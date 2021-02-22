Комитет ООН признал бывшего кыр-таможенника Фазиева жертвой пыток

15:44 24.02.2021

24 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Комитет ООН по правам человека вынес соображение по делу умершего от пыток бывшего сотрудника ГТС Фирусхана Фазиева. Об этом сообщает правозащитный центр "Кылым шамы", юристы которого представляли интересы семьи погибшего.



В заключении комитета говорится, что Кыргызстан не провел оперативного, беспристрастного и эффективного расследования обстоятельств пыток и смерти жертвы, а также не предоставил эффективные средства правовой защиты.



Комитет также признал нарушение нескольких статей Международного пакта о гражданских и политических правах.



1 августа 2011 года в "Кылым шамы" обратилась гражданка Таджикистана Банюша Резазаде с просьбой разобраться в смерти ее брата Фирусхана Фазиева. Ранее свидетель ей рассказал, что Фазиева до смерти забили сотрудники Комитета нацбезопасности.



"Один из свидетелей рассказал мне, как 29 июня в 23.45 его с сыном задержали и доставили в ГКНБ, где избивали и требовали признательных показаний, спустя полчаса туда же привезли Фирусхана, закованного в наручники. Сначала его отвели во двор и там стали зверски избивать около 15 сотрудников ГКНБ, потом завели в само здание и продолжали бить в разных кабинетах. Их периодически выводили для того, чтобы умыться, и в это время он видел Фируса избитого. Из ГКНБ его около 5.00 увезли на скорой", - отметила Банюша Резазаде.



Бригада скорой помощи прибыла, чтобы зафиксировать смерть Фазиева.



"Множественные кровоподтеки, ссадины на голове, лице, шее, туловище и конечностях, с ушибом головного мозга, переломами ребер, грудины, грудных позвонков, кровоизлиянием во внутренние органы получены Фазиевым не одномоментно, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Описанные телесные повреждения по срокам давности получены незадолго до смерти, они привели к развитию травматического шока и в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью, повлекший за собой смерть", - указано в заключении медэкспертизы.



Фирусхан Фазиев служил в Государственной таможенной службе. Он являлся главным инспектором управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ему было 44 года.



Уголовное дело возбудили в отношении двоих сотрудников спецназа "Альфа" ГКНБ, которые доставили задержанного в приемный блок. Однако юристы "Кылым шамы" и потерпевшая сторона, изучив уголовное дело, пришли к выводу, что подсудимые невиновны в смерти Фазиева.



Истинные виновные так и не установлены. Наказания никто не понес.