Скончалась чемпионка Азии по боксу Гузаль Исматова

13:36 24.02.2021

Боксер Гузаль Исматова скончалась в возрасте 25 лет от онкологического заболевания.



В течение последнего года спортсменка не участвовала в соревнованиях. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Федерации бокса Узбекистана.



Гузаль Исматова выступала в тяжелом весе (+81 кг). В 2013 году на чемпионате области заняла первое место, а уже в 2014 году на первенстве страны стала чемпионкой Узбекистана. Девушка защитила этот титул также в 2015-2017 годах.



В 2017 году Гузаль Исматова на чемпионате Азии в финальном поединке одержала победу над соперницей из Вьетнама и стала чемпионкой континента.