 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В отношениях США и Саудовской Аравии ожидаются "заморозки", - "НГ"
00:52 25.02.2021

Байден припомнит принцу бин Сальману смерть журналиста Хашогги
Геннадий Петров

24.03.2021

Колумнист американской газеты Джамаль
Хашогги был убит в саудовском консульстве
два года назад. Фото ReutersПрочность союзнических связей США и Саудовской Аравии будет скоро подвергнута испытанию. Офис директора американской Национальной разведки готовит доклад, посвященный обстоятельствам смерти саудовского журналиста Джамаля Хашогги. По данным интернет-издания Axios, в этом документе будет упомянуто и имя фактического правителя королевства, принца Мухаммеда бин Сальмана. Это происходит в тот момент, когда в американской политике в отношении Саудовской Аравии наметились перемены.
Издание Axios сообщило во вторник, что публикации доклада будет предшествовать телефонный разговор президента США Джозефа Байдена с бин Сальманом. Официально эта информация не подтверждена. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что разговор Байдена и бин Сальмана состоится "в нужное время". Но если информация Axios верна, это будет первое общение двух политиков с президентских выборов в США. А им явно есть о чем поговорить.

В Эр-Рияде не особенно скрывали своего беспокойства в связи с победой Байдена. Дональда Трампа и бин Сальмана связывают давние дружеские отношения. При прежнем президенте США Вашингтон проводил максимально благожелательную по отношению к своему ключевому ближневосточному союзнику политику. Экономические связи крепли, давление США на ключевого геополитического соперника королевства, Иран, возрастало, и главное, Белый дом не докучал бин Сальману темой соблюдения прав человека. Ситуация не изменилась даже после шокирующей истории гибели саудовского журналиста Хашогги.

Весьма влиятельный – и отнюдь не только в мире СМИ – человек, к тому же являющийся колумнистом американского издания Washington Post, был зверски убит в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года. По официальной саудовской версии, Хашогги, нещадно критиковавший бин Сальмана, стал жертвой не в меру ретивых людей из окружения принца, которые по собственной инициативе решили проучить оппозиционного журналиста. По делу об убийстве в стамбульском консульстве осуждены в общей сложности 11 человек. Пятерым смертные приговоры в октябре, накануне президентских выборов в США, были заменены на длительные тюремные сроки. Это произошло во многом потому, что семья Хашогги официально простила убийц. Бин Сальман всячески подчеркивает, что дело закончено.

При Трампе Белый дом, несмотря на нарекания прессы и правозащитников, молчаливо согласился с саудовским объяснением убийства Хашогги. Займет ли ту же позицию Байден, во многом станет ясно после доклада офиса директора Национальной разведки. В ходе своей избирательной кампании он нещадно критиковал позицию Трампа в "деле Хашогги". Он даже заявлял о том, что королевство "дорого заплатит" за нарушение прав человека. Впрочем, нелишне напомнить, что и Трамп во время своей избирательной кампании 2016 года делал критические заявления в адрес Эр-Рияда.

Пока же в Белом доме подчеркивают, что новая администрация настроена на перемены в отношениях с Саудовской Аравией. Признаки надвигающейся ревизии политики Трампа в отношении королевства уже есть. Так, из американского списка террористических организаций исключены хуситы – контролирующая север Йемена группировка, против которой воюет возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция. Это яркий показатель того, что американцы не будут больше безоговорочно поддерживать действия своего союзника, предпринимаемые под флагом борьбы с терроризмом. К тому, что демократы по-новому подойдут, в частности, к вопросу соблюдения прав человека, готовится и бин Сальман. В феврале освобождены из саудовской тюрьмы две местные правозащитницы – Люджейн аль-Хазлюль и Нуф Абдель Азиз. Они находились под стражей с 2018 года. Знаковое решение принца свидетельствует о его готовности не омрачать диалог США новостями о репрессиях и казнях в королевстве.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с "НГ" предположил, что администрация Байдена хотя бы в пику Трампу попытается поднять тему убийства Хашогги. "Но вряд ли прозвучат прямые обвинения в адрес бин Сальмана. Возможно, американцы добьются осуждения не только рядовых исполнителей убийства, а еще и кого-то рангом повыше. Но не более того", – считает эксперт.

До серьезного разрыва с США дело, конечно, не дойдет. Обе страны слишком взаимосвязаны как экономически, так и политически. "Королевство – стратегический союзник США в регионе. И у Саудовской Аравии не так много альтернатив союзу с Америкой", – отмечает Семенов.

Источник - ng.ru
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