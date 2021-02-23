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Байден решил поделить мир по-американски: Сидите и молчите, - "СП"
17:42 23.02.2021

Байден решил поделить мир по-американски: Сидите и молчите
Лидеры Запада договорились окружить Китай и опустить "железный занавес" перед Россией
Андрей Иванов

Материал комментируют:
Юрий Солозобов

США решили окончательно разделить мир на две сферы влияния. С одной стороны предполагаются сами Штаты. Вместе с сильным блоком союзников Вашингтон должен взять "в кольцо" Китай. Россию рассматривают как тесного партнера Поднебесной.

Однако у этих планов есть серьезные изъяны.

На минувшей неделе состоялись два значимых мероприятия: Мюнхенская конференция по безопасности и саммит "большой семерки" G7. Из-за ковидных ограничений они прошли в онлайн-формате и потому быстро, по-деловому, как "вечеринка для своих".

Мотив всех выступлений говорил о том, что прошли те времена, когда с трибуны в Мюнхене мог заявлять свою позицию, например, президент России Владимир Путин.

Основной тезис наиболее четко выразил новый президент США Джозеф Байден. По его мнению, кризисный 2020 год заметно усилил позиции Китая в мире, показав способность быстро справиться с пандемией коронавируса и восстановить экономику. На фоне экономического обвала на Западе и его растерянности перед новой инфекцией, в мире все больше стали смотреть на социальную модель КНР, что и представляет главную опасность. А поэтому всему Западу, заявил Байден, надо срочно сплотиться вокруг своих ценностей и не позволить автократиям взять вверх.

Стратегическими врагами Вашингтона были названы Москва и Пекин
"Мы находимся в точке перегиба между теми, кто утверждает, что, учитывая все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, от четвертой промышленной революции до глобальной пандемии, что автократия - это лучший путь вперед, и теми, кто понимает, что демократия необходима, необходима для решения этих проблем", - обозначил будущий курс Байден.

"Я посылаю ясный сигнал всему миру, Америка вернулась. Трансатлантический альянс вернулся, и мы не оглядываемся назад. Мы вместе смотрим вперед", - резюмировал президент США.

На встрече G7 Байден также дал понять, что эпоха "хаоса" в отношениях с европейскими союзниками закончилась. Главными противниками, по словам американского президента, следует считать Китай и Россию. Первого обвинили в антидемократических практиках и экономических злоупотреблениях. Россия же якобы виновата в том, что угрожает соседям и всему блоку НАТО, что требует незамедлительных мер, в том числе по поддержке Украины.

Как следует из открытых источников, все лидеры Запада с большим воодушевлением восприняли посыл из Вашингтона и высказались в том духе, что действительно надо срочно сплотиться, забыть прежние разногласия и прекратить заигрывать с Москвой, а главное, с Пекином.

В этом плане показательно, что накануне общения глав государств, состоялась встреча глав оборонных ведомств США, Японии, Австралии и Индии. Они тоже говорили о необходимости общих усилий по защите демократии, борьбе с распространением влияния Китая и строительстве общей зоны безопасности. Вряд ли есть сомнения, что Соединенные Штаты решили действовать жестко и в прямом смысле слова зажать Китай.

Ведь не секрет, что в последние годы Пекин рассчитывал укрепить позиции в мире именно за счет сотрудничества со всеми, в том числе и с ближайшими партнерами США. Многие миллиарды вложены в совместные проекты по всему миру. И получается, что все усилия КНР одномоментно пойдут прахом, да еще и возникнет реальная военная угроза.

Однако в этой схеме не очень ясны механизмы, которыми США будут добиваться от всего Запада разрыва множество выгодных экономических связей, и войти в явно невыгодную жесткую конфронтацию. Пока в арсенале у Вашингтона только абстрактные разговоры о демократии, обещания участвовать в общих мероприятиях по борьбе с распространением COVID-19 и защите климата. Кстати, в части последнего пункта жестом доброй воли Белого дома можно считать решение о присоединении к Парижскому соглашению, на что США многие годы не соглашались.

Для России наиболее актуальным становится вопрос о том, что Запад фактически выстраивает перед ней новый "железный занавес" и окончательно толкает в объятия "китайского тигра". На практике это будет означать новые и новые санкции, сворачивание немаловажных для РФ экономических проектов в Европе, а также усиление зависимости многих отраслей от потребностей Китая.

Еще один немаловажный аспект - у Кремля окончательно будут развязаны руки по подавлению инакомыслия. Даже слабая надежда на "мировую общественность" у российских правозащитников окончательно угаснет. Власть сможет проводить любые антисоциальные реформы и жестко подавлять любой протест, не ориентируясь на мнение Запада. Апеллировать к Китаю в плане защиты прав человека просто бессмысленно. И вовсе не потому, что он поддерживает жесткие меры. Как раз наоборот, он сегодня являет собой справедливую социальную модель. Просто Поднебесная никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.

Директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов считает, что России срочно надо начинать действовать и выстраивать свою геополитическую конструкцию:

- На самом деле сейчас речь идет о создании некоего союза США и Китая. То есть в Америке понимают, что Китай никак не победить и просто убеждают его занять второе место в мире, не претендуя на первое. Но как самостоятельный игрок КНР не нужна.

"СП": - Но что могут предложить американцы Европе, чтобы та играла по их правилам?

Европа теряет для России свою исключительность
- США предлагают простую вещь: создать мир из трех крупных центров, которые не смогут победить друг друга, разрушить кому-то экономику. Эти три центра - Европа, США и Китай. Европа до конца не сформировалась как единое целое, США теряют статус, а Китай пока не достиг необходимого уровня.

Только России в этой системе предлагается роль одной из провинций Китая, что очень опасно.

"СП": - К каким последствиям для РФ это может привести?

- Россия должна играть серьезную роль в мире. Мы можем предложить Европе союзничество, выстроить для нее систему безопасности, поделиться современными военными технологиями. Россия обязательно должна вести собственную линию и балансировать между Европой и Китаем. Мы можем предложить Европе обрести собственную независимость. Ведь иначе она обречена быть расколотой, если будет полностью подчиняться США.

И вот на противоречиях между крупными игроками Россия может играть. То есть должна быть самостоятельная линия, пока возможности для этого есть.

"СП": - Но у правящего класса в РФ есть соблазн закрыться от Европы, качать ресурсы в Китай, проводить тут любые реформы и жестко давить всех несогласных.

- Мы такого будущего точно не хотим. Это полностью губительный путь. Подчеркну, Россия сможет развиваться только как самостоятельный игрок.

23.02.21

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614091320
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