Вызов человечеству. Пандемия COVID-19 и рост онкологии - начало заката цивилизации?

08:25 25.02.2021

Вызов человечеству

Пандемия COVID-19 и рост онкологических заболеваний, вполне возможно, означают начало заката цивилизации



Безусловно, COVID не первый вызов человечеству. Первым был и остается - опухолевые болезни. Это вызов более жесткий, и на него мы не можем до настоящего времени ответить. Но то, что произошло с появлением COVID-19, имеет ряд особенностей, которые заставили нас обратить на него внимание и содрогнуться даже в большей мере, чем в ответ на распространение опухолей. COVID-19 и опухоли объединяет то, что эти общебиологические явления крайне опасны, пишет президент Украинского научного общества патофизиологов, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, колумнист украинского еженедельника "2000" Анатолий Гоженко.



Опухоли и вирусы ставят под сомнение дальнейшее существование (эволюцию) человека: Появление опухоли в организме человека - сложной самоуправляемой многоклеточной суперсистеме - как бы возвращает человека к ранним этапам возникновения организма, к неорганизованному сообществу клеток, которые получают такую самостоятельность, что его разрушают, отрицая само существование организма как развитой самоуправляемой суперсистемы.



В онкологии сделано очень многое, но конечной ясности нет, проблему необходимо проанализировать с общебиологических позиций. То же самое - касательно COVID-19. Каковы взаимоотношения мира вирусов со сложными многоклеточными организмами? Только ли это антагонизм, который реализуется через болезнь? Каковы были взаимоотношения вирусов и клеток эукариотов? По-видимому, существует иная биологическая роль вирусов. В истории медицины мы уже проходили этот урок, когда от исключительно болезнетворной роли микроорганизмов пришли к пониманию физиологической их роли на примере микробиома.



Видимо, общебиологический эволюционный подход к роли вирусов в биосфере позволит нам понять вирусные заболевания как частный случай взаимодействия с организмом человека как с одним из вариантов влияния, что может приблизить нас к пониманию этой общебиологической необходимости и позволит управлять ими, эффективно профилактировать и лечить заболевания.



Следовательно, понимание биологических закономерностей как опухолевого процесса, так и вирусных заболеваний позволит медицине эффективнее управлять этими явлениями, а значит - обеспечить здоровье и долголетие человека. Просто пандемия COVID-19 вследствие скорости развития и массовости заболевания как бы высветила проблему необходимости сохранения здоровья как важнейшей задачи медицины и, наверное, сохранения социума в целом, поскольку медицинская проблема привела к тяжелым экономическим, а затем, соответственно, социальным последствиям.



Считаю необходимым подчеркнуть, что пандемия и ее последствия должны еще раз напомнить о том, что вся цивилизация антропоцентрична - человек и субъект, и объект развития общества. Все, что делается человеком (обществом), посвящено человеку. В связи с этим, возможно, обществу (человечеству) следует многое переосмыслить в своем развитии (целях и задачах) и сосредоточиться на главном - жизни человека. На это следует направить основные интеллектуальные и материальные ресурсы. Это ведь не дело одной медицины…



Актуальность создания такого широкого научного коллектива обусловлена необходимостью междисциплинарного подхода к решению глобальной проблемы сохранения здоровья человека в контексте его существования в биосфере, в частности, в процессе взаимодействия с миром вирусов. Т.о. проблема COVID-19 по сути дела высветила как общебиологические, так и даже биосферные аспекты, для понимания и решения которых необходима интеграция различных научных специалистов. Собственно, это и не удивительно, если исходить из того, что возникновение жизни, формирование биосферы есть одним из этапов эволюции природы. В этой связи для анализа проблем человека должны быть задействованы знания физического и химического уровней организации материи.



Примером такой необходимости интеграции наук при решении сложных биосферных решений могут служить сообщения о прогнозировании развития пандемии COVID-19 на основе математического моделирования процесса. Казалось бы, участие математиков является очень мощным инструментом научного анализа и прогноза. Да, но, на наш взгляд, математические модели строили на основании статистических данных, которые отражают внешние характеристики биологического явления без учета сущности самого биологического процесса. А такая отстраненность математического анализа от свойств самого биологического процесса ведет к некоей схоластичности научного описания. Ведь предполагается, что само биологическое явление постоянно по свойствам (т.е. не изменяется и всегда будет развиваться по одним и тем же закономерностям, что обычно характерно для явлений неживой природы).



Между тем примеров, которые указывают на необходимость интеграции наук вокруг биологических проблем как самых сложных в природе, множество. Но, наверное, только пандемия COVID-19 четко поставила вопрос о том, что есть угроза существованию человечества, причем не постепенно во времени, а сразу, и если не всех, то многих и даже большинства. Не думаю, что нужны еще более значимые аргументы в пользу объединения науки для решения столь важной проблемы. Даже если человечество не исчезнет физически, то рухнут экономика и структура современного общества. Ведь в странах с самым высоким уровнем заболеваемости переболело не более 5% населения. Но даже если удвоить эти показатели, то только у 10% сформировался иммунитет. Простые расчеты показывают, что без медицинского вмешательства, т.е. вакцинации, для формирования популяционного иммунитета необходимо не менее 3, а то и 5 лет. Что за это время будет с экономикой, социальной сферой?



В этой связи хочу обратить внимание на главное: проблема преодоления пандемии уже не является только медицинской и даже биологической проблемой. Это цивилизационная проблема человечества. Поэтому необходимо всем, в том числе бизнесу, политикам, повернуться лицом к науке и сделать все (иными словами - создать условия), чтобы объединившаяся научная мысль предложила не просто решение проблемы COVID-19, а раскрыла бы взаимоотношения вирусов и человека - от биологических закономерностей до эффективного управления на этой основе, т.е. профилактику и лечение человека.



Друзья, бизнесмены, политики и другие "активисты", может, без решения этих вопросов и некого будет кормить, развлекать, кем управлять и на ком делать бизнес! Наверное, мы видим, что экономика и соцструктура нужны человеку, а не человек существует для них. Следовательно, вопросы, вышедшие на первый план вследствие пандемии, для всего человечества являются важнейшими, цивилизационными. И решать их надо всем миром, причем в первую очередь на глубоком познании общебиологических закономерностей. Да, мы много знаем о человеке, но все же наши познания очень далеки от полного знания. Пандемия показывает, как дорого платит человечество за неполное знание.



Наверное, наступает новый этап цивилизации, которому необходимо более глубокое познание человека, биосферы, жизни. Роль науки в этом процессе основная. Только интеллект человека - как наиболее совершенный его инструмент - может обеспечить познание самого себя, всей сущности жизни и послужить основой нового этапа цивилизации.