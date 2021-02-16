 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 23.02.2021
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Скончалась чемпионка Азии по боксу Гузаль ИсматоваСкончалась чемпионка Азии по боксу Гузаль Исматова
13:36 24.02.2021

Боксер Гузаль Исматова скончалась в возрасте 25 лет от онкологического заболевания.

В течение последнего года спортсменка не участвовала в соревнованиях. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Федерации бокса Узбекистана.

Гузаль Исматова выступала в тяжелом весе (+81 кг). В 2013 году на чемпионате области заняла первое место, а уже в 2014 году на первенстве страны стала чемпионкой Узбекистана. Девушка защитила этот титул также в 2015-2017 годах.

В 2017 году Гузаль Исматова на чемпионате Азии в финальном поединке одержала победу над соперницей из Вьетнама и стала чемпионкой континента.

Источник - Gazeta.uz
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