Будут ли наказывать узбекистанцев за отказ от вакцины против COVID-19?

09:38 24.02.2021

Мусаев рассказал, будут ли наказывать узбекистанцев за отказ от вакцины против COVID-19

Заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев рассказал, будут ли наказывать жителей Узбекистана за отказ от вакцины против коронавируса.

"Если кто-то откажется от вакцинации, то никакие меры не будут приняты. Вакцинация у нас проводится на добровольной основе. Единственный путь – это разъяснить людям пользу вакцинации. Но если человек откажется от вакцинации, то против него не будут приняты никакие меры", - сказал он 23 февраля в ходе парламентского слушания.



Бехзод Мусаев подчеркнул, что отказ от вакцинации также не должен негативно влиять на трудовую деятельность граждан, то есть работодатели не имею право увольнять сотрудника, если он отказался от прививки.



Напомним, в настоящее время в некоторых странах власти принимают соответствующие меры против граждан, которые отказываются от вакцинации.



В частности, власти Ватикана приняли декрет, согласно которому отказ от вакцинации против коронавируса COVID-19 без медицинских показаний может повлечь "разрыв трудовых отношений".



Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации.



В некоторых регионах РФ также грозят увольнением за отказ от вакцинации от коронавируса.