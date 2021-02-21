Казахстан начал промышленное производство рос-вакцины "Спутник V". Переименовав ее в "Гам-КОВИД-Гак"

17:24 23.02.2021

90 тыс. доз "Спутник V" из Караганды отправят в регионы Казахстана



На базе Карагандинского фармкомплекса произведена промышленная партия вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz.



По информации Минздрава, Ералы Тугжанов и Алексей Цой проинспектировали ход промышленного производства вакцины "Гам-КОВИД-Гак" ("Спутник V") на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК) и поставки вакцин в регионы страны.



Задача по налаживанию промышленного производства вакцины на базе отечественного фармкомплекса выполнена в кратчайшие сроки. Сегодня будет произведена отгрузка 90 тыс. доз вакцины "Гам-КОВИД-Гак" во все регионы Казахстана. В марте 2021 года планируется произвести 150 тыс. доз, а с апреля месяца объемы будут доведены до 600 тыс. доз. Таким образом, наше население планомерно будет обеспечено вакциной против COVID-19 в достаточном количестве, - отметил вице-премьер.



Всего в рамках соглашения о взаимопонимании, заключенного между ТОО "СК-Фармация" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) планируется поставка более 2 млн доз вакцины, с возможностью увеличения до 5 млн доз после прохождения всех стадий испытаний препарата.



В короткий срок был проведен трансфер технологии, подготовка производства, обучение персонала. И сегодня мы запускаем полноценное производство "Спутник - V" в Казахстане, - отметил министр здравоохранения.