В Бишкеке будут судить фемину-активистку Капалову. За матчество

14:47 24.02.2021

24 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Скандал с матчеством. В ГРС объяснили, почему обратились в суд



Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.



Как пояснила 24.kg замдиректора департамента регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС при Министерстве юстиции Галия Аманова, только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно, опять же, только по распоряжению суда. "К тому же, в законе нет такой нормы, чтобы детям давали матчество. Ребенку можно дать только отчество либо биологического отца, либо усыновителя, либо отчима. Лишение родительских прав также не может являться основанием для того, чтобы записать ребенка по матрониму", - сказала Галия Аманова.



Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.



Отмечается, что завтра состоится первое судебное заседание по этому вопросу.



Ранее, отметим, Алтын Капалова сообщила, что дала детям матчество и свою фамилию, предварительно лишив родительских прав их биологических отцов.