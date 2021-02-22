 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 23.02.2021
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"Девальвация, деградация, дезинтеграция". Конец истории в отдельно взятой стране, - Р.Трунов
14:01 24.02.2021

Конец истории в отдельно взятой стране
Все происходящее сейчас вполне допустимо представить в виде удручающей триады: "девальвация, деградация, дезинтеграция".

На чужой "Красной машине" нельзя попасть в рай. Скорее, надо думать о том, как не очутиться в аду.

Роман Трунов
Журналист

Длительное ожидание ежегодного послания Владимира Путина порождает самые невероятные слухи. Кроме того, эта задержка сама по себе позволяет делать весьма пессимистические предположения насчет ближайшего будущего. Впрочем, и без того очевидно, что вектор движения отдельно взятой страны уже задан, поэтому в рамках существующей политической системы решительно невозможно остановить ее постепенное сползание в бездну истории. Иначе говоря, все происходящее сейчас вполне допустимо представить в виде удручающей триады: "девальвация, деградация, дезинтеграция".

Девальвация. Найти определенную точку отсчета, понять, когда именно началось обесценивание всего и вся, пожалуй, нельзя. Просто вследствие того, что для каждого исторического периода, для каждого поколения и даже для каждого индивида этот незримый рубеж во многом будет своим. Резонно предположить, что для русских староверов XVII века такой границей была Никоновская реформа, а вовсе не постепенный упадок Киевской Руси, начавшийся шестью веками ранее и волновавший их дальних предков.

Для современной России такой вехой, вероятно, стало последнее царствование династии Романовых. Хотя бы по той простой причине, что многообразные последствия разложения и распада российской и советской империй будут сказываться еще неопределенно долгое время. Равно как и влияние упадка общественной морали, всегда сопутствующего подобного рода событиям.

Но все познается в сравнении, как ни банально это звучит. Причем для этого, как кажется, будет достаточно двух наглядных примеров из не столь уж далекого прошлого.

Анатомия слухов: с кем на самом деле хочет порвать Лавров

Высший гражданский чин Российской империи - действительный тайный советник 1-го класса - был учрежден в 1773 году. Почти за полтора столетия, то есть вплоть до упразднения "Табели о рангах" в январе 1918 года, его получили всего 13 человек. Современный аналог этого высокого звания, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, появился в 1996 году. Скольким государственным служащим он был присвоен за эту четверть века, не имея доступа к служебной информации, установить невозможно. Тем не менее только в прошлом июне его получили как минимум двое.

Изменение представлений о воинской чести, разумеется, тоже началось не сегодня. Это понятие, надо признать, вообще обросло множеством мифов. Самый расхожий - о непреодолимой вражде армейских и жандармских офицеров. Между тем Александр Спиридович, будущий крупный деятель политического сыска, перешел в Отдельный корпус жандармов из 105-го пехотного Оренбургского полка. И это, между прочим, далеко не единичный случай. Так, Петр Черевин начал службу в Кавалергардском полку, а закончил начальником Третьего отделения. Однако в то время никому и в голову не приходило называть царскую жандармерию российской гвардией, тем самым умаляя престиж этой привилегированной части войск.

Деградация. Девальвация, подобно ржавчине, постепенно разъедает государство и общество, приводя их впоследствии к полному упадку. Зримое воплощение такого движения вспять - это современный российский спорт, находящийся как раз на стыке этих двух социальных институтов. Парадоксально, но в данной области все катится под гору, даже несмотря на высокое покровительство новоявленного лучшего друга физкультурников и многолетнее щедрое финансирование.

Доходит до смешного. Нынешнюю немощную хоккейную сборную чуть ли не официально именуют "Красной машиной". И это при том, что великую советскую команду никогда так в самом СССР не называли, поскольку прозвище, придуманное, скорее всего, канадскими журналистами, вызывало недовольство у игроков.

"Империя на пеньках" идет к распаду

Но что уж теперь вспоминать о былых громких победах, ведь, видимо, исключительная компетенция главного хоккеиста страны в конце концов распространилась и на российских спортсменов, играющих на ледовых площадках.

Дезинтеграция. Распад существующей государственно-политической системы начался с того самого момента, когда Владимир Путин, прибегнув к юридическим уловкам, вернулся в президентское кресло в 2012 году. Тем временем этот процесс идет с разной скоростью, то ускоряясь, то, наоборот, замедляясь. По пути от этой конструкции окончательно отваливаются, будто части тела у зомби, важные детали - суд, парламент, партии и, конечно, трескается и осыпается цемент - здравый смысл - скрепляющий отдельности в целое. Крах уже неминуем. Правда, очень хочется надеяться, что все ограничится коллапсом режима, но никак не страны.

Текст речи, с которой Путину предстоит выступить перед Федеральным собранием, наверное, еще никогда столько раз не переписывали, как в этом году. Сначала в Кремле гадали на кофейной гуще, вернется ли в Россию человек без имени, он же "никому не интересный блогер". А потом, по-видимому, доподлинно установив его личность в суде, пытались просчитать все последствия отправки в тюрьму Алексея Навального, который, не без помощи власти, превратился в политика с мировой известностью. Косвенно в пользу такой гипотезы говорит тот факт, что в конце ноября минувшего года Дмитрий Песков предложил ориентироваться "на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет".

Действительно, после своего последнего возвращения в Кремль Путин выступал в начале года: в 2020-м - 15 января, в 2019-м - 20 февраля. И только в 2018-м доклад был зачитан 1 марта, но тогда 18 марта должны были состояться его выборы. Так что затягивание времени, если разобраться, выглядит несколько подозрительным. А пока кремлевские стратеги колдуют над речью, все заинтересованные стороны оценивают оставшиеся шансы России, ведь если верить спикеру Госдумы Вячеславу Володину, она говорит путинским голосом.

Роман Трунов

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614164460
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