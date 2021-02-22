 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.02.2021
16:35  Интриги на задворках Европы: Россия и Турция пытаются ужиться вместе
16:33  Афганский черный снег на высоте 3234 (памяти советско-афганской)
15:44  Комитет ООН признал бывшего кыр-таможенника Фазиева жертвой пыток
14:47  В Бишкеке будут судить фемину-активистку Капалову. За матчество
14:03  Байден и использование китайской рабочей силы, - Тьерри Мейсан
14:01  "Девальвация, деградация, дезинтеграция". Конец истории в отдельно взятой стране, - Р.Трунов
13:48  США довели Иран до вступления в ЕАЭС, - И.Джорбенадзе

13:36  Скончалась чемпионка Азии по боксу Гузаль Исматова
13:35  Казахи должны уважать Русскую Православную Церковь за то, что она … не уважает Советскую власть, - Н.Даутбеккызы
13:30  Национальные особенности украинской элиты, - Д.Джангиров
13:28  Необратимо надвигается новая война за Донбасс (сценарии и прогнозы)
13:26  В Оренбурге отметят юбилей великого поэта Востока Алишера Навои
13:15  Долги Кыргызстана. Почему страна может потерять свои последние "объекты", - 24.kg
13:06  "Это шантаж и провокация". Проворовавшийся экс-кыр-муфтий Токтомушев пошел в отказ
13:02  Чем прекрасна новая искренность НАТО, - Т.Бордачев
12:59  Почему американская энергетика оказалась бессильна перед морозами? - Г.Мирзаян
12:16  Черные и белые плюс другие разделительные линии. Новая национальная элита Америки, - Майкл Линд
11:55  ЕАЭС – ОДКБ: один за всех, но каждый за себя, - А.Леонов
11:43  Звездно-полосатые войны – третья партия. Появится ли в США новая политическая сила
11:23  Шоввозсойский биосферный заповедник. Новую дачу Ш.Мирзиеева оценили в 1 лярд долларов
09:40  УзбФинансы поют. Тихо в лесу... только не спит сукук
09:38  Будут ли наказывать узбекистанцев за отказ от вакцины против COVID-19?
09:23  Средняя Азия – место будущего взрыва (полит-прогноз), - А.Школьников
09:15  Сменилось руководство Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports
08:55  Иран расщепился на консерваторов и прагматиков, - С.Строкань
08:49  Кара-Серек набухает взрывом. Кыргызы и таджики никак не могут поделить баткенские каналы, - Б.Панниер
08:43  Народное движение "Растохез". С чего начиналась таджикская смута, - "РО"
08:16  Черные в США "нагнули" белых на репарации. Расистская Америка ищет рецепты примирения бывших рабов и господ
08:12  Евразийская сущность российской цивилизации, - Вениамин Попов
07:59  Токаеву "шьют" национализм. Как соединить казахскую нацию с казахстанской? - П.Своик
06:07  Последние из могикан. Жапар-хан с свитой оглоедов вылетел в Москву
Вторник, 23.02.2021
21:54  Бессмертный Сердюков теперь "реформирует" рос-авиацию. Есть ли предел идиотизму? - "МК"
17:42  Байден решил поделить мир по-американски: Сидите и молчите, - "СП"
17:24  Казахстан начал промышленное производство рос-вакцины "Спутник V". Переименовав ее в "Гам-КОВИД-Гак"
11:54  Грузинская рокировка: чего ждать от кабинета Гарибашвили? - С.Тарасов
11:29  Великий университет терроризма. Или чем грозит таджикской молодежи обучение в нем? - Иноятулло Каримов
09:30  Он вам уже не Райым–миллион! "Приватизация" Матраимова как высшее достижение кыргызской "демократии", - А.Ажиев
08:58  В Грузии спецназ штурмом задержал главного саакашиста Никанора Мелию
02:01  Земельный кодекс Казахстана – мина, которая может взорваться в 2021 году?
01:55  Почему все должны признать и смириться с глобальной ролью США, - Роберт Каган
01:52  Ртутные берега. Казахстан люто травит транс-граничный Иртыш
01:50  Время к Сочи: о чем договорились Лукашенко и Путин на Красной поляне
01:49  Иран вступает в ЕАЭС: какую выгоду получит Россия?
01:45  В замке под замком: принцесса из ОАЭ назвала себя пленницей отца
01:43  Режим Владимира Зеленского – политический банкрот, - В.Пойманов
00:21  Был ли Таджикистан провинцией Китая? Часть 1 - К.Абдуллаев
Понедельник, 22.02.2021
22:13  Хан Жапар произвел своего дуумвира Камчи-сердара в генерал-лейтенанты
21:56  Правительство Грузии вновь возглавил Ираклий Гарибашвили
16:42  Топор войны над Азией. Внешний фактор в событиях в Мьянме, - Сергей Кожемякин
16:32  Папуасская Киргизия. Почему аборигены Бугенвиля не могут создать государства?
16:31  УзбТупик. Почему все плодотворные проекты тормозятся, погибают.., - М.Ибрагимова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Комитет ООН признал бывшего кыр-таможенника Фазиева жертвой пыток
15:44 24.02.2021

24 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Комитет ООН по правам человека вынес соображение по делу умершего от пыток бывшего сотрудника ГТС Фирусхана Фазиева. Об этом сообщает правозащитный центр "Кылым шамы", юристы которого представляли интересы семьи погибшего.

В заключении комитета говорится, что Кыргызстан не провел оперативного, беспристрастного и эффективного расследования обстоятельств пыток и смерти жертвы, а также не предоставил эффективные средства правовой защиты.

Комитет также признал нарушение нескольких статей Международного пакта о гражданских и политических правах.

1 августа 2011 года в "Кылым шамы" обратилась гражданка Таджикистана Банюша Резазаде с просьбой разобраться в смерти ее брата Фирусхана Фазиева. Ранее свидетель ей рассказал, что Фазиева до смерти забили сотрудники Комитета нацбезопасности.

"Один из свидетелей рассказал мне, как 29 июня в 23.45 его с сыном задержали и доставили в ГКНБ, где избивали и требовали признательных показаний, спустя полчаса туда же привезли Фирусхана, закованного в наручники. Сначала его отвели во двор и там стали зверски избивать около 15 сотрудников ГКНБ, потом завели в само здание и продолжали бить в разных кабинетах. Их периодически выводили для того, чтобы умыться, и в это время он видел Фируса избитого. Из ГКНБ его около 5.00 увезли на скорой", - отметила Банюша Резазаде.

Бригада скорой помощи прибыла, чтобы зафиксировать смерть Фазиева.

"Множественные кровоподтеки, ссадины на голове, лице, шее, туловище и конечностях, с ушибом головного мозга, переломами ребер, грудины, грудных позвонков, кровоизлиянием во внутренние органы получены Фазиевым не одномоментно, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Описанные телесные повреждения по срокам давности получены незадолго до смерти, они привели к развитию травматического шока и в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью, повлекший за собой смерть", - указано в заключении медэкспертизы.

Фирусхан Фазиев служил в Государственной таможенной службе. Он являлся главным инспектором управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ему было 44 года.

Уголовное дело возбудили в отношении двоих сотрудников спецназа "Альфа" ГКНБ, которые доставили задержанного в приемный блок. Однако юристы "Кылым шамы" и потерпевшая сторона, изучив уголовное дело, пришли к выводу, что подсудимые невиновны в смерти Фазиева.

Истинные виновные так и не установлены. Наказания никто не понес.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614170640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял президента АО "Казахфильм" имени Ш.Айманова Акана Сатаева
- Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили Соглашение о координации макроэкономической политики
- В т.г. в Казахстане планируется построить 17 млн кв. м жилья
- Правительство рассмотрело готовность к паводковому периоду
- Меры по борьбе с хищениями автомобилей обсуждают в Сенате
- Токаеву "шьют" национализм
- Заболеваемость населения Республики Казахстан в 2020 году*
- Вопрос трудоустройства высвобождающихся работников "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" рассмотрел Даниал Ахметов
- О рождаемости в Республике Казахстан за январь-декабрь 2020 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  