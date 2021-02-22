Байден и использование китайской рабочей силы, - Тьерри Мейсан

14:03 24.02.2021 Байден и использование китайской рабочей силы



ТЬЕРРИ МЕЙСАН



Администрация Джо Байдена руководствуется фанатичными идеями, навязанными организациями левого толка. Ее поддерживают два мощнейших лобби: военно-промышленный комплекс и действующие в Китае транснациональные корпорации. В статье представлено малоизвестное до сих пор второе лобби - транснациональные корпорации



Администрация Байдена примет окончательную стратегию в отношении Китая только в июне этого года. Предложения по этому вопросу должна представить в Белый дом специальная комиссия Пентагона.



При президенте Си Цзиньпине Китай начал распространять свое влияние за пределами своей территории. 3000 китайских солдат уже действуют в составе миротворческих сил ООН, а в Джибути создана военная база. Как это было в эпоху Великого шелкового пути, на всем протяжении дорог, которые прокладывает Китай, должны быть созданы военные посты для обеспечения безопасности торговых связей. Наконец, Китай прибирает к рукам оставленные им в XIX веке острова в Южно-Китайском море.



Прежде всего, Китай намерен восстановить свое жизненное пространство, которого его лишили западные колонизаторы. Он считает свое дело правым и поэтому ему позволено все.



Тем не менее, согласно стратегии, изложенной в 1999 г. генералом Цяо Ляном и полковником Ван Сянсуем [1], Китай стремится избежать прямого вооруженного столкновения с Соединенными Штатами. Он старается обходить своего противника и вести с ним необъявленные войны лишь в коммерческом, экономическом, финансовом, психологическом и информационном плане.



Китай стремится освободиться от полуторавекового западного господства на Дальнем Востоке. Но одновременно он должен обеспечивать экономическое развитие, что позволило ему за несколько лет вывести из нищеты сотни миллионов граждан.



Новую экономическую политику Китай стал проводить род руководством Ден Сяопина, но ее плоды стали пожинать только начиная с 1994 г. К этому времени СССР уже прекратил свое существование, армия США была значительно сокращена, и президент Буш старший заявил, что пришло время делать деньги, а его преемника Билла Клинтона стали атаковать крупные компании с требованием открыть доступ к китайскому рынку труда. И неспроста: китайский рабочий, хотя и без квалификации, стоил в 20 раз дешевле американского.



Спустя двадцать лет Соединенные Штаты массово потребляли китайские товары, а их собственные предприятия, став транснациональными, увеличили свои прибыли в несколько раз. Американские заводы по производству товаров массового потребления были выведены за пределы страны или закрыты, что привело к росту безработицы. Распределение богатств изменилось таким образом, что средний класс почти полностью исчез. Все стали бедняками и только несколько мультимиллиардеров.



После избрания Дональда Трампа президентом США этот процесс начинает сказываться и на Европе. Сначала Трамп пытался мирно разрешить вопрос и торговом балансе с Китаем (Border-adjustment tax), но демократы и часть республиканцев не дали ему это сделать. Не добившись закрытия границ, он начинает таможенную войну, запретить которую у Конгресса не было полномочий.



В 2021 г на смену Трампу приходит Байден. Его поддерживают транснациональные корпорации, нажившие баснословные барыши на экономической глобализации. Он сразу же заявляет о своем желании нормализовать отношения с Китаем. В телефонном разговоре с Си Цзиньпинем он затрагивает вопрос о положении уйгуров в Гонконге, но допускает, что Тибет и Тайвань являются китайскими территориями, с чем его предшественник не совсем соглашался.



А во время пресс-конференции он заявил, что у каждой страны свои "собственные нормы", и что политические позиции Китая и Соединенных Штатов имеют свою логику. Но придя в Белый дом он заявлял, что "понимает" борьбу Китая против уйгурского терроризма, тогда как несколькими неделями раньше, обвинял Китай в "геноциде" уйгуров под предлогом борьбы портив терроризма.



Четыре следующих года администрация Байдена должна будет продолжать политику президентов Клинтона, Буша-младшего и Обамы в угоду мультимиллиардерам и в ущерб простым людям. Опираться она будет на правящий класс, не забывая извлечь при этом личную выгоду.



Чтобы этот механизм был более понятен, мы расскажем о восьми главных лицах, поддержавших американо-китайский торговый альянс. Со стороны политиков – это главная икона демократов и глава республиканской фракции в Сенате, от бизнесменов – руководители двух оптово-розничных торговых сетей, а от правительственных чиновников – ключевые фигуры из администрации Байдена.



Лица из числа политиков - сторонников Байдена



Дайэнн Файнстайн.

Мэр Сан-Франциско (1978-88 г.), член Сената (с 1992 г.).

Член Демократической партии.

В 1978 г., находясь на посту мэра Сан-Франциско, она устанавливает связь с Цзян Цзиминем, который участвовал в подавлении восстания на площади Тяньаньмень (1989 г.) и затем стал преемником Дэн Сяопина. Благодаря этой связи Файнстайн становится посредницей по переводу транснациональными корпорациями промышленных предприятий в Китай. За счет этого она делает состояние своему третьему мужу, финансисту Ричарду Блюму (Blum partners).

Г-жа Файнстайн известна тем, что добилась разглашения информации о 119 узниках ЦРУ, в числе которых узники Гуантанамо, и пытках, которым подвергались заключенные для того, чтобы заставить их молчать о 80 000 тайных узниках, содержащихся на кораблях ВМФ США в международных территориальных водах.



Митч Макконнелл

Сенатор (с 1984 г.), председатель республиканского меньшинства в Сенате.

Член Республиканской партии.

Ему удалось добиться для своей супруги Элейн Чао поста министра транспорта в обмен на поддержку Республиканской партией политики Трампа. Его тесть бизнесмен Джеймс Чао является щедрым спонсором Гарвардской школы бизнеса. Поэтому ему не составило труда обеспечить подготовку нового поколения китайских бизнесменов.

Лица из числа самых богатых бизнесменов



Семья Уолтон

Спонсор Демократической партии компания Walmart, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.

Хиллари Клинтон была членом административного совета компании.

Собственником компании является семья Уолтонов, признанная в 2020 г. самой богатой в мире.



Джефф Безос

резидент и генеральный директор компаний Amazon, Blue Origin и газеты Washington Post.

Amazon является крупнейшей в мире компанией на рынках платформ электронной коммерции.

Джефф Безос в 2020 г. признан самым богатым в мире человеком.



Лица из администрации Байдена



Рон Клейн

Глава администрации при вице-президенте Аль Горе, затем при Джо Байдене (1999-2011 г.). С 2021 г. глава администрации Белого дома.

Член демократической партии.

Его супруга Моника Медина работает в компании Walton Family Foundation, то есть связана с семьей Уолтонов



Энтони Блинкен

Советник по национальной безопасности при вице-президенте Джо Байдене (2009-13 г.), помощник советника по национальной безопасности при президенте Обаме (2013-15 г.), помощник госсекретаря (2015-17 г.), соучредитель WestExec Advisor (2017-21 г.), госсекретарь (с 2021 г.)

Неоконсерватор.

Его компания WestExec Advisor состоит из бывших членов администрации президента Обамы. В ее обязанность входит установление связей между транснациональными корпорациями США и министерством обороны США либо правительством Китая.



Эврил Хэйнс

Помощник директора ЦРУ (2013-15г.), помощник советника по национальной безопасности (2015-17 г.), лоббист компании WestExec Advisor, директор национальной разведывательной службы.

Член демократической партии.

Г-жу Хэйнс прозвали "царицей дронов" за разработку программы по нанесению точечных ударов с помощью дронов. Это она вместе с г-жой Файнстайн обсуждала вопросы о недопустимости разглашения дел, связанных с пытками на кораблях ВМС США.



Нира Танден

Руководитель Center for American Progress (Центр за американский прогресс). С 2021 г. возглавляет Административно-бюджетное управление при администрации президента США.

Неоконсерватор.

Подруга Хиллари Клинтон. Являясь президентом аналитического центра демократов, она была членом China-United States Exchange Foundation (Фонд обмена Китая и США, который сегодня упразднен). Эта организация была создана китайским правительством, и в ее задачу входила нейтрализация критики в США, направленной против перемещения транснациональными корпорациями своих заводов в Китай.



Напомним, что во время предвыборной кампании были предприняты все меры к тому, чтобы избиратели не узнали правду о расследовании газеты New York Post по делу Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена. Он вместе с компанией China Energy, украл на Украине миллиард долларов.



Позиция Китая



Избрание президентом США Джо Байдена – это большая удача для Китая, который все еще числится в списке развивающихся стран. Китай рассчитывает, что американские миллиардеры с их страстью к легкой наживе будут и дальше продолжать строить на его территории новые заводы за свой счет.



Но он прекрасно понимает, что долго это не продлится. Рабочие, по мере совершенствования своей квалификации, ценятся все дороже и дороже. Теперь рабочие, проживающие на побережье Южно-Китайского моря, не отличаются от американских. Они больше не могут работать на внешний рынок и постепенно поворачиваются в сторону внутреннего, который теперь тоже платежеспособен.



При этом Китай защищает предприятия, размещенные на его территории, от возможного их вывода из страны. Он вынуждает все западные компании действовать как совместные предприятия, в которых половина учредителей - граждане Китая. Кроме того, в административные советы этих предприятий должны включаться члены компартии, так чтобы эти предприятия не могли вести антигосударственную линию.



Со временем Китай поблагодарит иностранных инвесторов и начнет работать на свой собственный рынок. Но на этот раз только себе на пользу. Источник - aurora.network

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614164580

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы принял президента АО "Казахфильм" имени Ш.Айманова Акана Сатаева

- Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили Соглашение о координации макроэкономической политики

- В т.г. в Казахстане планируется построить 17 млн кв. м жилья

- Правительство рассмотрело готовность к паводковому периоду

- Меры по борьбе с хищениями автомобилей обсуждают в Сенате

- Токаеву "шьют" национализм

- Заболеваемость населения Республики Казахстан в 2020 году*

- Вопрос трудоустройства высвобождающихся работников "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" рассмотрел Даниал Ахметов

- О рождаемости в Республике Казахстан за январь-декабрь 2020 года

