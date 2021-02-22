Необратимо надвигается новая война за Донбасс (сценарии и прогнозы)

13:28 24.02.2021

Ополченцы Донбасса рассказали о наступлении Киева: "Это будет другая война"

Эксперт перечислил вероятные сценарии конфликта на юго-востоке Украины



Донбасс вновь живет в ожидании большой войны. Сообщения источников подтверждают опасения в Луганске и Донецке. Уже неделю напряжение нарастает. Эксперты однозначны в прогнозах: война будет очень скоро, и она будет резко отличаться от всего, что было раньше на Донбассе.



Об обострении на юго-востоке Украины в 2021 году в Киеве стали намекать еще в начале февраля. Вскоре это стало новостным трендом на Украине. 22 февраля министр обороны Украины Руслан Хомчак прямо заявил: Украина готовится к боям, конкретно – к боям в городе.



–А между тем, линия разграничения сегодня проходит вдали от городов. Что это значит? Они готовятся к наступательной операции, и готовятся открыто, - рассказывает "МК" ветеран Народной милиции Андрей Марочко. – И они уже, видимо, начали первую фазу такого крупного наступления. И начали достаточно активно – третий день на передовой вспыхивают бои. Конкретно – на горловском направлении. Мои хорошие источники сообщают о жертвах: среди ополчения, народной милиции и мирного населения.



Тем временем, эксперт утверждает, что по ту сторону линии разграничения во всю трудятся инструкторы из-за рубежа.



– По нашим разведданным, на территории Украины иностранные военные советники и инструкторы действительно готовят их вооруженные силы к боям внутри городов. Среди них много профи: некоторые прошли Ирак, Афганистан, Сирию, Африку.



И при этом эксперт отмечает: если на Донбассе вспыхнет новый виток эскалации, то это будут уже другие боевые действия, по совсем иным правилам.



–Это будет другая война. Война, которая ничего из того, что было в 2014-2015 годах, мы уже не увидим, - заверяет Андрей Марочко. – Один из сценариев – по лекалам Карабахского конфликта. Тогда Баку застал врасплох армию республики Нагорного Карабаха и армянских добровольцев. Особенно беспилотниками. И украинская армия сейчас активно изучает этот опыт. Плюс те же иностранные инструкторы делают упор именно на дроны.



Второй сценарий, по мнению эксперта – югославский.



– Напомню, тогда введенные на территорию Югославии миротворцы стран НАТО внезапно стали силой захватывать власть. Вразрез всем договоренностям. Им поверили, что они будут обеспечивать безопасность, но получилось, как в басне про волка в овечьей шкуре. А дальше конфликт развернулся уже в полную мощь: при поддержке сил НАТО началась бомбежка, артобстрелы югославских населенных пунктов.



– Есть расхожая фраза: генералы часто готовятся к войне, которая уже прошла. Не боитесь именно такого варианта?



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– К прошлой войне силы Донбасса, как я уже отметил, точно не готовятся. Мы давно подвергли анализу и 2014-й, и 2015-й, и все последующие годы. Те боевые действия уже морально устарели – сейчас в ход пойдут ударные дроны, новые варианты разведки, точечные удары и даже бомбежки.



– Если так, то есть против такого "лома" противоядие?



– У нас есть силы противовоздушной обороны. Но вооружение там далеко не новое. И в этом большая опасность для нас. Те же самые дроны летают на такой высоте, что мы не достанем до них. И тут мы понимаем, что без помощи России тяжело будет справиться. Надеемся, что недавние слова Путина о том, что Россия Донбасс не бросит, будут претворены в жизнь и в трудную минуту нам помогут.



– Ну, а все-таки, есть план противодействия Карабахскому сценарию против атак беспилотников?



– Есть два способа борьбы с дронами. Один - радиоэлектронная борьба, когда сигнал беспилотника подавляется, и тем самым делает его небоеспособным. В этой сфере у нас в республиках дела неплохи. Есть хорошие РЭБ-средства. Второй способ – физическое уничтожение вражеских беспилотников и ракет. Тут я уже сказал: таких средств у нас мало, да и те морально устарели. Нужны новые средства и вооружения.



– Можете определить какие-то сроки развертывания уже крупного наступления. Это будет весна - лето?



– Что касается сроков, то скажу так: активная ситуация с каждым днем обостряется, маховик раскручивается – украинская сторона уже не скрывает, что ведет огонь по населенным пунктам Донбасса. И тут вопрос: способны ли политики на этот раз остановить конфликт. Многие эксперты ожидают разворачивания крупной наступательной операции со стороны Киева весной, когда сойдет снег. Но я так скажу: тепла могут и не дожидаться – все зависит от воли западных кураторов, которые не особо скрываясь, напрямую руководят Украиной. А они ни к местности, ни к времени года не привязываются.



Максим Карпенюк