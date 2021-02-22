Афганский черный снег на высоте 3234 (памяти советско-афганской)

16:33 24.02.2021 15 февраля наша страна отмечает День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.



Полковник Алексей Смирнов начинал службу солдатом.



Самые "жаркие" годы службы начальника группы отдела боевой подготовки командования ВДВ полковника Алексея Смирнова выпали на войну в Афганистане. Затем пришлось участвовать в наведении конституционного порядка в Баку, пятидневной войне в Южной Осетии… На его груди – орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За отвагу", медаль Суворова…



Стать десантником Алексей Смирнов решил не сразу. После школы он поступил в педучилище в Костромской области и уже готовился отправиться по распределению в соседний район учителем физкультуры, когда впервые увидел фильмы "В зоне особого внимания", "Ответный ход" и "Голубые молнии".



Просмотр этих кинокартин и решил судьбу юноши. Он стал представлять себя на месте героев фильмов, и мечты стали реальностью. Однако не сразу – с первого раза поступить в десантное училище не удалось.



Впрочем, будущий десантник не отчаялся, а понял, над чем надо работать. Так как физическая подготовка у парня была на высоте, а желание носить голубой берет не иссякло после первых трудностей, то военком, который сам отслужил в Воздушно-десантных войсках, пошел ему навстречу и отправил в 44-ю учебную дивизию ВДВ.



Когда вся страна узнала о вводе советских войск в Афганистан, его сослуживцы начали подавать рапорты, в которых просили отправить их в зону боевых действий. Такой рапорт написал и Алексей Николаевич. Однако ему было отказано из-за того, что рапорт на повторное поступление в десантное училище был подан раньше.



Учеба в легендарном десантном вузе дала ему для дальнейшей службы многое, отмечает полковник Смирнов. "Полковник Погребицкий, наш преподаватель тактики, сразу нам дал понять, что война не такая, какой ее описывают в книгах и кино. Он рассказывал о ситуациях, с которыми сталкивался лично, что помогло парням не терять самообладания, когда молодыми офицерами они приехали на войну. Полковник Костин вел занятия по огневой подготовке и строго требовал от нас знания матчасти, умения поддерживать оружие в постоянной боевой готовности, что, несомненно, действительно пригодилось в реальных боевых действиях", – рассказывает Алексей Смирнов. В училище он занимался военно-спортивным ориентированием, что вкупе со знаниями по военной топографии стало для него хорошим подспорьем в Афганистане.



Примером для десантника всегда служил Герой Советского Союза Валерий Востротин, который был у Смирнова в Афганистане командиром полка – 345-го гвардейского парашютно-десантного. "Грамотный, толковый офицер. Наши бойцы его уважали, а это дорогого стоит", – отмечает он.



Стремление идти за лучшими сделало в итоге и полковника Смирнова примером для своих подчиненных и курсантов десантного училища, где с 1996 по 2004 год он был преподавателем, а затем старшим преподавателем кафедры тактики после окончания Военной академии имени М.В. Фрунзе.



"На основе ваших знаний вам придется принимать решения, от которых будут зависеть жизни личного состава", – любил повторять он, будучи преподавателем. Это правило Смирнов пронес через всю службу, не потеряв в Афганистане ни одного своего бойца.



В 1987 году еще необстрелянный гвардии старший лейтенант Алексей Смирнов из Костромского гвардейского парашютно-десантного полка был отправлен в Афганистан на должность начальника разведки батальона – командира разведвзвода. Воевал он в составе 345-го гвардейского пдп. Опытные разведчики, неоднократно бывавшие в боях, встретили молодого офицера с некоторым недоверием. Но после нескольких первых боевых выходов новый командир заслужил уважение подчиненных.



Первую боевую награду – орден Красной Звезды старший лейтенант Смирнов получил уже через месяц пребывания в Афганистане



Высота 3234.



Первую боевую награду – орден Красной Звезды гвардии старший лейтенант Смирнов получил уже через месяц пребывания в Афганистане. "Тяжелые подъемы в горы, перепады высот, ночевка на леднике – таким был тот разведывательно-поисковый выход", – вспоминает Алексей Николаевич. Во время этого выхода и удалось обнаружить укрепрайон, который, судя по еще не остывшему чаю, в спешке покидала небольшая группа моджахедов, завидев приближение военнослужащих. Десантники обнаружили брошенные трофеи и вооружение, а главное, нашли полностью собранный американский переносной зенитный ракетный комплекс "Стингер", который тогда был нам крайне необходим для понимания принципов его работы.



Второй дорогой для его сердца наградой стал еще один орден Красной Звезды за бой у высоты 3234, который был взят за основу фильма Федора Бондарчука "9 рота". О том, что все в кинокартине было не так, как на самом деле, говорит сам непосредственный участник событий полковник Алексей Смирнов. Именно его разведвзвод пришел в критический момент на выручку той самой 9-й роте.



В конце декабря его подразделение заняло ту самую высоту 3234, а затем передало ее 9-й парашютно-десантной роте, после чего разведвзвод гвардии старшего лейтенанта Смирнова отправился выполнять другие задачи. Когда 7 января в результате завязавшегося боя у высоты появился первый раненый, комбат поручил Алексею Смирнову организовать эвакуацию пострадавшего. Однако через считаные минуты появилась информация о других раненых и первых убитых. Тогда офицеру поступил новый приказ: взять как можно больше боеприпасов, дойти до соседней высоты и ждать дальнейших указаний.



В полной темноте ночи взвод подошел к месту развернувшегося ожесточенного боя. "Мы видели снежную вершину, черную от разрывов снарядов и пороха, слышали крики моджахедов "Москва, сдавайся!", – вспоминает полковник Смирнов. Его разведвзвод тогда вовремя подошел к позициям 9-й роты, у которой к тому моменту практически закончились боеприпасы. Появление подмоги позволило перейти в контратаку и окончательно решило исход боя. На той высоте погибли шестеро военнослужащих, из которых двое, младший сержант Вячеслав Александров и рядовой Андрей Мельников, получили звание Героя Советского Союза посмертно. "Совсем не так, как об этом рассказывалось в фильме", – подчеркивает полковник Алексей Смирнов.



Третьей наградой, полученной офицером в Афганистане, стал орден Красного Знамени за обеспечение вывода войск с перевала Саланг. Разведвзвод Смирнова в составе батальона последним ушел с этой точки. Одними из последних гвардейцы-разведчики покидали и Афганистан в феврале 1989-го. "Запомнилось мне пересечение моста Дружбы и выход в Термез. Там, решив сделать мне сюрприз, меня встречала моя жена, которая и провожала в эту двухлетнюю командировку", – рассказывает десантник.



Затем были другие награды при других непростых обстоятельствах. Медаль "За отвагу" за события 1990 года в Баку и эвакуацию раненого из-под обстрела, орден Мужества за действия десантников в Южной Осетии, затем медаль Суворова и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени… Но самыми памятными для него остаются награды, полученные в Афганистане, где проходило становление молодого офицера.



Полковник Алексей Смирнов стал примером не только для будущих офицеров в Рязанском десантном училище, но и для своих детей. Его старший сын так же, как и отец, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, сейчас в звании подполковника служит заместителем командира Костромского гвардейского парашютно-десантного полка. Дочь – младший сержант в соединении управления ВДВ в подмосковных Медвежьих Озерах, а младший сын учится в Первом московском кадетском корпусе. Так что династия десантников Смирновых продолжается!



Кристина УКОЛОВА, "Красная звезда" Источник - redstar.ru

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