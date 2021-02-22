Шоввозсойский биосферный заповедник. Новую дачу Ш.Мирзиеева оценили в 1 лярд долларов

11:23 24.02.2021

Президент Узбекистана построил дачу за "сотни миллионов долларов" и оставил людей без воды



На строительство дачи для президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Ташкентской области потратили от "нескольких сотен миллионов до 1 миллиарда долларов", сообщает zakon.kz со ссылкой на расследование радио "Озодлик".



Строительство резиденции для Шавката Мирзиеева в ущелье Шоввозсой на территории Угам-Чаткальского биосферного резервата началось в феврале 2017 года - спустя менее чем два месяца после того, как он принес присягу в качестве президента Узбекистана. Все работы проводились в строжайшей секретности - не смотря на то, что во время черных и тяжелых работ на объекте одновременно работали более 2-3 тысяч человек у всех них отбирались мобильные телефоны. Для строительства использовались материалы, специально привезенные из-за рубежа, - в частности, редкий мрамор. Также специально для комплекса была заказана очень дорогая мебель из Италии - это подтверждается возросшим в четыре раза экспортом итальянской мебели в страну в 2018 году.

Отмечается, что власти сравняли с землей дома десятка семей, вырубили тысячи уникальных деревьев и перекрыли реку Шоввозсой - только для того, чтобы создать искусственное водохранилище объемом в 50-60 миллионов кубических метров рядом со строящимся комплексом. По подсчетам источников радио, строительство водохранилища обошлось госбюджету в 200 миллиардов сумов (25 миллионов долларов). В результате жители, чьи дома находятся ниже по течению реки, жаловались, что остались без воды для пастбищ и скота. По их словам, река пересохла именно в 2018 году.



Отмечается, что над резиденцией установлена бесполетная зона, а за несколько километров от нее выставлены КПП с нацгвардией, которая никого не подпускает к объекту. Поэтому в открытом доступе до сих пор нет фотографий "дачи" Мирзиеева.



Источники "Озодлика" утверждают, что для Мирзиеева в Шоввозсое создали "маленькую Австрию": в резиденции есть дорожки для катания на лыжах, несколько бассейнов, которые открываются и закрываются автоматически, турецкий хамам, финская сауна, тренажерный зал, кинотеатр, зрительные и банкетные залы, винотека, живописный сад, а также лодки для рыбалки на водохранилище.



Строительство резиденции было завершено к концу 2018 года и было приурочено к официальному визиту президента России Владимира Путина. Чтобы успеть закончить к приезду Путина в строительстве принимали участие не только узбекистанские рабочие, но и российские компании. При этом российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов лично посещал объект, чтобы проконтролировать ход работ.