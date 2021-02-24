В Туркменской пустыне построят 300-метровый монумент. Тушканам на радость?

14:44 25.02.2021

Бердымухамедову представили макет 300-метрового монумента



24 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил ашхабадский хякимлик, где ему представили планы различных строительных объектов. В числе прочих, как пишет госинформагентство ТДХ, Бердымухамедову показали макет "величественного здания".



На кадрах телерепортажа видно, что речь идет о 300-метровом монументе, который ранее планировалось открыть к 30-летию независимости.







Осмотрев проект, президент заявил, что "в новом объекте должны найти отражение высокие успехи, достигнутые за годы независимости нашим суверенным государством, о котором веками мечтали наши предки", и дал ряд рекомендаций.



На какой стадии находится проект и успеют ли его построить за оставшиеся до дня независимости семь месяцев, не уточняется.



Напомним, что тендер на проектирование и возведение сооружения высотой 300 метров впервые хякимлик Ашхабада объявил 5 марта 2020 года. 11 февраля тендер на строительство монумента объявили повторно, но теперь уже по заказу Министерства строительства и архитектуры Туркменистана.



Отметим, что дизайн осмотренного Бердымухамедовым макета впервые можно было заметить среди других представленных президенту вариантов в феврале 2020 года (справа на фото ниже).



Монумент, судя по схемам на планшетах, будет построен в пустынной местности на западе столицы, недалеко от поселка Бикрова (Bekrewe).