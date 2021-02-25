УкрНацики взялись свергать Зеленского. Не тянет на фюрера, - "Къ"

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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08:47 25.02.2021

Оппозиция в Киеве разожглась не на шутку
Петр Порошенко поддержал правых в атаке на власть

Газета "Коммерсантъ" №32 от 25.02.2021, стр. 6

Украинские националисты готовятся к затяжному противостоянию с властями: в субботу должна начаться "бессрочная акция протеста", цель которой - освобождение экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Генеральная репетиция состоялась во вторник, когда в ряде украинских городов прошли акции протеста, а в Киеве даже вспыхнули беспорядки. Опрошенные "Ъ" украинские эксперты убеждены: Сергей Стерненко стал фигурой, вокруг которой решила объединиться оппозиция. При этом власти рассматривают возможность контратаки, активизировав рассмотрение дел в отношении лидера оппозиции, экс-президента Петра Порошенко.

"То, что произошло после вынесения приговора, с моей точки зрения, является давлением на суд. Это недопустимо",- заявил в среду руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко, комментируя состоявшиеся накануне манифестации. Во вторник вечером в Киеве, а также Одессе, Львове и Харькове прошли акции протеста в поддержку Сергея Стерненко - экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" (объединение националистических организаций, признанное в РФ экстремистским и запрещенное с 2014 года).

Детонатором протеста стало решение Приморского районного суда Одессы, который во вторник приговорил господина Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Решение было принято в рамках дела о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, симпатизировавшего пророссийской партии "Родина".

Согласно показаниям обвинения, господина Щербича затащили в салон автомобиля, пытали и угрожали ему и его семье применением "более жестоких действий, направленных на причинение физических страданий и лишение жизни".
Осужденный же уверен: дело, которое рассматривалось с 2016 года, сфабриковано и политически мотивировано.

Отметим, что Сергей Стерненко - видный активист Евромайдана, а ныне блогер, критикующий украинскую власть,- фигурирует еще в нескольких уголовных делах. Его подозревают в пособничестве в сбыте наркотиков (уголовное производство открыто в 2017 году), а также в умышленном убийстве 28-летнего украинца Ивана Кузнецова в Одессе в 2018 году. По словам господина Стерненко, который был отпущен полицией по последнему делу под личное поручительство, речь идет не об убийстве, а о "необходимой обороне".

Об акциях в защиту осужденного было объявлено сразу после оглашения приговора.

Наиболее многочисленный митинг прошел в Киеве, где в поддержку активиста "Правого сектора" вышли более 2 тыс. человек.
Протестующие стали собираться на улице Банковой неподалеку от офиса президента с громкоговорителями и плакатами "Свободу патриотам" и "Нет репрессиям". Они требовали пересмотра приговора, а также увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы МВД Арсена Авакова. Об этом свидетельствовали плакаты "Венедиктова, уезжай в Ростов" и "Аваков - черт". Звучали и лозунги, направленные против президента Владимира Зеленского.

Подходы к площади у здания президентской администрации вскоре перекрыл кордон силовиков. Попытка протестующих прорваться через него привела к столкновениям. "Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали… В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. В управление полиции доставили 24 активных участников акции. У них взяли объяснительные и отпустили",- сообщили в полиции Киева.

После завершения акции радикалы дали понять, что это лишь начало: начало нового митинга запланировано на полдень субботы.

Теперь будем сидеть на Банковой столько, сколько нужно. Власть не до конца поняла, что времена беззакония и произвола закончились. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до тех пор, пока Сергей Стерненко не будет освобожден",- заявлено в личном блоге осужденного в Facebook.

Сложилось впечатление, что вердиктом суда были шокированы не только сторонники господина Стерненко, но и он сам. После заслушивания обвинительного приговора экс-лидеру одесского "Правого сектора" передали телефон. По информации СМИ, Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому, но на другом конце провода сбросили звонок. Осужденный также заявил прессе, что украинский лидер ранее предлагал ему занять государственную должность (по некоторым сведениям, в Службе безопасности Украины). Эту информацию вскоре подтвердил адвокат господина Стерненко Маси Найем. "Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему должность. Со мной было как минимум десять человек",- написал он в Facebook.

Впрочем, пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" заявила, что Владимир Зеленский "не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей", "не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в каком бы то ни было деле". "Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела",- заключила она.

Сам Владимир Зеленский публичных заявлений не делал. А вот экс-президент Украины Петр Порошенко не смог скрыть своего возмущения.

Это не просто избирательное правосудие. Преследование патриотов, волонтеров, ветеранов стало признаком времени. Это следствие влияния команды Януковича-Портнова (экс-президента Украины Виктора Януковича и близкого ему юриста Андрея Портнова.- "Ъ") на правоохранительные органы и суды, которые Зеленский лично предоставил им в аренду",- написал господин Порошенко в Facebook.

Именно сторонники господина Порошенко и составили основную массу протестующих. "То, что мы увидели во вторник, это не "Правый сектор", это сборная солянка,- сообщил "Ъ" украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.- Там находились сторонники бывшего президента Порошенко, бывшие функционеры при Порошенко, люди, которые не любят президента Зеленского". Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с "Ъ" также сообщил, что среди митингующих присутствовали и члены националистических движений С14 и "Национальный корпус". При этом эксперты дали понять: самого "Правого сектора" как политической силы сейчас "практически не существует".

По словам Дмитрия Раимова, Сергей Стерненко стал фигурой, вокруг которой решила объединиться оппозиция, чтобы пошатнуть власть. При этом он обратил внимание на то, что руководство страны само запустило этот процесс. "Когда президент через своего пресс-секретаря делает заявление, что не влияет на следствие,- это не совсем так. Он остается самым влиятельным человеком в стране, который назначает ключевых людей в прокуратуре и судейской системе",- сказал господин Раимов, заключив: стороны готовятся к "длительному и серьезному противостоянию". О том, что президент, вероятнее всего, "не возражал" против приговора, заявил и господин Охрименко. Цель Владимира Зеленского, убеждены собеседники "Ъ",- продемонстрировать народу и ближайшему окружению, что власть сильна.

Говоря о будущем протестов, оба эксперта сошлись на том, что власть будет бороться с попытками сделать их длительными и массовыми. "Пока главой МВД будет Арсен Аваков, любые протесты будут браться под контроль",- поделился мнением Александр Охрименко. А Дмитрий Раимов считает, что руководство Украины будет дискредитировать митинги националистов. "Чтобы эту историю не затягивать, в скором времени появятся приговоры по еще двум делам в отношении Стерненко. Если его осудят, все защищающие Стерненко политические движения окажутся в ситуации, когда они выступают за наркоторговца и убийцу",- выразил мнение господин Раимов. И дал понять, что следующим в очереди может стать сам Петр Порошенко, который является фигурантом ряда уголовных и административных дел.

Марина Коваленко

Источник - kommersant.ru
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