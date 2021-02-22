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Долги Кыргызстана. Почему страна может потерять свои последние "объекты", - 24.kg
13:15 24.02.2021

24 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Долги Кыргызстана. Почему страна может потерять свои объекты

На сегодня Экспортно-импортный банк Китая - крупнейший кредитор Кыргызстана. Поднебесной республика должна $1,7 миллиарда. Если не будем вовремя платить по счетам, то можем лишиться государственных объектов.

В Минфине заверяют, что пока такой угрозы нет, ведь Кыргызстан стабильно выполняет взятые на себя обязательства.

Но факт остается фактом. Списывать долги из-за сложной эпидемиологической ситуации Китай не собирается. Согласился только на отсрочку, но и она под вопросом.

На что брали деньги у КНР
Всего за счет Экспортно-импортного банка Китая в Кыргызстане реализовали или реализуют девять проектов на $2 миллиарда 87,6 миллиона. Все выделенные Китаем деньги - кредитные. Их выдали сроком на 20 лет со льготным периодом от 5 до 11 лет. Комиссия по займам составляет 1,5-2 процента годовых.

Это треть всего государственного долга страны и больше 40 процентов - внешнего. Больше всего займов приходится на 2012-2013 годы. Тогда мы заняли у Экспортно-импортного банка Китая $519,6 и $785,9 миллиона.

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Самым дорогим оказался проект реабилитации альтернативной дороги север - юг. Изначально на него выделили $399,9 миллиона. Позже по проекту заключали концессионное и льготное кредитное соглашения. В итоге общая сумма кредитования только на этот проект составила $698,6 миллиона.

Есть еще два проекта, которые обошлись в копеечку. Это строительство линии электропередачи Датка - Кемин и модернизация ТЭЦ Бишкека. Они обошлись в $775,8 миллиона.

Уголовные дела будущие и настоящие
Экс-президент Алмазбек Атамбаев любил говорить, что именно благодаря ему в Кыргызстан удалось привлечь ресурсы для реализации крупных инвестиционных проектов. Более 90 процентов займов у Китая приходится именно на период его президентства.

Особой гордостью Алмазбека Атамбаева были проекты альтернативной дороги север - юг, ЛЭП Датка - Кемин и модернизации ТЭЦ.

Правда, после смены власти гордость проектами сменилась уголовными делами. Самым громким стало расследование по модернизации ТЭЦ. По версии следствия, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта государству причинили ущерб на 5 миллиардов 439 миллионов сомов. На скамье подсудимых оказались руководители энергосектора и два премьер-министра.

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В итоге по делу о модернизации столичной ТЭЦ к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО "Электрические станции" Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор "Электрических станций" Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.

И это только начало. Генеральный прокурор Курманкул Зулушев уверен, что стоит внимательнее изучить реализацию проектов Датка - Кемин и строительства альтернативной дороги север - юг.

"Еще с депутатских времен (Курманкул Зулушев был депутатом Жогорку Кенеша. - Прим. 24.kg) считаю, что по проектам строительства автодороги север - юг, реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате, возведения ЛЭП Датка - Кемин, в общем, где-то по десяти громким фактам обязательно надо дать юридическую оценку", - заявил он.

Как отдавать будем
Возбужденные уголовные дела и аресты высокопоставленных чиновников не означают, что Кыргызстан сможет отказаться от взятых на себя обязательств. Даже пандемия коронавируса не заставила соседей смягчить условия. Кыргызстан пока так и не смог договориться даже об отсрочке долга.

Ранее сообщалось, что КНР согласилась временно приостановить получение от Кыргызстана платежей в счет обслуживания долга с применением процентной ставки на сумму отсрочки в 2 процента.

Эта отсрочка по приостановленным платежам до конца года составляет около $35 миллионов (2,8 миллиарда сомов).

"Переговоры с Китаем продолжаются, окончательное решение не принято. По предварительным данным, в случае подписания соглашения сумма отсрочки погашается равными долями в течение трех лет - с 2022 по 2024 год. При этом 2021-й будет льготным. Отсрочка будет платиться два раза в год. По итогам сумма возврата с учетом процентов составит $36,7 миллиона (2,9 миллиарда сомов), то есть переплата составит около $1,7 миллиона", - рассказали в Министерстве экономики и финансов.

Вернуть кредиты все равно придется, иначе рискуем остаться без государственной собственности. Это в недавнем интервью подтвердил и президент Садыр Жапаров.

"Наш внешний долг составляет около $5 миллиардов. Если мы не выплатим часть из них вовремя, потеряем многие наши объекты. Соглашения с такими условиями подписал Атамбаев. Но, даст бог, мы вовремя избавимся от всех долгов. Планы есть", - заявил Садыр Жапаров.

Правда, он не уточнил, чего конкретно может лишиться Кыргызстан.

В Минфине признались, что в подписанных с КНР соглашениях действительно есть норма, оговаривающая, что Эксимбанк Китая в случае несвоевременного погашения кредита кыргызской стороной имеет право потребовать возместить всю сумму кредита.

"Необходимо отметить, что правительство Кыргызстана выполняет все взятые на себя обязательства своевременно и в полном объеме", - заключили в ведомстве, заверив, что пока поводов для беспокойства нет.

Источник - 24.kg
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