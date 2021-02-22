Средняя Азия – место будущего взрыва (полит-прогноз), - А.Школьников

09:23 24.02.2021 Геостратегический обзор: январь – февраль 2021 года

АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ



АНДРЕЙ ШКОЛЬНИКОВ



Мир все сильнее погружается в шторм, вызванный большой и плотной чередой бифуркаций, переходом от глобального праволиберального состояния к новому аттрактору – Миру панрегионов и региональных держав. Интенсивность малых, к которым система оказывается устойчивой, и больших возмущений в ближайшие году будет крайне высока. В статье собраны наиболее значимые события последних двух месяцев, с точки зрения перестройки аттракторов мира и России



Количество активных действий и попыток начать свою партию будет все больше, тренды и тенденции станут более заметны, события понесутся вскачь. Посвящать каждому из них отдельную статью не хочется, да и соблазн превратиться в эксперта/политолога, пишущего не по велению творческого порыва, не о том, что интересно ему, а лишь в виде обязанности – при этом велик. Игнорировать же указанные события – значит не давать читателям интересной пищи для ума.



В качестве компромисса был создан отдельный телеграмм-канал (Геостратег - Андрей Школьников), на котором печатаются краткие мои заметки. По мере накопления интересных событий, способных изменить/меняющих траектории движения мира или крупнейших игроков, я буду делать сборные статьи, подобные этой.



И, да, поскольку к понятию аттрактора читатели уже привыкли, в описание будут плавно вводиться другие термины из нелинейной динамики, удобные для описания геостратегии, где мир рассматривается как диссипативная система.



Давос – вызов Realpolitik



О выступлениях мировых лидеров на Давосе сказано много, в том числе и мной, остановимся на самом интересном. Ничего прорывного и неожиданного по содержанию мы не услышали, важно другое – имело место обозначение позиций и открытое признание того, что той волне глобализма, которая накатывалась на мир на протяжении двух-трех последних десятилетий, приходит конец.



Основной вводный посыл шел от ЕС, что полностью сошлось как с праволиберальной программой дальнейшего развития, предписывающей построение "электронного концлагеря", так и с элементами экологического сатанизма. Выражена эта позиция была в Меморандуме Шваба. Китай вяло призывал всех вернуться к предшествующей глобально праволиберальной финансовой политике с открытыми рынками для китайских товаров. Излишне говорить, что альтернативой указанным задумкам был объявлен полный кошмар и ужас для человечества, что фактически означает признание тренда на распад.



У главных бенефициаров глобального мира, выступающего в ипостасях финансового рынка и "электронного концлагеря", нет ни ресурсов, ни времени, ни желания приводить всех к порядку. Практически любая попытка этого ведет к большим потерям, чем итоговая прибыль. Все, что реально могут поборники общечеловеческих принципов, – это вербальные интервенции в форме предостережений, угроз и попыток усовестить. Вот и получается, что еще год-два назад Турция, Польша, Венгрия, Мьянма и далее по списку за много меньшие проявления непокорности получали жесткую острастку, а теперь – все, можно не бояться. "Красные линии" сдвинулись, наступает недолгая пора, когда можно позаботиться об укреплении суверенитета.



И, да, "красные линии"/границы дозволенного в ближайшие несколько лет будут отодвигаться все дальше, а аппетиты – расти.



Выступление В.В. Путина в Давосе положительно отличалось от прочих, так как в нем отсутствовало навязывание своего представления как единственно возможного и предлагались разные мировые сценарии, что не может меня как стратега не радовать. В целом обращение было консервативным и скорее левым, чем правым: более широкое и социальное понимание прав человека и общественной справедливости, намек на раздувание мнимых угроз вместо реальных, указание на кризис традиционных экономических механизмов стимулирования (кредитование) и 30-е годы, отсылка к антиутопии, войне всех против всех и т.д – все это стало ответом правым либералам.



Все сказано правильно – разве что тезис о цивилизационном единстве России и Европы является заходом на усиление вероятности следования стратегии "Третий Рим" и западной траектории, что, на мой взгляд, не является для России лучшим выбором.



Полтора года назад была написана моя статья, в которой было предложено оценивать геополитический вес стран по пятиуровневой модели. Уже в 2019 году Россия и Китай переходили на первый, самый верхний уровень по отношению к слабеющим США, ныне процесс перехода завершен. Это важно, так как предъявлять претензии и требовать объяснений могут только равные или более высокие по статусу партнеры (это правило работает, кстати, и в обычной жизни).



Крупнейшие европейские страны Германия и Франция пока остаются на втором уровне вместе с Японией и Британией (последняя смогла удержаться и не выпасть из второй корзины), Индия буксует на границе перехода с третьего на второй уровень. Бюрократия ЕС болтается между вторым и третьим уровнем в зависимости от неформального мандата/поддержки крупнейших стран объединения.



Таким образом, несомненно, что в свете очевидного исчезновения в мире единых "правил игры", наглядно продемонстрированного в Давосе крупными странами, масштаб "парада суверенитетов"/"праздника непослушания" в самое ближайшее время будет расширяться. Большая часть региональных стран или кандидатов на этот статус, – а вскоре дело дойдет и до лимитрофов – уже прощупывает границы дозволенного.



Комично и несуразно раздутой выглядит истерика после визита в Москву Жозепа Борреля, который приезжал с целью уговорить Россию перейти на принципы Шваба сразу же после отказа Путина на Давосе от этого счастья. Европейцы до сих пор ментально живут в 90-х или "нулевых" годах и не понимают, что в новом нестабильном мире Realpolitik они уже стали по геополитическому статусу ниже России и потому права предъявлять претензии у них нет.



США – красивая игра третьей силы



Разыгранная в США в конце 2020 – начале 2021 гг. геостратегическая партия получилась очень красивой, пройденная бифуркация изменила аттракторы, переместив траекторию развития США из окрестностей стратегии "Величие Америки" к аттрактору формирования леволиберальной единой Ибероамерики, занимающей оба континента Нового света.



Долгое время казалось, что борьба идет между конфронтационными и противоположными им стратегиями "Величие Америки" (Промышленные элиты США в лице Дональда Трампа и Фининтерн с "Гибелью империи") с некоторым шансом на более мягкий, промежуточный вариант траектории "Последний легион", но все оказалось много интереснее: в процесс, казалось бы, вполне понятной бифуркации (качественной перестройки аттракторов) вмешалась третья сила.



Сложившуюся картину пока считаю предварительной, что-то еще прояснится по итогам 100 дней Байдена, когда границы интересов и зон влияния в США будут прочерчены делами, а не словами. Ну а промежуточные выборы 2022 года в Штатах подсветят темные углы, мысли и намерения.



Исходная позиция: Промышленные элиты США в лице Дональда Трампа (стратегия – быстрая контролируемая гражданская война с уничтожением ядра Фининтерна и переход в 6-ой уклад в 2030-2035 гг.) имеют преимущество перед Фининтерном (стратегия – уничтожение государства США для получения 2-3 лет для строительства в мире "электронного концлагеря").



Стратегическое решение: Фининтерн, понимая, что самостоятельной победы не одержать, соглашается на ситуативный (временный и локальный) союз с Иудейским проектом и Континентальными элитами Европы (Ватикан). В итоге приз – государство США делится на всех.



Результат противостояния: Фининтерн получил гарантии сохранения своих активов в США и возврата части потерянного при Трампе, исчезла непосредственная угроза его уничтожения Промышленными элитами США, однако ценой этого стало вынужденное согласие удовлетвориться реальной попыткой реализации своей стратегии исключительно в ЕС (Меморандум Шваба). Была, правда, надежда, что удастся подписать на это кого-нибудь еще, но пока она безрезультатна (см. неудачную поездку Борреля в Россию). Фактически Фининтерну гарантирован проигрыш, но чуть-чуть позже.



Иудейский проект и Ватикан получили права на использование части ресурсов Промышленных элит США (что смогут взять), а также ослабили конкурента чужими руками и запустили совместный проект по созданию единой леволиберальной Ибероамерики. Посмотрите у Дмитрия Джангирова кадровый состав назначенцев Байдена, там большинство за католиками и евреями.



Промышленные элиты США из-за слабости и нерешительности (не ожидали объединенного фронта) лишаются значительной части ресурсов и будут вынуждены теперь обороняться, защищая в качестве ядра своего проекта США Отцов-основателей.



Россия, Китай, Британия и др., пользуясь случившимся бардаком, немного улучшили свои позиции, и не более.



Следующие шаги: наиболее логичным и сильным решением будет новый ситуационный союз бывших противников – Промышленных элит США и Иудейского проекта и Ватикана, направленный против Фининтерна (Китай и ЕС позитивно-нейтральны к последнему), но его результатом будет не возрождение США WASP-ов, а создание единой Ибероамерики. И, да, это опять будет иудохристианский проект, но уже в другой конфигурации и с другим центром.



Таким образом, мы видим, что перспективы Промышленных элит США к 2030-2035 гг. первыми в мире войти в 6-ой технологический уклад и претендовать на возвращение статуса гегемона с идеей правоконсервативного иудохристианского мира, продолжения исторической и культурной линии англосаксов-протестантов и эпосом отцов-основателей была серьезно подорвана действиями другой иудохристианской связки – союза Ватикана и Иудейского проекта, ставящих на формирование леволиберальной Ибероамерики.



₽



Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

Квартиры в ЮВАО от 10,6 млн ₽

Узнать больше

mr-group.ru



Битва на этом театре проиграна, но противостояние продолжается, к какому из притягивающих множеств окончательно выведет траектория, пока однозначно сказать нельзя. Однако партия получилась красивой.



Китай и Россия – ожидание пакта о ненападении



На фоне сохранения противостояния Китая и США вновь зазвучали слова о возможном военном союзе России с Китаем, что тут же вызвало массу негативных эмоций и непонимания. Но полагаю, что это отнюдь не то, о чем многие подумали. Наиболее близкая по смыслу аналогия – "Договор о ненападении и разделе сфер влияния". Многие тут же вспомнили 1930-ые и 1940-ые, Германию и Японию, но в действительности все не так страшно. Данная форма соглашений когда-то была нормой между великими державами (да посмотрите хотя бы Тордесильясский договор 1494 года между Испанией и Португалией), и вот эти принципы возрождаются в мире.



Россия и Китай не могут быть постоянными союзниками, у больших держав таковых вообще не бывает, особенно если зоны их экспансии и жизненных интересов пересекаются, между тем как в краткосрочной перспективе мы можем быть ситуативными союзниками в отдельных вопросах и в отдельных регионах. Средняя Азия, логистика в Европу, учет взаимных интересов в других частях света, гарантии безопасности, взаимный нейтралитет/ненападение (при этом воевать друг за друга никто не собирается), объемы и структура торговли и т.д. – все это можно и нужно оговаривать. Срок действия данных соглашений – 2025-2027 гг., когда ситуация в мире начнет кардинально изменяться и надо будет проводить новые линии.



"Новая Ялта" - это правила, которые великие державы определят для региональных стран и лимитрофов, а вот между собой они как раз и будут заключаться двусторонние соглашения.



Таким образом, речь не идет о том, чтобы "лечь под Китай", чем нас старательно многие годы пугают отдельные агенты влияния, в ближайшее время следует ожидать закулисных предложений о разделе зон влияния и обеспечении безопасности тылов, на время… Быть может, предложения уже поступили и идет их проработка – посмотрим…



Разговоры о подобных соглашениях – первые ласточки будущего Мира панрегионов. Собственно, заключение между двумя великими державами первого такого соглашения, гарантирующего нейтралитет и фиксирующего зоны интересов поверх существующих политических границ, и станет днем рождения Мира панрегионов. В дальнейшем описанная практика станет нормой и перестанет привлекать сверхвысокое внимание.



И, да, в среднесрочной перспективе соглашения должны быть совсем другими, так как границы будущих панрегионов еще не ясны.



Иран – стратегический тупик выбора



Во второй половине февраля 2021 года Иран сделал встречный шаг по возвращению к ядерной сделке, заключенной при Бараке Обаме, Россия при таком развитии событий рискует потерять возможность для наращивания потенциала влияния в данном регионе и окончательно подтолкнуть ищущую союза с нами внутрииранскую силу в объятия Китая.



Еще в августе 2019 года Китай сделал Ирану предложение о всеобъемлющем сотрудничестве сроком на 25 лет, в рамках которого планируется инвестировать в Иран $400 млрд., т.е. речь идет о полном встраивании последнего в технологическую и финансово-экономическую систему отношений Поднебесной, что со временем приведет и к утрате и политической, и военной независимости. До настоящего момента, что не может не радовать, это соглашение не заключено.



Фактически Иран находится не перепутье – внутренние и внешние проблемы и общий рост напряжения толкают его к поиску союзников. Можно выделить для него две основные краткосрочные стратегии – создание региональной державы (территориальная зона влияния) и шиитской империи/проекта (влияние в рамках религии, без жесткой привязки к территории). Первой траектории придерживается президент Хасан Роухани (при благоволении рахбара Али Хаменеи), что должно привести к возвращению ядерной сделки, сотрудничеству с Европой и смягчению конфронтации с США. Вторая стратегия близка председателю иранского парламента Мохаммаду Багер Галибафу, который недавно был в Москве (не был принят на самом верху) и, уезжая, заявил о начале переговоров о вступлении в ЕАЭС. Кстати, представителем этой же линии был убитый в начале 2020 года генерал Касем Сулеймани.



К сожалению, Россия ведет свою игру в данном направлении неактивно, что может привести к геостратегической катастрофе – ставке сторонников Шиитского проекта на союз только с Китаем. Напомню, для лишения политической субъектности и распада Китая после 2040 года необходимо не допустить попадания в его зону влияния / панрегион Японии, Кореи и … Ирана.



Таким образом, можно признать, что Иран вынужденно ищет союзников, с одной стороны, взаимодействуя с западными странами, с другой – прорабатывая возможный стратегический и многолетний союз с Поднебесной. Ни один из этих вариантов не выгоден России, но дистанцирование от Китая было бы для нас меньшим злом. Очень жаль, что политика России в регионе остается инертной.



И, да, союз с Ираном очень перспективен и важен для России в долгосрочной перспективе, как раз после 2040 года, но к тому моменту и нам, и Ирану надо как минимум сохранить субъектность.



Средняя Азия – место будущего взрыва



Интересна прогнозируемая политика США в Средней Азии со ставкой на сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном, с бОльшим акцентом на первый. Внешнеполитическая линия США в ближайший год будет опираться на план вернуть внешний лоск увядающему былому величию времен Обамы, а лучше – Клинтона. В логике классической геополитики (которую большинство только и видит), выбор Узбекистана в приоритетные "партнеры" очевиден: центральное расположение в регионе, перекрывает транспортные пути из Китая на запад, наибольшее население, диаспоры в соседних странах, ресурсные конфликты с соседями, попытки проведения политики многовекторности и др. Вот только резервов на это у Штатов более нет (экономический кризис, распад мира, локдаун и неполный контроль ресурсов из-за внутреннего конфликта), дальше словесных интервенций и обещаний дело не пойдет.



Замечу, что в последние месяцы политика США и развитых стран все больше начинает напоминать поведение персонажей-дворян в пьесе А.Н. Островского "Бешеные деньги", прямые аналогии проводить не стоит, но забавное сходство просматривается все ярче.



Ожидаемое повышенное внимание со стороны нового руководства США для местных режимов отнюдь не подарок, принимая во внимание то, какую пороховую бочку для сценария "Сирия-2" представляет регион. Чем больше внешние силы будут знать о ситуации и положении дел, тем больший соблазн будет для создания большой проблемы одновременно России, Китаю и Ирану. Когда пара десятков тысяч бармалеев из Афганистана пересечет существующую лишь на карте границу, на фоне обвала уровня жизни, запроса населения на справедливость и религиозного влияния салафитов и ваххабитов (не менее 20% верующих) регион заполыхает. В арабскую весну администрация Обамы, не глядя и не разбираясь в деталях, жертвовала ориентировавшимися на нее арабскими лидерами. Что-то в миропонимании этих же людей в Вашингтоне улучшилось? Сомневаюсь.



И, да, не надо забывать про интерес на эскалацию конфликта и вытеснение из региона России и Китая со стороны Британии, Турции и Японии…



Таким образом, стоит иметь в виду, что еще один внешний игрок в ближайшее время обратит пристальный взор на Среднюю Азию, повышая тем самым вероятность низвержения региона в хаос. В перспективе ближайших лет наибольшая головная боль России будет находиться именно здесь, а не – как многим кажется – на Украине.



Резюме



С точки зрения новостной повестки, мной были отобраны далеко не самые рейтинговые и важные события, произошедшие/ проявившиеся в январе-феврале 2021 года, но с позиции влияния на мир и Россию в перспективе, на мой взгляд, именно такой выбор наиболее значим. Можно долго и увлекательно описывать поездку на поезде, едущем по рельсам без стрелок, но, пока не случится аварии или не произойдет серьезного выпадения из графика, никакого особого интереса к поездке не будет.



Для примера, многим было бы интересно обсудить изменения на украинском направлении, но ничего изменяющего уже хорошо известные тенденции там нет, разве что Россия четко артикулировала, что при продолжении существующей политики Киева через 3-4 такта будет признана независимость ЛДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей, но это было понятно давно.



Много чего еще можно вспомнить за последние пару месяцев, они были насыщенными: события в Мьянме, принятие Европой Меморандума Шваба, гарантии со стороны новой администрации США военной помощи соседям Китая в территориальных спорах и т.д., но пока указанные события не ведут к изменению траекторий и качественной перестройке аттракторов. Будем наблюдать.



И, да, данная статья собрана из заметок на моем телеграмм-канале, такая подача информации все-таки удобнее, чем необходимость сидеть и вспоминать, что интересного происходило за последний месяц. Источник - aurora.network

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614147780

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы принял президента АО "Казахфильм" имени Ш.Айманова Акана Сатаева

- Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили Соглашение о координации макроэкономической политики

- В т.г. в Казахстане планируется построить 17 млн кв. м жилья

- Правительство рассмотрело готовность к паводковому периоду

- Меры по борьбе с хищениями автомобилей обсуждают в Сенате

- Токаеву "шьют" национализм

- Заболеваемость населения Республики Казахстан в 2020 году*

- Вопрос трудоустройства высвобождающихся работников "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" рассмотрел Даниал Ахметов

- О рождаемости в Республике Казахстан за январь-декабрь 2020 года

