Звездно-полосатые войны – третья партия. Появится ли в США новая политическая сила

11:43 24.02.2021

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 24.02.2021



Разговоры о создании в Америке третьей партии (если не брать в расчет предыдущий опыт Теодора Рузвельта и Росса Перо) начались еще во время президентства Дональда Трампа. Вдохновителем этой идеи был его советник Стив Бэннон (бывший главный стратег Белого дома, много сделавший для победы Трампа на выборах 2016 года).



Позднее Бэннон ушел из Белого дома, но эта мысль не умерла. Она вновь стала предметом обсуждения в американских СМИ в период перехода власти к Джо Байдену. Правда, советник Трампа Джейсон Миллер публично заявил тогда: бывший президент "ясно дал понять: его цель – вернуть республиканцам в 2022 г. палату представителей и сенат и, помимо этого, ничего активно не обсуждается".



Стоит отметить, что перед уходом Трамп вновь вернулся к общению с Бэнноном (хотя есть мнение, что их контакт не прерывался, и в Европе Бэннон работал с правыми с ведома президента). А если так, то может вернуться и идея создания третьей партии. Сейчас эта идея еще более актуальна с учетом углубляющегося раскола в американском обществе в целом и в Республиканской партии в частности.



Бэннон и Трамп



Стоит заметить, что в Демократической партии тоже наметились значимые разногласия между "традиционалистами" (такими, как Байден) и "радикальными левыми" (такими, как Александрия Окасия-Кортес), но в стане республиканцев ситуация накалена до предела. О чем говорить, если в их рядах нашлись те, кто поддержал второй импичмент Трампа, который, кстати, не остается в долгу по отношению к своим внутренним оппонентам. В целом Республиканская партия столкнулась со сложнейшей дилеммой: надо не растерять избирателей бывшего президента, которые за него горой, но вместе с тем отмежеваться от него как от "раскольника, посягнувшего на основы американской демократии".



И вот на этом фоне история приняла неожиданный оборот. С одной стороны, республиканцы проголосовали против импичмента Трампа, с другой – о создании третьей партии открыто на специально организованной встрече заговорили не сторонники Трампа, а его республиканские противники (причем достаточно авторитетные и влиятельные). Один из них отметил: "Я вижу наличие потребности в новой политической партии, которое я никогда не видел". Однако данный тезис поддержали только 40% участников встречи, 20% высказались за создание фракции внутри партии, еще 20% хотели бы создать фракцию за пределами партии, но без ясного понимания, как это может выглядеть. И тут возникает не один вопрос.



Значки слонов и ослов



Во-первых, сколько новая партия противников Трампа наберет членов? Авторы идеи рассчитывают где-то на пятую часть республиканского электората, а также на некоторых независимых и демократических избирателей. При этом, как показал опрос, если бы свою партию создал Трамп, в нее были бы готовы вступить 64% опрошенных республиканцев, 28% независимых избирателей и даже 15% демократов. Как говорится, почувствуйте разницу. И значение в данном случае имеет харизма Трампа как лидера. У его конкурентов такого и близко нет. А если кто и найдется, то, вероятно, он будет очередным представителем "вашингтонского болота", которое многим в Америке опостылело.



Во-вторых, серьезная партия на пустом месте не создается. Нужна развернутая региональная инфраструктура с эффективным персоналом и местными лидерами, нужны деньги (особенно когда надо раскручиваться с нуля) и связи (в конгрессе, в Белом доме, в бизнес-кругах, в СМИ), учитывая, что лоббизм в США является одной из основ политического процесса. В принципе, если за дело возьмутся влиятельные республиканцы, все это дело наживное, но работает фактор времени: политическая партия – это игра в долгую и на быстрый результат республиканские противники Трампа могут не рассчитывать. А демократы ждать не станут.



Появится ли в США новая политическая сила



Наконец, все когда-то бывает в первый раз, и, возможно, в нынешних условиях идея третьей партии имеет право на существование, но история США показывает, что ничего хорошего из таких экспериментов никогда не выходило. Даже если две республиканские партии будут как-то сотрудничать, это все равно будут две разные политические силы, далеко не во всем согласные, и у демократов появится отличная возможность действовать по принципу "разделяй и властвуй"; им станет еще легче монополизировать власть в своих руках на долгие годы вперед.



Поэтому более логичным на сегодняшний день выглядит какая-то реформа Республиканской партии изнутри, раскол лишь усугубит партийный кризис. Участвовавшая во встрече "реформаторов" Элизабет Ньюман верно подметила: "Я слышу аргументы, что нам следует разъединиться и создать новую партию и что нам следует остаться внутри партии. Придет время, когда все станет понятно".



Появится ли в США новая политическая сила



Короче говоря, политический дом республиканцев уже не тлеет, а дымит, но пока не пылает. При этом они думают, плеснуть ли в огонь бензина или попробовать его притушить. А Трамп пока затаился. Время на размышления у него есть. Сейчас бывшему президенту для начала надо отойти от второго импичмента, а потом, вероятно, он вместе с Бэнноном посмотрит, что будут делать его республиканские и демократические оппоненты. И вряд ли он будет мешать последним, поскольку они своими действиями продолжают раскалывать и настраивать против себя общество, где сторонников Трампа и просто критиков новой власти травят, как каких-то недолюдей.



Одной из последних жертв этой "культуры отмены" (Cancel Culture), когда персона или социальная группа вытесняется из общественных и профессиональных кругов, стала звезда сериала "Мандалорец" Джина Карано. Такие вот сейчас в Америке "Звездные войны".