Нерабочая сила. Восстановление РосЭкономики зависит от гастарбайтеров? - П.Щукин

10:30 25.02.2021 25 февраля 2021



Нерабочая сила

Коронавирус ударил по российской экономике. Почему ее восстановление зависит от гастарбайтеров?



Пандемия коронавируса ввергла мир в небывалый кризис, потери от него оценивают в триллионы долларов. Но пока отдельные страны переживают худшее обрушение за несколько столетий, дела у России складываются относительно неплохо. В отличие от большинства ей удалось пережить локдауны с меньшими последствиями, а изобретение вакцины от COVID-19 дает стране возможность быстро восстановиться. Однако быстрого отскока может и не произойти. Виной всему армия гастарбайтеров, которая не может попасть в Россию из-за закрытия границ. В итоге многие сферы от ЖКХ до строительства остались без рабочих рук, что может привести к срыву крупных проектов и сильно ударить по экономике. Трудовой дефицит - в материале "Ленты.ру".



Обошлось

Общемировые экономические потери от пандемии коронавируса оценили в пять триллионов долларов, страны погрузились в самый глубокий кризис со времен Великой депрессии, и к докризисным показателям они смогут вернуться не раньше 2022 года. В ООН объявили, что последствия для мировой экономики оказались в два с половиной раза хуже, чем от кризиса 2009 года: глобальный ВВП потерял 4,3 процента. Ситуацию осложняет и медленная вакцинация, например, Европе промедление может обойтись в 90 миллиардов евро (109,5 миллиарда долларов) дополнительных расходов только в 2021 году.



Россия в отличие от многих государств пережила меньший спад. Во многом это объясняется структурой российской экономики: доля сферы услуг, которая пострадала сильнее остальных, в ней относительно невелика. Многие промышленные производства продолжали работать непрерывно, а добыча полезных ископаемых жила своей жизнью вследствие соглашения с ОПЕК об ограничении добычи нефти.



Фото: Роман Яровицын / "Коммерсантъ"

По официальной статистике, ВВП страны снизился по сравнению с прошлым годом на 3,1 процента, а реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 3,5 процента, подсчитали в Росстате. Это значительно меньше, чем ожидали экономисты. По подсчетам Bloomberg, сокращение российской экономики в 2020-м будет вдвое меньше, чем в еврозоне. Eurostat оценил падение в 6,8 процента. При этом по итогам 2021 года России прогнозируют достаточно высокий экономический рост - в районе трех процентов ВВП против 3,8 процента в странах ЕС.



Российские власти верят, что изобретение собственной вакцины создает дополнительные условия для ускоренного восстановления экономики. "Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее", - надеется премьер-министр Михаил Мишустин. В Центробанке ждут, что экономика восстановится уже к концу 2021 года.



Однако помимо прямого экономического ущерба, который нанесла эпидемия экономике России, смертность и нетрудоспособность больных COVID-19 оказали влияние на ВВП страны. По оценкам экспертов АКРА, "демографический след", который пандемия коронавируса оставила после себя, может сохраниться на 15 лет. Аналитики рейтингового агентства заключили, что дополнительная смертность и потеря рабочих дней из-за временной нетрудоспособности приведут к тому, что ВВП страны потеряет в 2021-м 0,2-0,9 процента. Еще одним тормозящим фактором стал дефицит рабочей силы, так что надеждам на быстрый отскок скорее всего не суждено сбыться.



Без рук

На фоне введения ограничений и закрытия границ из-за пандемии в России вдвое уменьшилось число трудовых мигрантов. По данным МВД, сейчас их около шести миллионов человек, хотя обычно зимой в России работают порядка 11 миллионов граждан из других стран. Количество выданных разрешений на работу и патентов сократилось более чем на треть - почти с 1,5 миллиона в 2019-м до 935,5 тысячи в 2020-м.



Фото: Петр Кассин / "Коммерсантъ"

Трудовые мигранты приезжают в основном из Узбекистана, Таджикистана и Украины и обычно составляют около 7 процентов рабочей силы России, обеспечивая около 6 процентов ВВП. Нехватка кадров будет главным тормозом восстановления российской экономики и может ежегодно урезать рост ВВП на 25 базисных пунктов в течение десяти лет, предостерег Bloomberg.



Полноценных исследований потерь ВВП России от дефицита трудовых мигрантов пока не проводилось, однако имеющихся данных вполне достаточно, чтобы оценить минимальные потери. Объем ВВП России по итогам 2020 года составил 1,425 триллиона долларов, на долю мигрантов приходится около 6 процентов этой суммы. Согласно официальным данным, регистрация трудовых патентов упала более чем на треть, что свидетельствует о том, что минимальные потери России от недостатка мигрантов могут оцениваться в почти 30 миллиардов долларов.



почти 200

тысяч рабочих

не хватает на российских стройках

Дефицит работников ощутили многие сферы, по оценкам Минсельхоза, сейчас не хватает больше 38 тысяч сезонных рабочих. Например, из-за нехватки рабочих рук производители ягод в 2020 году потеряли тысячи тонн продукции, потому что ягоды оказалось просто некому собирать. "Из-за отсутствия рабочей силы производители, например, те же производители ягод, потеряли порядка нескольких тысяч тонн продукции, то есть ягода просто осталась на плантациях", - рассказывала генеральный директор Союза производителей ягод Ирина Козий. Она боится, что отрасли станет еще сложнее, если власти не придумают, как снова пустить мигрантов в страну. Заменой мигрантам в полях могут стать студенты профильных вузов, но этот план пока не проработан.



Обескровленными также оказались сферы ЖКХ и транспорта. За год резко выросло число вакансий в секторе доставки (рост вакансий в секторе составил 480 процентов), в такси этот показатель составил 286 процентов. В строительной сфере количество вакансий выросло в январе 2021 года на 350 процентов по сравнению с январем 2020 года.



О нехватке рабочих на стройках сообщили уже 50 российских регионов, в общей сложности она оценивается почти в 200 тысяч человек. В среднем на стройках не хватает 20-30 процентов персонала, самый большой дефицит - каменщиков, электросварщиков, специалистов по арматуре и коммуникациям. В результате строительство затягивается, а сроки сдачи объектов откладываются. Из-за дефицита оплата труда строителей выросла за этот год на 15-20 процентов, что рискует отразиться на финальных ценах на недвижимость.



Больше готовы платить и в сфере сельского хозяйства: там не хватает рук для сезонных работ. В качестве альтернативы гастарбайтерам рассматривали местных жителей, но они пока не рвутся собирать урожай даже за повышенную плату, несмотря на рост безработицы. Кроме того, у россиян в отличие от мигрантов из ближнего зарубежья, оказалось мало опыта и необходимых знаний.



Безработные россияне - популяция с другими социальными, демографическими и профессиональными характеристиками. Даже если зарплата их соблазнит, им могут не подойти другие условия - переработки, низкие социальные гарантии, бытовые неудобства, на которые обычно соглашаются мигранты



Ольга Чудиновских

заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ

Недавний опрос HeadHunter показал, что далеко не каждый безработный готов замещать "мигрантские" вакансии: только три процента соискателей были готовы перебраться в Москву или Петербург. "Немногие безработные готовы идти на стройки, в сельское хозяйство. Это тяжелый физический труд. Но именно в этих сферах сегодня ощущается дефицит рабочей силы", - объясняли в администрации Ленинградской области. С другой стороны, квалифицированные специалисты редко соглашаются на должности более низкого ранга. "Так как вакцина для жителей Средней Азии пока недоступна и резкого притока мигрантов не следует ждать в ближайшее время, рынок труда в России продолжит сокращаться и оказывать давление на низкую заработную плату для россиян", - предупредила главный экономист "Ренессанс Капитал" Софья Донец.



На особых условиях

В любом случае бизнесу невыгодно отказываться от использования гастарбайтеров: компании привыкли экономить на их труде. В среднем приезжий недополучает порядка половины оклада по сравнению с россиянином, а массово повышать зарплаты так, чтобы они привлекли россиян, компании пока не готовы: рост составил только 15 процентов.



Проблемой дефицита трудовых мигрантов озаботились в Кремле: президент Владимир Путин поручил до весны пересмотреть условия въезда в страну для трудовых мигрантов, но пока это коснется только рабочих на стройках. Дело в том, что строительство отличается от других сфер тем, что от него зависит реализация масштабных инфраструктурных проектов, которые могут напрямую повлиять на рост ВВП страны. "Строительство - это не только многоквартирные дома и офисные центры в мегаполисах, это еще и крупные инфраструктурные объекты, важные для развития страны, в том числе, например, транспортные магистрали, которые находятся в труднодоступной местности, где нет нормальных условий для проживания и куда не многие захотят поехать", - подтвердил проректор Финансовой академии при правительстве России Александр Сафронов.



Власти уже начали думать над упрощением въезда мигрантов. Самое важное - чтобы был обеспечен санитарно-эпидемиологический контроль: приезжие должны будут предоставить отрицательные тесты на коронавирус, сделанные не ранее чем за три дня до въезда в Россию. При этом ответственность за трудовых мигрантов хотят переложить на организации, которые будут их завозить. В любом случае до открытия границ потока рабочих рук в страну ждать не стоит.



В целом катастрофы в результате нехватки иностранной рабочей силы пока не случилось. Но образовался дисбаланс: из-за закрытия границ стало сложно оперативно привлекать временных сотрудников в те отрасли, где возникала такая необходимость, а иностранцы получили больше возможностей для выбора места работы. С другой стороны, в перспективе дефицит приезжих грозит серьезными проблемами для строительства, от которого зависит восстановление экономики. Даже если решить проблему точечно и упростить въезд только строителям, до открытия границ ситуация глобально не изменится, а в этом случае все зависит только от того, как быстро мир сможет справиться с эпидемией.



Платон Щукин Источник - лента.ру

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