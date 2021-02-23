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Семейные, но нетрудоспособные. Молодежь Казахстана может остаться без работы?
10:42 25.02.2021

После растиражированной новости о буме рождаемости многие пользователи Казнета написали про "удачный 2020 год" для Казахстана. В стране за год родились почти полмиллиона малышей – 425 625.

Однако в данной цифре в полмиллиона новых казахстанцев есть и другой смысл, о котором справедливо пишет на своем канале казахстанской политолог Марат Шибутов:"Наша экономика создает 20-25 тысяч (последние данные на 2019г. – ред. ) новых рабочих мест в год, плюс около 80 тысяч рабочих мест получается из-за выхода людей на пенсию. И все, для остальных постоянной наемной работы с официальной зарплатой нет".

Если считать, что прирост населения за последние десять лет составлял как минимум по 200 тыс. человек в год, а новых рабочих мест создавалось даже по 30-40 тыс. – то цифра неутешительна. И расплачивается за положение дел пока в основном молодежь страны. Именно эта страта населения испытывает сложности с трудоустройством и часто в поисках работы или в образовательных целях уезжает за рубеж.

В чем опасность текущей ситуации на рынке труда и образовательных услуг для будущего страны, и как сама молодежь видит свое место в Казахстане-2050 – в материале Сергея КИМ.

В январе, обращаясь к Парламенту РК, президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что "нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году. Именно от их конкурентоспособности зависит благополучие страны в будущем". Уже сегодня число молодых людей превышает 20 % от всего населения Казахстана, то есть составляет чуть меньше 4 млн. человек.

Конечно, можно решить, что с количеством населения растет и условная "мощь" страны. Однако не возникает ли здесь вопрос и о качестве человеческих ресурсов для государства?

В аналитическом докладе 2020 г. "Проблемы и потребности основных страт молодежи" НИЦ "Молодежь" есть вывод о том, что казахстанская молодежь испытывает трудности с поиском работы и трудоустройством. Об этом заявляют 44,6% опрошенных молодых людей.

Интересно так же, что как самый эффективный способ поиска работы молодежь Казахстана называет "сетевой" инструмент – когда "задействованы родственники, друзья и знакомые". Юные казахстанцы расценивают обращение к работодателю напрямую или помощь от университетских руководителей менее работающим каналом трудоустройства (сетевой способ – 51 %, обращение к работодателю – чуть больше 30 %).

Еще в 2017 г. по данным опроса, проведенного казахстанской исследовательской организации BRIF Research Group, стало известно, что 42% казахстанцев в возрасте от 15 до 29 лет, планируют либо уехать за рубеж на учебу, либо уехать на постоянное место жительства, либо и то, и другое одновременно.

В совокупности данные говорят об отсутствии возможности трудоустроиться для молодых казахстанцев, а особенно – по специальности. Молодым людям легче поехать получать образование в соседние страны или на запад – для получения диплома или дальнейшей карьеры.

В целом вопрос трудоустройства остро стоит для молодежи Казахстана, это связано не только с количеством рабочих мест. По данным НИЦ "Молодежь" самое ценное для молодых казахстанцев сегодня – это семейное благополучие (85,2%), здоровье (51,8%), дружба (28,3%), а важность самореализации занимает только седьмую строчку рейтинга ценностных ориентиров.

Схожими наблюдениями по казахстанцам в целом (исследование августа 2020г.) недавно поделился и Институт общественной политики: "семейное благополучие" – главная ценность для 52,2% опрошенных (объем выборки составил 6800 респондентов).

Получается, что нехватка мест для трудоустройства, важность экономических реформ и насыщение предложения на рынке труда – только половина проблемы.

С другой же стороны, возвышение традиционных ценностей, которые все чаще упоминаются в речах и посланиях официальных лиц Казахстана, в купе с фактом понимания молодыми людьми патриотизма как эмоционального явления (а не деятельного), показывают тревожную тенденцию для современного казахстанского общества.

Запрос на самореализацию от молодежи оказывается небольшим, и этот тренд просто отражает ситуацию в среднем по стране. И, к сожалению, положение дел не способствует провозглашаемому курсу на "конкурентоспобность Казахстана" в будущем.

Сергей КИМ
23.02.21

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614238920
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