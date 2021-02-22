США довели Иран до вступления в ЕАЭС, - И.Джорбенадзе

13:48 24.02.2021

США довели Иран до вступления в ЕАЭС



Присоединение ИРИ к союзу значительно изменит геополитический и экономический "ландшафт" региона. Но кто при этом выиграет, а кто проиграет?



Тегеран уже озвучил свои намерения, и вряд ли без согласования с Москвой.



Иран начал переговоры о своем вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Как сообщает иранское агентство Farsnews, спикер парламента страны Мохаммад Бакери Калибаф заявил о подготовке к "нашему постоянному членству" в блоке, объединяющем Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Подчеркнем, что эта информация была оглашена им вскоре по возвращении из Москвы.



На первый взгляд решение Тегерана, которое не могло быть озвучено без предварительной договоренности с Россией и, возможно, всеми государствами - членами ЕАЭС, видится несколько неожиданным. С другой стороны, дрейф Ирана, нуждающегося в некоем "зонтике" безопасности и расширении торгово-экономических возможностей на фоне санкционного давления на него со стороны США и иже с ними, пессимистических прогнозов по будущему разрушенной Вашингтоном ядерной сделки, вполне логичен. То есть фактически американцы сами подтолкнули Тегеран присоединиться к постсоветской "пятерке", в которой, понятно, заправляет Москва.



Насколько стремительно завершатся все необходимые процедуры для вступления Ирана в ЕАЭС, сказать сложно. Сторонам придется решать множество вопросов. Но поскольку этого желают и ИРИ и, как минимум, Россия, к консенсусу они придут. Будет ли это легко? Ведь Ирану придется как-то унифицировать свою законодательную базу со странами ЕАЭС, в которых действуют безвизовый режим, правила общего рынка, включая и рынок труда. И, кроме того, далеко не все политические силы Исламской Республики готовы к органичному восприятию членства страны в постсоветской "пятерке". С уверенностью можно сказать, что за вступление в ЕАЭС сейчас ратуют, преимущественно, самые влиятельные политические силы ИРИ - консервативного толка.



Иран ищет новое место под солнцем



Но членство Ирана в союзе даст ему большие преимущества. Помимо некоторых гарантий безопасности и открытия новых рынков, это создание противовеса санкционной политике Вашингтона: тесное экономическое сотрудничество, как правило, приводит и к тесному политическому взаимодействию. Так что, обретя новый "зонтик", который Запад еще совсем недавно не воспринимал всерьез, Тегеран сможет более уверенно и настойчиво вести переговоры с США - главное, по ядерной программе.



Говоря о новых рынках. Логистически Ирану легко будет выйти на них, поскольку существует реальная перспектива разблокирования транспортных магистралей на Южном Кавказе, то есть появится возможность железнодорожного сообщения с Россией по территории Азербайджана, Армении и Грузии.



Интересный факт: несмотря на пандемию коронавируса, экспорт Ирана в Россию увеличился в прошлом году на 40%, и только на плодоовощную продукцию пришлось более $800 млн, в то время как весь иранский экспорт в США не дотянул и до $4 млн. И в этом смысле ИРИ тоже прямой смысл вступать в ЕАЭС с его 200-миллионным рынком, вести торговлю с преференциями, на постоянной основе и с увеличением нефтяных поставок. Вопрос, правда, в том, есть ли смысл для всех участников союза впускать к себе 80-миллионный рынок Ирана, хотя они, в свою очередь, тоже могут им воспользоваться в собственных целях.



Но для чего Иран нужен самому ЕАЭС, под которым в большей степени подразумевается Россия. Во-первых, у нее есть искушение наступить на большую или малую мозоль Америке. Во-вторых, ИРИ заметно повысит привлекательность блока и его роль на международном уровне; границы его расширятся до Персидского залива, а это означает ощутимое изменение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, что в равной степени важно как для Тегерана, так и для Москвы хотя бы в контексте региональной безопасности. В-третьих, иранская экономика, хоть и сильно пострадавшая от западных санкций, одна из крупнейших в Передней Азии и ареале государств - членов ОПЕК. Достаточно уже и того факта, что ИРИ располагает огромными, в 18 млрд тонн, запасами нефти. И она стремится к сотрудничеству с сопредельными с ЕАЭС странами, проявляя себя довольно надежным инвестором и партнером - это очевидно хотя бы на примерах энергетического сотрудничества с Азербайджаном и Таджикистаном.



Евразийский союз жив, но сильно кашляет



Тут напрашивается вопрос: а не пойдут ли спустя некоторое время эти две страны по стопам Ирана? У первой такой необходимости пока не просматривается, у второй она очевидна, однако не признается официальным Душанбе. Между тем, несмотря на многие издержки, ЕАЭС становится на ноги и пользуется все большим интересом в разных странах. В конце прошлого года к нему в качестве наблюдателей присоединились осторожный Узбекистан и Куба. Завершилась ратификация соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским союзом и Сербией. Порядка 50 стран выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с блоком на разных уровнях, включая создание с ним зон свободной торговли. Так, переговоры на соответствующую тему ведут с ЕАЭС Индия, Египет, Китай, Таиланд и другие.



Между тем Евразийский союз - далеко не идеальное интеграционное объединение, и у него есть свои "болячки". В частности, нестабильность политической обстановки по меньшей мере в двух странах - Армении и Белоруссии; недостаточный уровень интеграции - страны блока в большей степени взаимодействуют в двустороннем формате с Россией, отчего становятся от нее избыточно зависимыми.



В то же время, имея в наличии Евразийский банк развития (ЕАБР), блок уже реализовал ряд крупных проектов, и им взят курс на финансирование межгосударственных программ. Речь идет о двух так называемых "картах" - индустриализации и развития аграрного сектора. Первая подразумевает реализацию 177 крупных инвестпроектов в сфере промышленности на $105 млрд, вторая - более 100 проектов в аграрной сфере почти на $10 млрд.



Кроме того, участники "пятерки" договорились вплотную заняться вопросом цено- и тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС в рамках Международного договора по формированию общего газового рынка Евразийского союза. В конце прошлого года страны блока стали готовиться к завершению первого этапа формирования рынка газа и к переходу ко второму этапу. Это, кстати, может оказаться очень интересным для Ирана как одной из самых богатых углеводородных стран мира.



Словом, начало переговоров о вступлении Ирана в Евразийский союз можно считать событием большой геополитической важности, от которого не смогут легко отмахнуться ни коллективный Запад, ни государства Ближнего Востока - это как минимум. Решение Тегерана крайне невыгодно его политическим антагонистам, поскольку оно, в первую очередь, означает еще большую смычку с Россией этого, по терминологии США, "главного спонсора терроризма".



Ну а внутри блока, в случае его трансформации в "шестерку", как-нибудь договорятся на взаимовыгодных условиях. По крайней мере, "подпитка" Тегераном выведет ЕАЭС на совершенно новый уровень и не даст ему вариться в собственном соку. Впрочем, "другая кровь" может оказаться опасной - имея в виду агрессию в отношении нее антииранских сил.



Ирина Джорбенадзе