Первые выборы районных акимов в Казахстане состоятся в 2024 году

12:38 25.02.2021

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что прямые выборы акимов районов внесут вклад в демократизацию страны, передает корреспондент zakon.kz.



Следующий важный шаг - прямые выборы акимов районов. Считаю, что эти выборы должны состояться в 2024 году. Уверен, что данная инициатива внесет значительный вклад в демократизацию нашей страны и укрепление института местного управления, - сказал глава государства на пятом заседании Национального совета общественного доверия.

Он добавил, что в настоящее время идет подготовка к выборам акимов сельских округов. Ориентированно они начнутся в августе 2021 года.



В этом году будут завершены полномочия 786 сельских акимов. То есть избирательная кампания будет охватывать около 800 населенных пунктов. Это событие станет значимым в общественно-политической жизни страны. Проработаны все изменения и дополнения в законодательство о выборах. Соответствующий закон будет принят в ближайшее время. Затем будут приняты нормативные акты, касающиеся выборов сельских акимов, - уточнил Президент.

Тамила Языкова, Нур-Султан