Кто кого - Государство или Big Tech? - И.Титов

10:03 25.02.2021

в Австралии продолжается борьба между правительством и корпорацией Facebook

Илья Титов



Все началось с того, что руководство страны попросило Google и Facebook поделиться доходами от публикации местного контента с производителями этого контента - газетами и журналами. Согласно разработанным депутатами поправкам к Закону о конкуренции и защите прав потребителей, компании должны платить за новые посты со ссылками на новостные порталы австралийских СМИ. Поправки готовились три года, 17 февраля были приняты в третьем чтении и уже на этой неделе сенат Австралии планирует их подписать.



Владельцы Google довольно быстро пошли на мировую, согласившись отчислять деньги традиционным медиа. Вначале компания пригрозила отключить свою поисковую систему по всему континенту, однако в итоге просто выкупает свой выход из будущего закона, договариваясь с издателями об индивидуальных сделках. Сейчас идет обсуждение условий с News Corp Руперта Мердока, владеющего, в частности, The Sun, The Times, The Wall Street Journal и The Australian. Такие частные договоренности позволят уклониться от сумм, которые можно было бы законодательно закрепить. IT-гигант намерен распространить эту практику и на другие страны.



А вот Марк Цукерберг пока непреклонен, и попросту "забанил" Австралию. С 18 февраля жители Австралии не могут размещать посты на платформе, перестали работать ссылки на все австралийские медиа. Заодно Facebook ликвидировал страницы ряда официальных учреждений, НПО, политиков, а также ссылки на важнейшие правительственные сайты с информацией о пандемии и даже на службы спасения - в том числе пожарное ведомство в регионе, где сохраняется большая угроза лесных пожаров. Кроме того, блокировка произошла за три дня до начала массовой вакцинации против коронавируса в стране.



Причем даже живущие в других странах пользователи перестали видеть в Фейсбуке австралийские СМИ или больше не могли делиться новостями от них. Международные издания тоже лишились австралийской аудитории, приходящей из соцсети: жители страны не могут просматривать их ссылки и посты или делиться ими. Недоступными оказались в том числе страницы таких международных изданий как New York Times, BBC, Wall Street Journal и Reuters.



В итоге жители Австралии оказались почти полностью отрезаны от новостей. Ведь, согласно исследованиям, 21% австралийцев используют в качестве основного источника новостей социальные сети, из них 39% получают новости из Фейсбука. Австралийские граждане в ответ запустили в твиттере хештеги "Бойкот Цукербергу" и "Удалим Facebook" и принялись массово сносить свои аккаунты. Австралийцы также призывают удалять свои аккаунты в других сервисах компании - WhatsApp и Instagram.



Правительство страны пытается проявить твердость. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на своей странице в Фейсбуке эти ограничения назвал угрозой: "Это Австралия. Если вы хотите вести здесь бизнес, вы работаете по нашим правилам - это разумно. Но идея закрыть сайты - это своего рода угроза. Это не очень хороший шаг с их стороны". И добавил, что находится в постоянном контакте с лидерами других стран по этому вопросу.



"Попытки Facebook удалить Австралию из друзей, перерезав информационный доступ к службам спасения и здравоохранения, были враждебными и разочаровывающими. Но Big Tech не запугает нас и не сможет прессовать наш парламент, - заявил премьер-министр. - Подобное поведение только подтверждает обеспокоенность, которую все больше стран выражают по поводу действий технологических гигантов, которые уверены, что стоят выше правительства и не обязаны подчиняться правилам. Возможно, они меняют мир, но это не значит, что они им управляют".



Конечно, очень любопытно, когда в категориях "суверенитета" и "здесь вам не тут" начинают говорить не "ретрограды" из России и Китая, а правительство одной из самых либеральных стран мира. В том же духе высказываются и крупнейшие европейские СМИ.



"Facebook и Google показывают в Австралии, что они думают о демократических ценностях и законах: ничего. На протяжении многих лет технологические компании не устают подчеркивать, что их услуги служат демократии. Пользователи должны общаться, информировать... Сейчас становится ясно, что их бизнес-модель важнее, чем демократические процессы. Правительство Австралии должно противостоять давлению и показать, что не может быть никаких исключений для таких компаний, как Facebook или Google - и ЕС должен сделать то же самое", - пишет немецкое издание Die Welt.



Это первый случай столь открытого противостояния транснациональной технологической компании и суверенного государства. Австралийское правительство фиксирует прецедент и предупреждает о том, что подход Канберры станет моделью поведения других государств по отношению к Facebook и прочим компаниям такого рода.



И действительно, Канада сообщила, что тоже представит законопроект, который должен обязать Facebook платить местным СМИ за новости, публикуемые пользователями в соцсети. Закон разрабатывает министр наследия Канады Стивен Гильбо, и документ будет представлен в ближайшее время. Министр резко раскритиковал Facebook, подчеркнув, что его страна не позволит этому концерну поставить ее на колени. По словам Гильбо, есть два варианта - пойти по пути Австралии, либо добиться, чтобы IT-гиганты начинали переговоры со СМИ - как во Франции. Ситуация подвисла, и за ней внимательно наблюдает весь мир: кто кого - Государство или Big Tech? Схватка началась.