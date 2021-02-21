 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В поставках оружия террористам из Пакистана нашелся "китайский след", - А.Серенко
00:56 25.02.2021

Разведка афганского МВД предотвратила новые убийства в Кабуле
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
21.02.2021

афганистан, пакистан, оружие, терроризм Переправленное из Пакистана китайское оружие должно было выстрелить в Кабуле /
Сотрудники полицейской разведки Афганистана перехватили крупную партию оружия и взрывчатки из Пакистана. После пересечения границы автомобиль со смертоносным грузом направлялся в Кабул и, судя по всему, предназначался для совершения терактов в афганской столице. В захваченном арсенале оказались оружие и боеприпасы, предположительно, произведенные в Китае.

Как сообщают афганские силовики, грузовик был задержан офицерами разведки МВД у восточного въезда в Кабул. В ходе обыска в нем были обнаружены 200 единиц оружия (в основном боевые пистолеты), боеприпасы, а также компоненты, необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) – жилетов для террористов-смертников (гексоген, поражающие элементы и т.д.).

В ходе допроса водителя и двух причастных к делу лиц (все трое арестованы) было установлено, что тайный арсенал загрузили в автомобиль в Пакистане, который затем нелегально пересек границу через восточную афганскую провинцию Нангархар. Адресат смертоносной "посылки" находился в Кабуле: по предварительной информации, она предназначалась для боевиков столичной ячейки "сети Хаккани" (организация запрещена в РФ), которая одновременно сотрудничает как с "Талибаном", так и с афганским филиалом "Исламского государства" (ИГ) (обе организации запрещены в РФ). Известно, что террористическая "сеть Хаккани" пользуется поддержкой пакистанских спецслужб, которые руками ряда джихадистских группировок много лет ведут "гибридную войну" против правительства Афганистана.

Афганские силовики отмечают, что среди захваченного контрабандного оружия и взрывчатых веществ было много изделий предположительно китайского производства. Об этом, в частности, свидетельствует маркировка КНР на упаковках груза и на пистолетах. "Очевидно, понадобится экспертиза, чтобы установить страну-производителя изъятого оружия, - комментируют ситуацию компетентные источники "НГ" в Кабуле. – Возможно, это пакистанские аналоги пистолетов китайского производства: в Пакистане давно уже научились создавать подделки известных оружейных моделей. Но нельзя также исключать и того, что захваченное под Кабулом оружие на самом деле было произведено в Китае".

По словам афганских силовиков, боевики "Талибана" нередко используют при совершении вооруженных нападений ручные гранатометы (РПГ) китайского производства: "Пистолеты из Китая – это пока все же редкость".

Пистолеты, наряду с магнитными минами, в последние месяцы широко используются террористами "Талибана", "сети Хаккани" и ИГ для совершения нападений на сотрудников афганских сил безопасности, чиновников и журналистов в Кабуле.

Если все же "китайский след" в истории с контрабандной поставкой оружия из Пакистана найдет свое подтверждение, то это может стать поводом для крупного политического скандала. Напомним, некоторое время назад афганские контрразведчики разоблачили китайскую шпионскую сеть, которая действовала в Кабуле и ряде восточных и северо-восточных провинций Афганистана, опираясь, в том числе, на поддержку пакистанской разведки.

Источник - ng.ru
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