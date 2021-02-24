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|Мнимый больной. КирОлигарха Матраимова перевезли "сидеть" в частную медицинскую клинику
12:42 25.02.2021
24 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым
Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в частную клинику
Экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова госпитализировали. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Известно, что обвиняемый в незаконном обогащении находится в частной клинике. По предварительным данным, сегодня Матраимову стало плохо с сердцем, после чего его госпитализировали.
В пресс-центре ГКНБ не комментируют госпитализацию.
Напомним, ранее Райымбек Матраимов жаловался на повышение артериального давления сотрудникам Наццентра по предупреждению пыток.
Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов.