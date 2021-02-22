УзбФинансы поют. Тихо в лесу... только не спит сукук

09:40 24.02.2021 Сукук, как новый финансовый инструмент на рынке Узбекистана. Интервью с главой Агентства по развитию рынка капитала



Ценные бумаги исламского финансового рынка давно занимают прочные позиции на рынках многих стран. Об их перспективах на рынке Узбекистана с руководителем АРРК побеседовал Хондамир Нусратхужаев (автор канала Исламские финансы+).



Узбекистан бесповоротно взял курс на полномасштабные рефомы для развития страны. Реформы, в свою очередь, требуют мобилизации и привлечения внешних и внутренних ресурсов, включая инновационные источники финансирования.



Сукук - инвестиционная ценная бумага, работающая на приницпах исламского коммерческого права, несомненно является инновационным источником финансирования реальной экономики. Агентство по развитию рынка капитала (далее - "Агентство"), одной из задач которого является содействие в развитии и регулировании фондового рынка, предпринимает серьезные шаги в проработке правового поля и создании инфраструктуры для внедрения сукук на рынок страны. Так, 12 октября 2020 года проект постановления президента "О мерах по внедрению ценных бумаг на основе принципов исламского финансирования" был вынесен на межведомственное и общественное обсуждение.



Об этом и некоторых аспектах работы Агентства по созданию законодательной базы для развития рынка сукук, мы побеседовали с директором Агентства по развитию рынка капитала Атабеком Назировым.



Вначале, давайте определимся с понятием сукук:



согласно определению Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов (AAOIFI), сукук представляет собой сертификаты равной номинальной стоимости, удостоверяющие неделимую долю владения в материальных активах, оказываемых услугах, активах определенного проекта. Cукук, в отличие от долговой облигации, это доля в выделенных материальных активах или финансируемом проекте. Его доходность, в отличие от облигации, формируется за счет прибыли от использования активов, услуг или деятельности финансируемого проекта.



- Атабек Анварович, сукук представляет собой гибридный инновационный инструмент на нашем рынке капитала. Наверняка инициатива с выпуском сукук оказалась для многих (министерства, ведомства, Центробанк, бизнес) неожиданной. Расскажите об истории вопроса, как он возник, почему вы лично поверили в эту идею?



- Я и ранее сталкивался с сукук, т.к. в глобальном масштабе этот рынок огромен и присутствует не только в исконно мусульманских странах, но и на европейских и иных площадках. Более того, во время работы в ЕБРР, будучи ответственным по центрально-азиатскому региону, я сталкивался с ситуацией, когда потенциальные клиенты нашего банка спрашивали о возможности организации исламского финансирования.



Возглавив Агентство, мы начали изучать возможность внедрения инновационных фондовых инструментов. Нам показалось, что сукук является именно таким инструментом и тому есть ряд причин. Во первых, он соответствует принципам исламских финансов, что является немаловажным для нашей страны, которая некогда была центром исламской цивилизации. Во вторых сукук уникален тем, что он требует целевого использования инвестиций, напрямую связан с созданием реальных активов и позволяет справедливо рапределять риски между сторонами. Также его гибридность заключается в том, что он не является ни полностью долевым, ни долговым инструментом. Он имеет характеристики и риски обоих инструментов.



Руководство страны поддержало идею внедрения сукук и создания для него нормативно-правовой базы. Поэтому, мы обратились с соответствующей инициативой к международным организациям и вынесли вопрос на межведомственное обсуждение. Так начала реализовываться идея с сукук в Узбекистане.



- В настоящее время Агентство работает над законом РУз. о рынках капитала. Какое место в данном законе займет сукук как ключевой инструмент рынка капитала Республики?



- Мы планируем посвятить целый раздел Закона о рынке капитала инструментам исламского финансирования, а конкретнее сукук. Проект Постановления Президента "О мерах по внедрению ценных бумаг на основе принципов исламского финансирования", после его утверждения станет одним из промежуточных механизмов для совершения пилотных сделок сукук.



- Выпуск сукук - непростое дело и требует существенных законодательных корректировок и изменений. Насколько серьезными являются требуемые изменения в текущие нормативные акты и законы для реализации выпуска сукук?



- Сукук, будучи абсолютно новым инструментом на рынке капитала, естественно требует целого ряда регулятивных и законодательных поправок и изменений. Например, в постановлении президента говорится о специальном налоговом режиме, бенефициарном праве собственности, использовании норм английского права и иных требованиях для пилотного выпуска сукук. Вся идея эксперимента с пилотным выпуском сукук в 2021 году состоит в том, чтобы понять масштаб требуемых законодательных изменений, их охват и точечность для обеспечения выпуска и обращения сукук.



- На каком этапе находится процесс по утверждению постановления президента о сукук для запланированного пилотного выпуска сукук? Насколько тесно сотрудничает Агентство с различными министерствами и ведомствами, и какие основные министерства и ведомства вовлечены в данный процесс?



- Агентство плотно работает с целым рядом министерств и ведомств, включая министерство инвестиций и внешней торговли, налоговый комитет, министерство финансов, министерство юстиций и ЦБ РУз. Более того Агентство при содействии Исламского Банка Развития организовало 2-х дневный тренинг для сотрудников всех ключевых министерств и ведомств с целью повышения уровня осведомленности и целостного понимания сукук, различных вариантов их структурирования, а также различий между сукук и облигациями.



- В постановлении президента говорится об организации пилотного выпуска сукук в качестве эксперимента, который должен завершиться 1 июля 2022 года. Как вы думаете, удастся ли завершить данный проект к намеченному сроку?



К сожалению, пандемия внесла свои коррективы и серьезно замедлила некоторые процессы по реализации данного проекта. Однако, сегодня подготовительный процесс продвигается своим чередом и нам осталось согласовать определенные моменты с некоторыми министерствами и ведомствами. Хочу отметить, что министерства и ведомства в целом оказывают всяческую поддержку данной инциативе и понимают важность развития рынка ценных бумаг, включая инновационные инструменты, для развития страны.



- Недавно Агентство по Развитию ООН (UNDP) провело всереспубликанский опрос (около 7 тысяч опрошенных) в отношении перспектив развития исламских финансов в Узбекистане. Респонденты в большей части отметили острую необходимость появления исламских финансов в Узбекистане. Насколько такой серьезный уровень социального принятия концепции исламских финансов в стране может повлиять на общий успех в создании рынка сукук в Узбекистане?



Многовековая культура и традиции нашего народа тесно переплетены с исламом, включая принципы финансово-имущественных отношений. Именно поэтому, мы считаем, что сукук получит поддержку и принятие на уровне как частного крупного и среднего бизнеса, так и населения. Более того, сукук как и исламские финансы в целом – это, прежде всего финансы, которые имеют конкретные морально-этические основы и доступны для всех без каких-либо ограничений. Кстати, важнейшими площадками для выпуска сукук являются многие западные юрисдикции, а организаторами выпусков и покупателями сукук - крупные международные банки.



- Кто помогал Агентству в разработке проекта постановления?



- Мы благодарны Программе Развития ООН (UNDP) и Исламскому Банку Развития за оказание технической помощи, поддержки и консультации в работе над созданием правовой основы для реализации данного проекта. Мы надеемся на продолжение нашего плодотворного сотрудничества с ними.



Итак, Узбекистан планирует разместить пилотные выпуски сукук уже в следующем году. По словам Атабека Назирова, это поможет привлечь капиталы от местных и международных инвесторов, углубить финансовый рынок и содействовать курсу реформ.



По оценкам Атабека Назирова, в случае создания необходимой нормативно-правовой базы, выпуск государственных и корпоративных сукук может стать для Узбекистана рынком стоимостью в $4-5 млрд в течении нескольких лет. Это говорит о высоком потенциале сукук в привлечении внешних инвестиций и реализации крупных инфраструктурных проектов, проектов в области ГЧП и в частном секторе. Источник - kun.uz

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