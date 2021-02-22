Интриги на задворках Европы: Россия и Турция пытаются ужиться вместе

16:35 24.02.2021

Эрдоган строит новую Османскую империю. Какая роль отведена Москве?



Антон Чаблин

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Михаил Рощин



Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели на минувшей неделе телефонные переговоры, одной из главных тем которых были поставки российской вакцины Sputnik V. Возможно, официальная Анкара пытается разыгрывать укрепление гуманитарных связей с Россией и как политическую карту.



Вместе с тем, оппозиция активно критикует Эрдогана именно за его чрезмерную приверженность решению внешних, а не внутренних проблем.



Так, бывший соратник президента Ахмет Давотоглу обрушился на Эрдогана с критикой за спецоперацию против курдов в северном Ираке, в ходе которой погибли 13 турецких солдат. По мнению Давотоглу, спецоперация закончилась провалом из-за спешки в организации. Спешка же, в свою очередь, была нужна официальной Анкаре, чтобы побыстрее отчитаться о новых военных успехах.



Так почему Турция сегодня так активно ведет себя на внешнеполитической арене? "Свободная пресса" поговорила об этом со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН, профессором Михаилом Рощиным.



"СП": - Михаил Юрьевич, справедливо ли сегодня говорить о том, что Реджеп Эрдоган пытается выстроить новую Османскую империю?



- Я думаю, желание начать такое строительство есть, существует ностальгия по Османской империи среди части населения Турции. На этих людей опирается в своей политике Эрдоган.



Что ему сейчас помогает? Переходный период к вступлению в активную деятельность нового президента в США и погруженность в борьбу с пандемией ЕС. Успехи, достигнутые Эрдоганом на данный момент, скромные, но они есть. Удалось взять под контроль значительную часть северо-восточной Сирии, что сегодня является главным препятствием для завершения вооруженного конфликта в стране.



Турция ввела свою вооруженную группировку в Западную Ливию (Триполитанию) и тем самым предотвратила крах триполийского режима, сумевшего при помощи турок снять осаду Триполи Национальной ливийской армией маршала Хафтара. С октября 2015 года Турция открыла свою военную базу в Катаре, одном из богатейших государств региона.



Ну, и, наконец, турки, очевидно, руководили военными действиями Азербайджана в ходе новой карабахской войны и постарались показать, что они вновь возвращаются на Южный Кавказ.



Все эти успехи относительно скромны, если мы вспомним об Османской империи, которая была крупной державой, действовавшей активно в Европе, Азии и Африке.



Но какой-то задел на будущее уже сделан, и если Эрдогана сейчас не остановить, его аппетиты будут только расти.



"СП": - А кого Турция видит сегодня своим союзником? Вообще, есть сегодня такие страны?



- Эрдоган хотел сделать своими союзниками, кроме Азербайджана, и другие постсоветские тюркские государства. Такие попытки делаются, но пока не дают Анкаре желаемого результата.



"СП": - Ну а России, как полагаете, какую роль Эрдоган и его союзники хотели бы отвести в новом миропорядке?



- Сегодня у Турции есть серьезные противоречия со старыми союзниками по блоку НАТО, прежде всего с Францией, Грецией и США. Как выстроятся взаимоотношения с новой американской администрацией, пока неясно.



После новой карабахской войны очевидным союзником стал Азербайджан, но нельзя забывать о старых тесных связях Азербайджана с Россией. Эти связи никуда не делись и сохранились после заявления о прекращении огня в Карабахе, подписанного главами трех государств: России, Азербайджана и Армении. Так что с Россией Турция вынуждена и будет считаться.



"СП": - Вы говорите о сближении, но в то ж время у нас такое большое число противоречий. Помимо Сирии и Ливии, о которых вы сами упоминали, это еще и, например, трубопроводные проекты. Турция сама не прочь сегодня качать азербайджанский газ в Европу, а вовсе не покупать российский.



- Вы знаете, оба наших трубопровода, "Голубой" и "Турецкий потоки" никуда не денутся, и никто от них отказываться не собирается. При этом не забывайте, что российские туристы как ездили с удовольствием отдыхать в Анталию, так и будут это делать.



Россия и Турция сегодня оказались на периферии Европы, но, в отличие от Евросоюза, обе страны имеют лучшие перспективы и ресурсы для экономического развития как активные развивающиеся рынки. В области экономики Россию и Турцию многое сближает.



"СП": - Турция ведь пытается разыграть и "крымскую" карту. Во время недавней встречи с Владимиром Зеленским Эрдоган говорил об этом абсолютно недвусмысленно.



- Я не думаю, что Турция всерьез озабочена вопросом присоединения Крыма, но там проживает большая крымско-татарская диаспора, переселявшаяся в страну еще с конца XVIII века, и ее интересы Эрдоган не может игнорировать. Поэтому время от времени демонстративно проявляет "озабоченность" и заигрывает с Украиной, чтобы делать уступчивым в других вопросах своего главного собеседника - президента России.



"СП": - Но не беспокоит ли вас укрепление военно-политического сотрудничества Украины и Турции?



- Как я понимаю, серьезную опасность представляет перспектива совместного производства турецких дронов Bayraktar Tactical Block 2 на украинском заводе "Мотор Сич". Эти дроны показали свою эффективность в ходе недавней Карабахской войны. И не исключено, что могут быть использованы для нового наступления ВСУ в Донбассе.