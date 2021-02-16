|14:03 Байден и использование китайской рабочей силы, - Тьерри Мейсан
14:01 "Девальвация, деградация, дезинтеграция". Конец истории в отдельно взятой стране, - Р.Трунов
13:48 США довели Иран до вступления в ЕАЭС, - И.Джорбенадзе
13:36 Скончалась чемпионка Азии по боксу Гузаль Исматова
13:35 Казахи должны уважать Русскую Православную Церковь за то, что она … не уважает Советскую власть, - Н.Даутбеккызы
13:30 Национальные особенности украинской элиты, - Д.Джангиров
13:28 Необратимо надвигается новая война за Донбасс (сценарии и прогнозы)
13:26 В Оренбурге отметят юбилей великого поэта Востока Алишера Навои
13:15 Долги Кыргызстана. Почему страна может потерять свои последние "объекты", - 24.kg
13:06 "Это шантаж и провокация". Проворовавшийся экс-кыр-муфтий Токтомушев пошел в отказ
13:02 Чем прекрасна новая искренность НАТО, - Т.Бордачев
12:59 Почему американская энергетика оказалась бессильна перед морозами? - Г.Мирзаян
12:16 Черные и белые плюс другие разделительные линии. Новая национальная элита Америки, - Майкл Линд
11:55 ЕАЭС – ОДКБ: один за всех, но каждый за себя, - А.Леонов
11:43 Звездно-полосатые войны – третья партия. Появится ли в США новая политическая сила
11:23 Шоввозсойский биосферный заповедник. Новую дачу Ш.Мирзиеева оценили в 1 лярд долларов
09:40 УзбФинансы поют. Тихо в лесу... только не спит сукук
09:38 Будут ли наказывать узбекистанцев за отказ от вакцины против COVID-19?
09:23 Средняя Азия – место будущего взрыва (полит-прогноз), - А.Школьников
09:15 Сменилось руководство Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports
08:55 Иран расщепился на консерваторов и прагматиков, - С.Строкань
08:49 Кара-Серек набухает взрывом. Кыргызы и таджики никак не могут поделить баткенские каналы, - Б.Панниер
08:43 Народное движение "Растохез". С чего начиналась таджикская смута, - "РО"
08:16 Черные в США "нагнули" белых на репарации. Расистская Америка ищет рецепты примирения бывших рабов и господ
08:12 Евразийская сущность российской цивилизации, - Вениамин Попов
07:59 Токаеву "шьют" национализм. Как соединить казахскую нацию с казахстанской? - П.Своик
06:07 Последние из могикан. Жапар-хан с свитой оглоедов вылетел в Москву
|Скончалась чемпионка Азии по боксу Гузаль Исматова
13:36 24.02.2021
Боксер Гузаль Исматова скончалась в возрасте 25 лет от онкологического заболевания.
В течение последнего года спортсменка не участвовала в соревнованиях. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Федерации бокса Узбекистана.
Гузаль Исматова выступала в тяжелом весе (+81 кг). В 2013 году на чемпионате области заняла первое место, а уже в 2014 году на первенстве страны стала чемпионкой Узбекистана. Девушка защитила этот титул также в 2015-2017 годах.
В 2017 году Гузаль Исматова на чемпионате Азии в финальном поединке одержала победу над соперницей из Вьетнама и стала чемпионкой континента.