и уходят мотивационные факторы поддержки Западом Грузии. Плюс к этому Турция, которая воспринималась в Тбилиси в качестве стратегического партнера Запада, а значит и Грузии, отдаляется от Запада, вступив в альянс с Россией. Помимо этого сложился турецко-азербайджанский тандем, а "морковка" в виде членства в ЕС и НАТО, которая "уже почти два десятилетия соблазнительным образом маячит перед Грузией", создает проблемы со стремлением "оставаться на переднем плане политики Запада в Закавказье". В этой связи многие вспоминают, что Гарибашвили, будучи министром обороны, в 2020 году организовал доставку в Тбилиси хранившихся в российских архивах топографических карт времен НКВД. Тогда власти Грузии заявляли, что этот материал поможет в территориальном споре с соседним Азербайджаном вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи. Но вернется ли к этой теме новый глава правительства Грузии?

В Баку заявляют, что не будут делать территориальных уступок. При этом тоже говорят о культурной ценности монастырского комплекса. В Азербайджане его называют Кешикчидаг и считают важным историческим памятником Кавказской Албании. На этом направлении прогнозы могут быть самыми разными: от сотрудничества Грузии с Азербайджаном вплоть до перехода к конфронтации, но в случае, если будут задействованы те внешние силы, которые подвергают ревизии итоги недавней карабахской войны. Во всяком случае очевидно, что Гарибашвили укрыться от проблем внешней политики "покрывалом" урегулирования внутриполитического кризиса не удастся. Грузию в силу ее исторической роли будут втягивать в геополитическую систему координат Россия - ЕС - США - Ближний Восток, и ей придется без иллюзий искать геополитический баланс между этими центрами влияния, а не только сохранять консенсус относительно прежних внешнеполитических приоритетов. Просто потому, что такова логика начавшегося сложного процесса в регионе.

Что же касается грузинской оппозиции, то она как всегда недовольна рокировкой во властных структурах страны и готовит новые выступления в случае срыва переговоров с властями о перевыборах парламента. Выступая в парламенте страны по случаю 100-летнего юбилея первой Конституции Грузии Зурабишвили заявила, что "мы потеряли и сегодня теряем много времени на бесконечные противостояние и поляризацию, продвижение же вперед заключается лишь в единстве и следовании к общей цели согласованными шагами". С этим трудно не согласиться.

Источник - REGNUM
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