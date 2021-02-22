 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сменилось руководство Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports
09:15 24.02.2021

Компанию Uzbekistan Airways возглавил министр транспорта Илхом Махкамов. Председателем правления Uzbekistan Airports стала Рано Джураева, руководившая в разные годы российскими S7 Space и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие Роскосмоса).

Министр транспорта Илхом Махкамов стал председателем правления компании Uzbekistan Airways. Он будет совмещать две должности - министра и главы авиакомпании, сообщил "Газете.uz" источник в правительстве.

Илхом Махкамов (1979 г. р., выпускник Ташкентского автодорожного института и Академии государственного и общественного строительства при президенте) с октября прошлого года исполнял обязанности министра транспорта, а 22 февраля был утвержден главой Минтранса.

Ранее занимал должности генерального директора территориального коммунально-эксплуатационного объединения Ташкента, генерального директора агентства "Узкоммунхизмат" и заведующего информационно-аналитическим департаментом Кабинета министров по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии.

До этого с января 2018 года Uzbekistan Airways руководил Бахтиер Хакимов.

Фото: s7space.ru.

Председателем правления компании Uzbekistan Airports стала Рано Фрунзевна Джураева. В понедельник премьер-министр Абдулла Арипов представил ее назначение, подтвердил источник "Газеты.uz" в Кабинете министров.

После окончания Московского авиационного института и аспирантуры в 1986 году Рано Джураева защитила кандидатскую диссертацию, посвященную расчетам динамики полета беспилотных летательных аппаратов. Изучала международные экономические отношения во Всероссийской академии внешней торговли. В Гарвардской бизнес-школе изучала стратегии финансового менеджмента.

Работала в ГосНИИ "Аэронавигация" руководителем проекта. С 1996 по 2005 годы на должности директора по развитию бизнеса в Airport Management Company Ltd занималась реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса Домодедово и его неавиационной деятельности. В последующие годы работала управляющим директором в COALCO Ltd, генеральным директором ООО "Группа Синтез", возглавляла Авиационный сектор в "Базовом элементе". Работала генеральным директором "Аэропорт Системс Девелопмент", президентом Инновационного центра гражданской авиации", генеральным директором ООО "ТранИнфоТех", исполнительным директором Международной ассоциации аэропортов.

Кроме того, Рано Джураева также возглавляла Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие Роскосмоса). С 31 марта 2019 года по март 2020 года работала генеральным директором ООО "C7 космические транспортные системы" (S7 Space).

Uzbekistan Airports с октября 2019 года возглавлял Ровшан Исмаилов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614147300
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