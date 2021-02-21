 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.02.2021
17:42  Байден решил поделить мир по-американски: Сидите и молчите, - "СП"
17:24  Казахстан начал промышленное производство рос-вакцины "Спутник V". Переименовав ее в "Гам-КОВИД-Гак"
11:54  Грузинская рокировка: чего ждать от кабинета Гарибашвили? - С.Тарасов
11:29  Великий университет терроризма. Или чем грозит таджикской молодежи обучение в нем? - Иноятулло Каримов
09:30  Он вам уже не Райым–миллион! "Приватизация" Матраимова как высшее достижение кыргызской "демократии", - А.Ажиев
08:58  В Грузии спецназ штурмом задержал главного саакашиста Никанора Мелию
02:01  Земельный кодекс Казахстана – мина, которая может взорваться в 2021 году?

01:55  Почему все должны признать и смириться с глобальной ролью США, - Роберт Каган
01:52  Ртутные берега. Казахстан люто травит транс-граничный Иртыш
01:50  Время к Сочи: о чем договорились Лукашенко и Путин на Красной поляне
01:49  Иран вступает в ЕАЭС: какую выгоду получит Россия?
01:45  В замке под замком: принцесса из ОАЭ назвала себя пленницей отца
01:43  Режим Владимира Зеленского – политический банкрот, - В.Пойманов
00:21  Был ли Таджикистан провинцией Китая? Часть 1 - К.Абдуллаев
Понедельник, 22.02.2021
22:13  Хан Жапар произвел своего дуумвира Камчи-сердара в генерал-лейтенанты
21:56  Правительство Грузии вновь возглавил Ираклий Гарибашвили
16:42  Топор войны над Азией. Внешний фактор в событиях в Мьянме, - Сергей Кожемякин
16:32  Папуасская Киргизия. Почему аборигены Бугенвиля не могут создать государства?
16:31  УзбТупик. Почему все плодотворные проекты тормозятся, погибают.., - М.Ибрагимова
16:29  Латвию раздолбало вирусом и русофобией, - В.Веретенников
16:27  "Вернуть Памир": таджикские земли опять под прицелом Китая
15:19  Россия подарила миллион долларов школьникам Таджикистана
15:10  Умерла советская актриса Екатерина Градова (радистка Кэт из "17 мгновений весны")
14:12  "Спутник", помоги! Европу проняло, - Suddeutsche Zeitung
12:36  Жидковата баланда. КырОлигарх Матраимов заскулил в кутузке
10:18  Россия обкатывает в Сирии новейшие ударные дроны "Орион" (200 кг полезной бомбо-нагрузки)
09:41  Зверское убийство юного спортсмена Сулеймана Турсунбаева всколыхнуло туркменистанцев
09:35  Вакцина от "короны": когда Таджикистан начнет прививаться?
09:17  Чудаковатая (мягко говоря) депутатка Гульнара-Клара Самат-Кабылова назначена послом Киргизии в Россию
08:54  В психбольнице кыргызского Чым-Коргона 2-й месяц нет питьевой воды. Психи, однако, еще живы
08:51  В кыргызском Баткене с утра антитаджикский митинг. Требуют освободить пленного
08:26  Тегеран готовит США ядерное цунами, - Эрфан Фард
08:24  Компартия Китая разгромила тайный клуб миллиардеров
08:20  Как засланные революционеры убивали Россию в 1905-06 (уроки истории), - Е.Жирнов
08:17  Bloomberg: Замерзающий Техас вгоняет в коллапс амер-нефтяную промышленность
08:16  Пекин нагибают правами человечков в Синьцзяне и Гонконге, - О.Александровна
00:39  Что означает фантастический рост биткоина
00:37  National Interest: как вбить клин между Китаем и Россией
00:13  Будка в "Бунедкере". Глава Наманганской области будет жить в контейнере с надписью "Дом хокима области"
Воскресенье, 21.02.2021
21:57  Украина ввела санкции за поддержку Донбасса против Йеменского президента Салеха, умершего в 2017-м
20:05  Нефть закрутило на американских горках: что ждет баррель
19:19  Обескровленный Иран усиливает давление на США по ядерной сделке, - Le Figaro
19:05  Джо Байден объявил о "стихийном бедствии" в Техасе. Снег башка попадет совсем мертвый будешь...
13:18  AHRCA: Протесты предпринимателей Узбекистана в ответ на санкции налоговой службы
13:15  Бабура-7. Ташкентская мэрия не оставляет попыток снести ненавистное историческое здание
10:19  Медведчука на рогулю. В на Украине наступает момент истины, - Р.Ищенко
09:12  США не смогли превратить G7 в антикитайский альянс, - В.Скосырев
08:56  "В России стремительно назревают черты нового мобилизационного проекта", - Александр Проханов (интервью)
08:48  Новое открытие Руси. Игорь Фроянов и его исследования, - А.Елисеев
07:05  В Алматы задержаны бывшие топ-менеджеры Delta Bank
00:58  "Байден перешел важнейшую красную черту в отношении России". Смысл мюнхенской речи - Ф.Бацазова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан начал промышленное производство рос-вакцины "Спутник V". Переименовав ее в "Гам-КОВИД-Гак"
17:24 23.02.2021

90 тыс. доз "Спутник V" из Караганды отправят в регионы Казахстана

На базе Карагандинского фармкомплекса произведена промышленная партия вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz.

По информации Минздрава, Ералы Тугжанов и Алексей Цой проинспектировали ход промышленного производства вакцины "Гам-КОВИД-Гак" ("Спутник V") на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК) и поставки вакцин в регионы страны.

Задача по налаживанию промышленного производства вакцины на базе отечественного фармкомплекса выполнена в кратчайшие сроки. Сегодня будет произведена отгрузка 90 тыс. доз вакцины "Гам-КОВИД-Гак" во все регионы Казахстана. В марте 2021 года планируется произвести 150 тыс. доз, а с апреля месяца объемы будут доведены до 600 тыс. доз. Таким образом, наше население планомерно будет обеспечено вакциной против COVID-19 в достаточном количестве, - отметил вице-премьер.

Всего в рамках соглашения о взаимопонимании, заключенного между ТОО "СК-Фармация" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) планируется поставка более 2 млн доз вакцины, с возможностью увеличения до 5 млн доз после прохождения всех стадий испытаний препарата.

В короткий срок был проведен трансфер технологии, подготовка производства, обучение персонала. И сегодня мы запускаем полноценное производство "Спутник - V" в Казахстане, - отметил министр здравоохранения.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614090240
Новости Казахстана
- Сенаторы рассмотрят законопроект о международных договорах
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года №64
- Некоторые мысли по следам трагедии в Жанатасе
- Кадровые перестановки
- Ресурс несбывшихся надежд
- Подведены итоги государственного аудита эффективности управления активами ТОО "Объединенная химическая компания" и его дочерних организаций
- Азат Перуашев встретился с руководством Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса и Союза машиностроителей
- М. Тлеуберди выступил на заседании Конференции по разоружению в Женеве
- Сумка дороже, чем репутация?
- Очередной притон интим-услуг ликвидировали полицейские Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  