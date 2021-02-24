Куклы и кукловоды Февральской революции в России - от масонов до "союзников" (уроки истории), - Е.Спицын

08:31 25.02.2021 Куклы и кукловоды Февральской революции

от масонов до "союзников"

Евгений Спицын Игорь Шишкин



24.02.21



"ЗАВТРА". Евгений Юрьевич, накануне очередной годовщины Февральской революции хотелось бы вспомнить о том, что именно она запустила механизм развала российской государственности, который был преодолен только в 1922 году созданием Советского Союза. Но кто стоял за этой революцией, какие цели преследовал?



Евгений СПИЦЫН. Как-то один молодой человек написал мне, что в сети идет спор о том, кто сверг царя: либералы или большевики? И показал сканы книг, которые были изданы в довоенный период, где черным по белому написано, что Февральская революция произошла под руководством партии большевиков. Я ответил ему, что тут надо хорошо знать историографию вопроса.



В советской исторической науке стихийность Февральской революции отвергалась, и тем более отвергалась теория масонского заговора. Но надо было объяснить, почему произошла эта революция. И вот в сталинской историографии, а затем в хрущевской, брежневской и даже в ранней горбачевской, "прописалась" версия, в которой, с одной стороны, признавался стихийный взрыв негодования народных масс, вызванный продовольственной ситуацией в Петрограде, а с другой стороны, указывалось, что эту революцию ради свержения царизма подготовили большевики, поскольку в их программе, которая была принята еще на II съезде партии летом 1903 года, одной из главных целей было свержение монархии.



Но надо отметить, что партийная программа состояла из двух частей: программы-минимум и программы-максимум. Программа-минимум определяла задачи партии на этапе буржуазно-демократической революции. Одно из ее положений гласило, что для достижения победы необходимо свергнуть монархию и установить демократическую республику.



"ЗАВТРА". Но отсюда совсем не следует, что именно они это и сделали.



Евгений СПИЦЫН. О том и речь! Надо было показать лидирующую роль большевиков в революционном процессе вообще. Поэтому ясно, что оценки были политизированными, мало отражая реальное положение дел.



Да, большевики пытались оседлать первые волнения в Петрограде. Тогда во главе партии стояло Русское бюро ЦК РСДРП, которое возглавляли три человека: Александр Шляпников, один из будущих лидеров рабочей оппозиции, Вячеслав Молотов (Скрябин), один из ближайших соратников Сталина в последующем, и Петр Залуцкий, который после Великой Октябрьской революции окажется на вторых ролях. А лидеры партии находились тогда либо в тюрьмах и ссылке, как Свердлов и Сталин, пребывавшие в Туруханском крае, либо за границей, как Ленин, Зиновьев, Троцкий, Бухарин. Русское бюро ЦК РСДРП(б) 23 февраля опубликовало воззвание с призывом ко всеобщей забастовке, но не оно определяло характер событий.



Дней за десять до этого была арестована верхушка рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета (ЦВПК) во главе с Кузьмой Гвоздевым. Эта группа создавалась руководством ЦВПК, прежде всего Александром Гучковым и Александром Коноваловым, в целях "оседлания" рабочего профсоюзного движения. Ее арест и послужил формальным сигналом к началу активных действий.



"ЗАВТРА". Они поняли, что заговор начинает раскрываться.



Евгений СПИЦЫН. Да, ведь они хотели задействовать сетевую структуру рабочих групп внутри ЦВПК, его региональные структуры. Про ЦВПК можно много рассказывать баек, в том числе о том, как русская буржуазия на патриотическом подъеме якобы снабжала нашу армию высококлассной боевой техникой, боеприпасами, оружием.



"ЗАВТРА". В разы увеличивая личное состояние.



Евгений СПИЦЫН. О том и речь. Возвращаясь к историографии, надо отметить, что в ней сложились два основных подхода к Февральской революции. Первый - теория абсолютной стихийности. Она была характерна для англо-американских авторов.



"ЗАВТРА". Это им выгодно!



Евгений СПИЦЫН. Второй связан с признанием организующей силы большевиков, он был характерен для нашей довоенной историографии. Потом, во времена позднего Хрущева и раннего Брежнева, от него стали постепенно отказываться. В 1967 году вышла замечательная книга историка, доктора наук, профессора нашего университета (тогда МГПИ им. В.И.Ленина) Эдуарда Бурджалова, посвященная Февралю. Она произвела настоящий фурор, так как он пошел против устоявшихся догм марксизма-ленинизма "в упаковке" ЦК КПСС, за что сразу получил "по шапке". Бурджалов впервые заявил о том, что руководили этой революцией совсем другие силы, что Февральская революция имеет самостоятельное значение, и делать из нее этап, ведущий к Октябрю, не следует.



И, наконец, в горбачевский и постсоветский период возобладала точка зрения, что февральские события стали результатом разветвленного заговора. Корни этой теории уходят к 1974 году, когда вышла знаменитая книга историка и публициста профессора Николая Яковлева "1 августа 1914".



"ЗАВТРА". Да, эта книга произвела тогда сильное впечатление!



Евгений СПИЦЫН. Там прямым текстом было сказано, что Февральский переворот стал результатом масонского заговора. Против этой книги сразу же ополчились официальные историки известной национальности. Исаак Минц, Марк Касвинов, Евгений Черменский, Арон Аврех хором заговорили, что-де возрождается черносотенная легенда о жидомасонском заговоре. Правда, они не подозревали о том, что эту работу Николай Николаевич написал по личному указанию Андропова. Дело в том, что он был сыном маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева, который незадолго до этого, в 1972 году, умер. Умирая, он сказал своему товарищу и другу Дмитрию Федоровичу Устинову: "Ты о моих детях-то позаботься!" И когда в начале 70-х годов на Генеральной ассамблее ООН провалили первый раз резолюцию о признании сионизма одной из разновидностей фашизма, наши спецслужбы стали готовить материал для второго "захода". Для этого Андропову понадобились историки, которые могли бы по секретным архивам подготовить идейно-теоретическую базу под эту акцию.



"ЗАВТРА". Это было вызвано чисто политической целесообразностью.



Евгений СПИЦЫН. Конечно. И в этой ситуации Дмитрий Устинов свел Николая Яковлева с Юрием Андроповым. По его отмашке Яковлева допустили в секретную часть архивов, где он смог ознакомиться с некоторыми документами и убедиться в том, что масонский заговор вовсе не выдумка политтехнологов или "фолк"-историков.



Надо иметь в виду, что впервые о Феврале как о заговоре написал еще Сергей Мельгунов в книге 1931 года "На путях к дворцовому перевороту". А много позже, в 80-х - вышла знаменитая книга Нины Берберовой "Люди и ложи", где она раскрыла все, что могла на тот момент. Хотя потом говорила, что нет-нет, это что-то типа фэнтези.



"ЗАВТРА". Тогда книги с подобным уклоном преподносились как нечто не совсем здоровое.



Евгений СПИЦЫН. Да, а тут заговорили прямо, что автор, мол, не ведает, что пишет. А со второй половины 80-х годов этой темой стали активно интересоваться серьезные историки. Вышли, например, работы Виталия Старцева, Сергея Карпачева, Олега Платонова. Вышла, кстати, и хорошая книга профессора Ленинградского университета Виктора Брачева. Он особо подчеркивал, что бенефициарами и постановщиками задач для наших масонов были их европейские собратья.



"ЗАВТРА". Те, кто и теперь продолжают пропагандировать концепцию стихийности.



А что подтверждает существование сил, которые сознательно нагнетали недовольство в столице? Бурлил-то только Петроград, притом все происходило во время войны.



Евгений СПИЦЫН. Достаточно посмотреть на тех, кто получил власть в Феврале. Во всех составах Временного правительства было очень много масонов. Назову несколько ключевых фигур - масонов высоких степеней посвящения: военный и морской министр Александр Гучков, министр торговли и промышленности Александр Коновалов, не нуждающийся в особом представлении Александр Керенский (его, кстати, называли "заложником демократии"). Он был единственным социалистом в первом составе чисто буржуазного правительства, костяк которого составляли прогрессисты и кадеты. Михаил Терещенко, министр финансов, - тоже один из виднейших масонов. Он входил в так называемую руководящую "пятерку". Эти представители преимущественно московской буржуазии были главными бенефициарами февральского дворцового переворота. Плюс Нобели, тесно связанные с Ротшильдами; последние, по сути дела, и впустили Нобелей в соответствующую нишу мирового рынка.



"ЗАВТРА". Своего рода квоту выделили на нефтяном рынке.



Евгений СПИЦЫН. Причем выделили только после того, когда они выполнили все устные договоренности, в том числе по резкому снижению добычи сырой нефти на Бакинских промыслах. Посмотрите статистику добычи в период экономического кризиса и Второго промышленного подъема 1909-1913 годов: везде наблюдался рост промышленного производства (притом довольно высокий - 9-10%), а в нефтяной отрасли шел резкий спад производства сырой нефти. Если в 1901 году Россия добывала почти 12 млн. тонн нефти, то в 1913-м - только 9,2 млн. тонн. И тут уместно вспомнить ажиотаж на Парижской сырьевой бирже, во многом связанный с попытками скупить акции Нобелей группой питерских банков.



Вообще, экономическую подоплеку участия союзников России по Антанте в событиях Февраля недооценивают. А ведь еще летом 1916 года в Париже по инициативе руководителей Франции и Великобритании прошла экономическая конференция, посвященная будущему устройству мира.



"ЗАВТРА". Послевоенному…



Евгений СПИЦЫН. Да, прежде всего Европы. Там была российская делегация, ее возглавлял Николай Николаевич Покровский. Он тогда занимал пост госконтролера. А после этой конференции он станет последним министром иностранных дел Российской империи. Англичане и французы напрямую убеждали его присоединиться к экономическим санкциям, которые будут наложены на Германию, то есть они уже тогда понимали, кто победит. Главной целью этих санкций было уничтожение промышленного потенциала Германии как главного конкурента.



Покровский отказался подписывать бумаги, сказав, что не имеет полномочий, поскольку не является министром иностранных дел, и уехал в Петроград. На совещании по этому вопросу большинство членов правительства высказались против подписания. Ибо Британия тем самым действительно уничтожала главного конкурента на европейском континенте, и России от этого было бы довольно некомфортно. Ведь именно Германия в последней четверти XIX века стала главным внешнеполитическим и внешнеторговым партнером России, вытеснив Британию. Если бы Британия подавила Германию, то это неизбежно привело бы и Россию к превращению в полуколониальную страну с учетом того, что у нас подавляющую долю финансового капитала и так уже контролировали европейские банки - тот же "Сосьете Женераль", например. Кстати, когда я ехал к вам на интервью, на одном здании увидел надпись Societe Generale Group.



"ЗАВТРА". Никуда они не делись!



Евгений СПИЦЫН. Да! Причем в царской России было официально запрещено присутствие иностранных банков, поэтому они действовали через дочерние конторы русских банков. Например, Банк Ухтомского, якобы русский банк, был дочерней конторой "Сосьете Женераль". А кто владелец "Сосьете…"? Французская ветвь Ротшильдов. Поэтому после нашего отказа послы Великобритании и Франции получили прямое указание от своих правительств содействовать событиям, которые произойдут в феврале 1917 года. Французский посол Морис Палеолог активно участвовал в событиях Февраля. Да и английский посол Джордж Бьюкенен не отставал, и даже американский, хотя роль американца была скромнее.



Чуть забегу вперед: для чего в сентябре 1917-го французский министр вооружений Альбер Тома приезжал в Петроград к Керенскому, Коновалову и Терещенко? Чтобы убедить российское правительство продолжить войну с Германией до победного конца. С 1 по 25 сентября в России правила Директория из пяти человек, где вышеупомянутая тройка играла ведущую роль.



По этому вопросу у Терещенко возник острый конфликт с Верховским. Александр Верховский, как новый военный министр, понимал, что Россия не в состоянии вести войну, и что надо либо срочно заключать сепаратный мир с немцами, либо предпринимать какие-то другие шаги. Но французы опасались, что в случае заключения сепаратного мира, с Восточного фронта тут же будут сняты все германские воинские части, а там находились довольно значительные вооруженные силы. Директория решила продолжать "войну до победного конца" и тем самым фактически подписала смертный приговор Временному правительству.



"ЗАВТРА". Сейчас уже ясно, что именно Британская империя была организатором Первой мировой войны в целях уничтожения Германской империи. И ей совершенно не хотелось, чтобы по итогам войны, как требовала Россия, у немцев остался экономический потенциал. К тому же Британия прекрасно помнила опыт наполеоновских войн, когда конкурента в лице Франции разгромили, произошло то, чего британцы точно не ожидали: главным победителем оказалась Россия. Они совсем не желали повторения той ситуации.



Евгений СПИЦЫН. Британцы всегда смотрели на континентальную Европу как бы со стороны и никогда не подписывали долгосрочных соглашений с ней. Но в начале века умирает королева Виктория, заканчивается Викторианская эпоха, вступает на престол Эдуард VII. В 1904 году он едет в Париж, встречается с президентом Эмилем Лубе. Они подписывают знаменитое Англо-французское "сердечное" соглашение (Entente cordiale), разрешают споры по Марокко и Египту. Это был первый кирпичик, заложенный в будущее здание Антанты.



Надо заметить, что в России всегда существовали две властные группировки: прогерманская и проанглийская. После Русско-японской войны верх взяла первая, потому что англичане активно участвовали в этой войне. С конца XIX века они вкладывали огромные деньги в модернизацию японской военной промышленности и флота. А в 1902 году ими был заключен Союзный договор, в котором было предусмотрено, что если Япония столкнется в военном противостоянии с одной страной, то Англия воздержится от оказания помощи. А если той придется вести войну с коалицией стран, то Англия помощь предоставит.



"ЗАВТРА". И говорили же тогда, что Англия воюет руками Японии против Российской империи.



Евгений СПИЦЫН. А она всегда воюет чужими руками!



В 1905 году был подписан знаменитый Бьеркский договор между Николаем II и его кузеном Вильгельмом II, который предусматривал возрождение Союза трех императоров. Это было смертельной обидой для Великобритании - сама возможность нового Тройственного союза двух немецких государств и России.



"ЗАВТРА". Австро-Венгерской, Германской и Российской империй.



Евгений СПИЦЫН. Да. Поэтому британцы сделали все, чтобы этот альянс не состоялся, даже пошли в 1907 году на уступки России в вопросах по Персии, Тибету и Средней Азии.



"ЗАВТРА". Проливы отдать обещали - все, что угодно, только б мы схлестнулись с Германией! Но насколько же проанглийские силы были мощны при нашем дворе, если подписавший Бьеркский договор самодержец приехал в Петербург, а весь двор сказал ему "нет", и правительство тоже сказало "нет".



Евгений СПИЦЫН. В этом нет ничего удивительно, ведь министра иностранных дел Сазонова, столыпинского свояка (они были женаты на родных сестрах), называли первым англоманом в правительстве. Кстати, и Боснийский кризис, который вспыхнул в 1908 году и который называли "Балканской Цусимой", тоже был спровоцирован британцами.



"ЗАВТРА". Они вышибали нас с Балкан.



Евгений СПИЦЫН. Сами они еще в 1887 году создали Средиземноморскую Антанту с Италией и Австро-Венгрией, а нас на Балканах сталкивали лбами с австрийцами! А ведь хорошо известно, что австрияки и немцы аж с 1879 года состояли в военном союзе. Это знаменитый Тройственный союз, который стал таковым, когда к нему присоединилась Италия. Незадолго до событий 1914 года членами этого союза станут Турция и Болгария, но Италия выйдет из союза чуть менее года спустя, переметнется на сторону Антанты.



"ЗАВТРА". Через провоцирование конфликта России с Австро-Венгерской империей нас сталкивали с Германией, которая не могла допустить разгрома австрийцев.



Евгений СПИЦЫН. Конечно! Надо отметить, что и Первую мировую войну начали европейские державы. Россия не объявляла мобилизацию. Царь дважды отказывался подписывать императорский указ, который продавливали вышеупомянутый Сазонов и начальник Генштаба Янушкевич.



"ЗАВТРА". Параллельно Лондон заверял Берлин, что ни в коем случае не вмешается в войну.



Евгений СПИЦЫН. Историк Брачев правильно пишет, что тогда лидеры наших либералов стали выразителями интересов англосаксонского капитала и сторонниками превращения России в сырьевой придаток. Может, они этого, условно говоря, и не хотели. Но по факту - так.



"ЗАВТРА". Главное, что получилось.



Евгений СПИЦЫН. Дворцовый переворот февраля 1917 года был следствием заговора, куда были втянуты разные политические и экономические силы. Неслучайно Февральскую революцию называют буржуазно-демократической, потому что по своим целям и задачам она действительно была буржуазной. А по движущим силам она все-таки была народной. Когда такую оценку ей давал Ленин, а затем она перекочевала в учебники, речь шла именно о революционном процессе. Потому что он не закончился на свержении государя-императора и на отказе от монархии как формы правления. Иначе он не развился бы в сторону Октября. Большевики "подхватили" эту революционную волну и на ней "вкатились" во власть.



Временное же правительство было временным в том смысле, что планировало действовать до созыва Учредительного собрания. Но буквально через полтора месяца произошел Апрельский кризис. И московское буржуйское правительство слетело, чего оно вообще не ожидало.



"ЗАВТРА". Думали, что пришли навсегда.



Евгений СПИЦЫН. Как минимум, на несколько десятков лет. Неслучайно Ленин в то время выступил не только с "Апрельскими тезисами", но и со знаменитой статьей "О двоевластии", где поставил конкретные политические задачи для партии большевиков на ближайшее время. Там же он провозгласил главный лозунг "Вся власть Советам!"



"ЗАВТРА". Про революционный процесс стоит поговорить отдельно. А сейчас хотелось бы отметить, что Британия после того, как Россия сделала на фронтах свое дело, повела к тому, чтобы выбить нас из числа победителей, а для этого нужно было свергнуть царя и запустить хаос.



Евгений СПИЦЫН. Не просто свергнуть царя, а ликвидировать монархию!



"ЗАВТРА". Неспроста Британия отказала в убежище семье государя, с ее интересами все более-менее понятно. А вот наши масоны, которых британцы использовали, были просто исполнителями или они рассчитывали переиграть иностранные силы?



Евгений СПИЦЫН. Масонские ложи - это иерархическая система. Существуют разные формы посвящения, типы лож. Например, шведская считается одной из наиболее ортодоксальных, строгих. При Александре I в 1822 году был издан высочайший рескрипт "О уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ".



"ЗАВТРА". Но он не работал.



Евгений СПИЦЫН. Частично не работал. Потому что, например, Кирилло-Мефодиевское братство, взрастившее малороссийский сепаратизм в лице Шевченко, Костомарова, Кулиша и других, было по форме чисто масонской ложей. Таким примерам несть числа. Дело в том, что многие ложи после указа Александра I не ликвидировались, а объявили себя "уснувшими". А "проснулись" они во время Первой русской революции.



"ЗАВТРА". Случайное стечение обстоятельств: спали и проснулись?



Евгений СПИЦЫН. Смотрите: Максим Ковалевский, который, кстати, долгие годы работал во Франции, читал там лекции в университетах, приезжает в Россию, и вдруг, как грибы после дождя в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе открываются масонские ложи. Причем часть из них были филантропическими. Там витийствовали те же люди "со светлыми лицами", что и сейчас примерно…



"ЗАВТРА". "За все хорошее против всего плохого".



Евгений СПИЦЫН. Да. В общем, типичные представители Серебряного века.



А политическое масонство расцвело пышным цветом в десятых годах XX столетия. То есть, люди ставили перед собой конкретные политические цели. Тот же "Великий Восток народов России" был ответвлением ложи "Великий Восток Франции". Член III Государственной думы Колюбакин сначала играл там организующую роль. В рамках этой объединенной ложи все будущие вожди Февраля и собрались: Терещенко, Коновалов, Гучков и так далее. Там существовали подгруппы. Например, "военная ложа" Гучкова, существование которой кое-кто отрицает. Это был как раз тот генералитет, который предал государя-императора: генералы Алексеев, Гурко, Рузский, вице-адмирал Непенин. Эта ложа разрабатывала первый план "Х", по которому дворцовый переворот хотели провести еще во время следования царского поезда.



А в 1916 году генеральным секретарем этой масонской ложи стал Александр Керенский. По поводу Керенского не надо заблуждаться: он не был самостоятельной фигурой, его вели кукловоды - воротилы московского капитала, первым из которых был Александр Коновалов. Керенский давно был "на содержании" у Коновалова. И довольно существенную роль в окружении Керенского играл кадет, член Государственной думы Николай Виссарионович Некрасов. Так что совершенно очевидна роль масонов в организации этого дворцового переворота, который занял по большому счету всего два дня.



Иногда спрашивают: а когда был коренной перелом в ходе февральских событий? Историки по-разному отвечают на этот вопрос. Я считаю, что рубежным было 26 февраля. Бунты в Петрограде шли 23-25-го. Государь-император поручил председателю Совета министров Голицыну распустить Госдуму. Не просто прервать ее работу, а распустить! Генерал-лейтенанту Хабалову он предоставил соответствующие полномочия и послал в Питер генерала Николая Иудовича Иванова. Хабалов, который был командующим Петроградским военным округом, телеграфировал царю 26 февраля: "Все нормально". Подавили, мол.



"ЗАВТРА". На этом основании остановили войска, которые шли в Петроград для наведения порядка.



Евгений СПИЦЫН. Да-да! Алексеев послал соответствующую телеграмму и отозвал обратно Иванова.



"ЗАВТРА". Приказ Алексеева был отойти от Петрограда, потому что там уже "все хорошо".



Евгений СПИЦЫН. Верно. И тут происходит знаменитый бунт Волынского полка. Самое интересное, что в составе этого полка было всего-то 600 человек, причем новобранцев. Надо сказать, Петроград был наводнен подобного рода воинскими частями.



"ЗАВТРА". Боевые части гвардии оттуда уже вывели.



Евгений СПИЦЫН. Конечно. В свое время так называемыми запасными полками город наводнил не кто иной, как Рузский, командующий Северо-Западным фронтом. Незадолго до февральских событий Николай II, видимо, что-то предчувствуя, вывел из подчинения Рузского Петроград и вновь создал Петроградский военный округ под началом генерала Хабалова. Но тот оказался тряпкой. Это был не армейский генерал, а полицейский.



"ЗАВТРА". Привыкший к административной, а не военной деятельности.



Евгений СПИЦЫН. Поэтому произошло то, что произошло. А когда вооруженные силы перешли на сторону восставших, вопрос о власти был предрешен. Тут же, 27 и 28 февраля, формируются руководящие органы революции: Комитет Госдумы по водворению порядка в Петрограде в составе 13 человек, куда вошли лидеры всех парламентских фракций во главе с Родзянко, и Исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов, созданный на базе тех самых массовых рабочих групп ЦВПК, которые возглавлял Гвоздев, а курировали Гучков и Коновалов.



Тут необходимо заметить, что если на первых этапах своего становления члены условно московской буржуазии были худо-бедно патриотически настроены и исповедовали идеи славянофилов, то к 1917 году это были уже чистые либералы.



"ЗАВТРА". Про эту публику Достоевский писал, что за рубль прибыли они продадут не то, что Россию, но и мать родную. А военные? Неужели они не понимали, к чему может привести переворот во время войны? Или дисциплина масонская оказалась сильнее?



Евгений СПИЦЫН. Я подозреваю, что многие генералы не были политиками, они дальше собственного носа не видели и были неспособны просчитать политические процессы на два-три шага вперед. Была иллюзия, что они свергают ненавистного им Николая II. Но они не говорили о том, что свергают монархию, так как верили, что будет сохранен каркас государственной власти, а право формирования правительства перераспределится в пользу Думы. Верили, что Дума будет ближе к народу, и произойдет внутренне успокоение ситуации. Потом они рассчитывали поддать патриотического жару: "С новыми силами ринемся в последний бой!"



"ЗАВТРА". Получается, что военные в Февральской революции оказались полезными идиотами.



Евгений СПИЦЫН. За исключением, может быть, Рузского.



"ЗАВТРА". Главный вопрос: был ли какой-то внутрироссийский центр, знавший, к чему приведет кризис? Или британцы всех использовали втемную, играя на интересах групп?



Евгений СПИЦЫН. Логика Гучкова была примерно такая: они хотят меня переиграть, а я их переиграю! Это Сталин называл "головокружением от успехов", и это свойственно многим политикам. Горбачеву, Ельцину… Они неверно рассчитывали силы, не только личные, а вообще. Рузский, которого убили через полтора года, разве для этого все затевал? Это был один из самых просвещенных российских генералов. И Гучков тоже был непростого десятка, тоже многое понимал, в том числе и в мировом масштабе. Но у них была иллюзия, что они смогут удержать ситуацию, а не получилось!



У нас зачастую люди переоценивают свои силы. Они хотят выступить лидерами процесса "за все хорошее против всего плохого", а когда процесс начинается, элементарно упускают вожжи. Им не хватает ни человеческого ресурса, ни административных навыков, ни опыта - ничего! И они оказываются у разбитого корыта (хорошо еще, если живы остаются).



Сколько мы знаем революций, которые похоронили своих идеологов, переоценивших собственные возможности. Потому что человек предполагает, а Бог располагает.



"ЗАВТРА". Правомерна ли параллель между Февральской революцией и 1991 годом в плане заинтересованности внешних сил и переоценивания возможностей силами внутренними?



Евгений СПИЦЫН. Между событиями такого масштаба неизбежно существуют аналогии. Когда Горбачев в 1985 году запускал свою политику ускорения, он разве предполагал, что через каких-то шесть лет слетит со своего поста?



"ЗАВТРА". Что развалит Советский Союз - знал. В одном из своих интервью он сказал, что уже тогда понимал, что придется отдавать Прибалтику, но просил не спешить.



Евгений СПИЦЫН. Я не читал это интервью, поэтому комментировать не могу. Но если судить по интервью Аркадия Вольского, как бы критично к нему ни относиться из-за некоторой мании величия автора, то, как он свидетельствует, Андропов дал Горбачеву четкое поручение - подготовить проект перехода Советской Федерации от национального к земельно-штатному устройству.



"ЗАВТРА". Да, известная история…



Евгений СПИЦЫН. То есть сделать деление по принципу Соединенных Штатов Америки или Федеративной Республики Германия, только в нашем большом масштабе. Предполагалось, что на территории Советского Союза будет создано порядка 40 земель (читай - штатов) по принципу губернского деления, проведенного Екатериной II в 1775 году, на основе примерно равной численности населения. То есть хотели трансформировать Советский Союз из национальной федерации в территориальную. При этом, естественно, предполагалось убрать из Конституции упоминание о праве выхода какого-либо субъекта из состава. Хотя, например, в американской Конституции право выхода штата из состава Американской федерации сохраняется.



"ЗАВТРА". Несколько штатов в свое время пытались выйти, и что получилось в итоге, мы хорошо знаем.



А уроки нашего Февраля недооценивают, увы. Главное, чтобы этого не повторилось! Потому что именно в феврале 1917 года был запущен маховик сепаратизма, унесшего миллионы людских жизней.



Евгений СПИЦЫН. Я вас абсолютно поддержу в том, что территориальный развал Российской империи и Гражданская война имеют своим началом Февральский переворот. Когда нам рассказывают, что реки крови полились только в октябре и ноябре 1917-го, это неправда. Уже в феврале и марте они были. И не только в Петрограде, а главным образом на окраинах империи, где из окопов повылезали во всеоружии сепаратисты всех мастей. Особенно на Кавказе, на Украине и в Прибалтике.



"ЗАВТРА". Именно февралисты-западники и взорвали все это! И об этом нужно помнить. Евгений Юрьевич, спасибо за беседу! Источник - завтра

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