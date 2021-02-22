Отравление Навального: история одной мистификации - комсомольская правда

22:21 24.02.2021 Что на самом деле стало причиной комы блогера-оппозиционера и какое вещество было обнаружено на его теле? Расследование о якобы "отравлении" Навального



Александр КОЦ



Весь мир облетело это фото как с плаката: Навальный с семьей в палате немецкой клиники.



20 августа 2020 года. Ленты новостей взрываются молниями: "Алексею Навальному стало плохо в самолете. Он доставлен в больницу Омска. Оппозиционер в коме". Гигабайты версий, слухов, фейков, порой неотличимых друг от друга. Врачи как могут терпеливо объясняют свою позицию журналистам, сторонники Навального пикетируют клинику и травят медиков, мировые лидеры выражают обеспокоенность… В хаосе тех дней трудно было отделить реальную информацию от вбросов - последние "легализовывались" через СМИ, в том числе западные.



Но чтобы понять, что произошло, иногда полезно взять паузу, аккумулировать все, что заявлялось тогда всеми сторонами, и найти ключ. Что и сделал журналист Владислав Дорофеев. Его расследование легло в основу книги "Был ли Навальный отравлен? Факты и версии", которую напечатал Издательский дом "Комсомольская правда".



Автор утверждает, что ему было важно защитить репутацию и честь российских медиков, спасших оппозиционера. И поставивших, по мнению Дорофеева, реальный диагноз. Он назван в этой книге.



Смертельный номер Алексея Навального

Корреспондент "Комсомолки" повторил "роковой" путь оппозиционера в Томске – от гостиницы до села Кафтанчиково и обратно – в поисках следов "Новичка", которым якобы был отравлен политик



Вот некоторые выдержки из нее.



Кто запустил слух

…Кира Ярмыш, которая сама себя именует пресс-секретарем Навального, хотя он сам упорно называет ее помощницей, сразу же заявила о его отравлении. То есть еще даже до осмотра Навального врачами в больнице, до анализов и исследований. "Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу… Мы полагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - написала в Твиттере Ярмыш.



…Доктор Александр Сабаев (главный токсиколог Сибирского федерального округа. - Ред.): "Диагноз "отравление" был первым и основным при поступлении (Навального. - Ред.), но потом был исключен по целому ряду причин и исследований… Атропин вводился во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи № 1. Но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами…" Сабаев категорически опровергает версию отравления пациента Навального и введение атропина еще в машине скорой помощи. Есть принципиальная деталь, которая придает необоримую силу и убедительность практикующему омскому доктору. Именно доктор Сабаев был лечащим врачом в омской больнице БСМП № 1 20 - 22 августа 2020 года пациента А. А. Навального…



...Жданов (директор ФБК - фонда борьбы с коррупцией, структуры Навального, признанной иноагентом. - Ред.) заявляет, что "транспортная милиция" обладает информацией о том, каким веществом отравлен Алексей. Он заявляет, что найденное "вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим… все вокруг должны находиться в костюмах защиты".



Вслед за Ждановым выступила жена Навального в черных непрозрачных очках: "Ощущение, что все делается для того, чтобы следы вещества исчезли. У нас нет доверия к этой больнице. Они нам ничего не объясняют! Все супернепрозрачно!.." А ведь к этому моменту она знала диагноз, поставленный на тот момент Алексею. Его ей уже озвучили, о чем не преминул заявить доктор Калиниченко (замглавврача омской больницы. - Ред.)…



…Помощники Навального превратили его в заложника идеи отравления. Отравление с политическим потенциалом обвинения в адрес России! Это была игра его окружения, впервые сыгранная партия в отсутствие своего лидера. Когда он очнется, исправить уже ничего будет нельзя. Свита сделала своего короля, каким она его себе представляла…



Игра в бутылочку

…Версию Ярмыш с отравлением Навального подхватывает и творчески развивает Мария Певчих (загадочная помощница Навального из Лондона. - Ред.). Стремительно придумывается версия с отравлением в гостинице (раз уж рухнула версия Ярмыш про отравление чаем в аэропорту - записи камер показали, что чай Алексею принес его сотрудник. - Ред.). Мол, отравили в гостинице, а яд подсыпали в бутылки с водой! Под руководством Певчих изымаются на камеру бутылки из гостиничного номера, в котором якобы ночевал Навальный.



То есть нет еще ничего - ни анализов, ни заявления омских врачей, а уже есть готовая версия: отравление! Причем уже даже назван препарат, которым предположительно Навальный отравлен. Потом будет назван другой. Изменены по ходу будут и методы отравления: чай - бутылка - одежда - белье.



Но это не все. Потому что теперь этот шанс нельзя было упустить. Мария Певчих инициирует перевозку Навального на лечение за границу, где легче будет навязать общественному мнению нужную версию…



4 сентября немецкое издание Der Spiegel сообщит, что следы яда нашли на бутылке, из которой пил Навальный. По данным Der Spiegel, эту бутылку привезли родственники оппозиционера и передали врачам в Берлине. Издание предполагало, что Навальный отпил из нее уже после отравления, оставив на ней следы яда. Немецкие журналисты напутали и с родственниками, которых не было с Навальным в Томске. И с бутылкой, которую якобы Мария Певчих, не являющаяся родственницей, привезла из томской гостиницы, о чем якобы красноречиво свидетельствовала видеосъемка из якобы номера Навального в томской гостинице.



До немецкого медицинского самолета в Омске Мария Певчих добиралась через Новосибирск, куда она приехала на машине из Томска, из которого нет прямых авиарейсов в Омск. На предполетном досмотре в новосибирском аэропорту "Толмачево" в чемодане и рюкзаке Певчих, которые были при ней, бутылок нет (рентгеновские снимки досмотра багажа всех пассажиров сохраняются).



Следственными органами объективно установлено, что после прохождения предполетного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды "Святой источник" объемом 500 мл, с которой она и прилетела в Омск…



…То есть съемка в номере томской гостиницы была инсценировкой. А версия с бутылкой - ложью…



Те самые бутылки, в которых, как утверждают сотрудники фонда Навального, и был яд.



"Тайный" диагноз

…В запросе Генпрокуратуры России от 27 августа, адресованном властям ФРГ, будет написано, что в омской больнице Навальный находился "с клиническим диагнозом: основной - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение". То есть версия отравления не подтвердилась ни в одном из многочисленных анализов, взятых у Навального за время пребывания в омской больнице. Основываясь на фактических диагностических и лабораторных данных и визуальных наблюдениях, сложившийся тогда в омской больнице врачебный консилиум предположил, что состояние Навального может быть следствием проблем с обменом веществ, в частности сокращения уровня сахара в крови…



…По свидетельству очевидцев, Юлия Навальная после объявленного ей диагноза мужа сникла. В присутствии журналистов, стоя у служебного входа, Юлия кому-то звонила, плача. Затем затребовала письменный диагноз. Но и после этого она ничего не рассказала журналистам, хотя не была связана врачебной тайной. У очевидцев было впечатление, что Юлия постоянно получала по телефону инструкции, какие новые вопросы задавать, какие требования озвучивать, кого и в чем обвинять…



…К журналистам 21 августа 2020 года вновь вышел Александр Мураховский (главврач омской больницы. - Ред.) и обнародовал диагноз, сообщенный ранее родственникам. "У нас есть рабочие диагнозы. Основной - нарушение углеводного баланса, обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания"…



Первым делом самолеты

…К концу 20 августа распространилась информация со ссылкой на самую тиражную в Германии газету Bild о том, что немецкий правозащитный фонд Cinema for Peace ("Кино во имя мира") готовит документы и арендует санитарный самолет для перевозки Навального на лечение в Германию.



Яка Бизил, руководитель и основатель фонда, сообщил, что "разрешения на транспортировку и медицинское заключение для пациента в коме" будут предоставлены в ближайшее время, чтобы уже после полуночи отправить в Омск самолет из состава немецкой санитарной авиации. Бизил заметил, что вместе с пациентом в Германию сможет полететь и супруга Навального. И больше никого! Запомним эту деталь!..



…Около 8.05 - 8.15 (22 августа 2020 года. - Ред.) самолет с Алексеем Навальным вылетел из Омска в Берлин. С ним Юлия Навальная. Ожидаемо. Но не только. Второе место (в самолете санавиации Bombardier Challenger 604 лишь два места для сидячих больных) оказалось занятым Марией Певчих (хотя правительство ФРГ утверждает, что на борту Навального сопровождали только супруга Юлия и пресс-секретарь Ярмыш. - Ред.)… Мария Певчих - главное связующее звено, главный организатор в этой большой игре по вывозу тела Навального за границу…



…А Ярмыш лишь отметила в Твиттере проводы санитарного рейса: мол, "самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку"…



…Никто не спрашивал согласия Навального на его вывоз за границу, не согласовывал с ним развязывание под его именем дезинформационной кампании против российских медиков и др. По сути, используя в качестве заложника…



Методичка "Шпигеля"

…Озирая назад все происходящее вокруг Навального в Германии, видно, как в волшебном зеркале, что персонажи этого фарса будто сверяли свои действия с инструкцией, опубликованной в немецком "Зеркале" (Spiegel - нем.). В опубликованном там интервью с экспертом-химиком Блумом сразу несколько подсказок-инструкций для участников фарса, разыгранного в Германии вокруг Навального.



Первая

"Der Spiegel: Российский критик правительства Навальный, очевидно, был отравлен контактным ядом из группы органофосфатов. Насколько велики, по-вашему, шансы, что экспертам еще удастся точно определить конкретное вещество?



Блум: Органофосфаты, к которым относится различное химическое оружие, в частности, VX, зарин или субстанции семейства "Новичок", но также и растительные защитные средства (органофосфаты - основание многих инсектицидов, например дихлофоса. - Авт.), блокируют действие важного энзима нервной системы. Тогда холинэстераза на продолжительное время оказывается подавленной - пока организм постепенно не выработает эту субстанцию заново. Это значит, что в анализах плазмы Навального, по идее, все еще можно обнаружить признаки примененного вещества..."



Если бы немецкие журналисты и германские разведслужбы были внимательнее к происходящему в Омске, они бы обратили внимание, что "органофосфаты" уже звучали в истории с комой Навального.



Вторая

"Der Spiegel: Но ведь концентрация молекул в этих пробах будет очень низкой?



Блум: Да, придется постараться, чтобы найти парочку предательских остатков молекул среди миллиарда других. Но мощный масс-спектрометр в хорошей лаборатории справится с этой задачей…"



В том-то и дело, что уже справился.



"Органофосфаты" нашли в результате хроматографического исследования привлеченные по просьбе руководства омской больницы специалисты лаборатории судебно-медицинской экспертизы областного МВД РФ, исследуя на своем оборудовании смывы с рук, ногтей, одежды, волос Навального.



То есть ответ немецкого химика означает, что отравляющее вещество, заявленное берлинскими врачами, нашли с помощью технологии, уже успешно использованной для исследования и анализа омскими судмедэкспертами.



Третья

"Der Spiegel: А можно обнаружить эту субстанцию на поверхности тела?



Блум: Да, при применении контактных ядов в местах соприкосновения, например на коже, можно обнаружить остатки или продукты распада вещества. Даже если Навальный в больнице Омска прошел процедуру очистки, есть шансы, что мазок позволит найти остатки субстанции.



Der Spiegel: На каких частях тела нужно их искать?



Блум: Мы, конечно, не знаем точно, когда Навальный контактировал с отравляющим веществом. Но можно предположить, что он был в этот момент одет. Это значит, что в первую очередь надо взять пробы с его ладоней, предплечий, лица и, возможно, шеи…"



А вот это уже сеанс немецкого саморазоблачения. Внимательнее надо изучать первоисточники, без высокомерия. Открытия, на которые упирает немецкий химик и до него берлинские врачи в заявлении клиники Charite ("Шарите"), уже были зафиксированы и обнародованы в Омске 21 августа 2020 года, когда еще не было ясности с транспортировкой Навального, лежащего тогда в реанимации в состоянии комы.



Тогда, 21 августа, на вечерней встрече с журналистами главврач омской больницы подчеркнул, что вещество, обнаруженное в лаборатории судмедэкспертизы, найдено "не в биоматериалах пациента, не в крови, не в моче", а на "поверхности" - одежде, руках, ногтях, волосах пациента.



2 сентября согласно сценарию, опубликованному 27 августа в Der Spiegel, представители правительства Германии заявили со ссылкой на анализы, сделанные в военной лаборатории бундесвера, что Навальный отравлен веществом из группы боевых отравляющих веществ "Новичок".



СЛОВО АВТОРУ

"Медики не сделали никаких ошибок"



- Ради чего была затеяна вся эта мистификация? - спросил я у автора книги Владислава Дорофеева.



- Я не пытался ответить на этот вопрос. Я не хотел смотреть на это дело с точки зрения политики. Мне важна была медицинская составляющая… Понимаете, за последние годы врачи спасли от смерти 6 членов моей семьи. Просто приехав вовремя на скорой. И я не мог поверить, что такие люди могут совершить преступление. А их обвиняли в преступлении. И в своем исследовании я прихожу к выводу, что медики не сделали никаких ошибок. Они действительно не обнаружили никаких отравляющих веществ в организме и поставили единственно верный диагноз, который не имеет никакой криминальной и политической подоплеки. Все, что происходило после отлета Навального в Германию, это уже политиканство. И сам Навальный стал заложником этого фарса. Ему просто не оставили выбора.



САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ



7 сентября господин Навальный выведен из искусственной комы, в которой он провел 18 дней. По ходу, расчувствовавшись, Навальный, поблагодарив немецких врачей за "спасение", выделил своего лечащего врача Кай-Уве Эккардта за "невероятную работу". Получилось саморазоблачение. Потому что этот доктор - специалист по диабету и почкам, а не токсикологии! То есть вновь подтверждается омский диагноз насчет почечной недостаточности, гликемической комы и проблем с метаболизмом Навального…



…Немцы пошли за подкреплением своих обвинений в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. - Ред.). Ответ из ОЗХО от 6 октября 2020 года был иезуитским: "Биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи господина Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в приложение по химическим веществам к Конвенции по запрещению химического оружия во время 24-й сессии конференции государств-участников в ноябре 2019 года. Этот ингибитор холинэстеразы не занесен в приложение о химических веществах конвенции". "Субстанция группы "Новичок" обнаруженная в пробах Навального, не находится в списке химикалий ОЗХО".



Если перевести с канцелярского, то примерно так. Обнаруженное вещество не относится ни к ядам, ни к боевым отравляющим веществам и не значится в списках запрещенных химикатов. То есть этим веществом отравить нельзя! В ОЗХО также уточнили, что постпредство Германии обратилось в секретариат ОЗХО с просьбой сделать резюме отчета общедоступным. Но! Формула найденного вещества в обнародованном отчете (заявлении) ОЗХО была замазана.



Никто - ни немецкие медики, ни немецкий канцлер, ни ОЗХО - не называет найденное на Навальном вещество… Потому что, с высокой степенью вероятности, немцам пришлось бы повторить формулу вещества, обнародованную уже 21 августа в Омске ("2-этилгексил дифенил фосфат", или "дифенилфосфат", или "C H O P - органофосфат, сложный эфир ортофосфорной кислоты"). И это не яд, не отравляющее вещество. Что и вынуждены были подтвердить косвенно, в частности, в ОЗХО, сообщив, что обнаруженное вещество не входит в список запрещенных. Источник - комсомольская правда

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