Заповедная дача Ш.Мирзиеева (видео подробности)

14:46 25.02.2021 ШАВКАТ МИРЗИЕЕВ ПОСТРОИЛ ЛИЧНУЮ "ДАЧУ" С ВОДОХРАНИЛИЩЕМ В ГОРАХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ - РАССЛЕДОВАНИЕ "ОЗОДЛИКА"



Четверг, 25 Февраля 2021



23 февраля на сайте Радио "Озодлик" (узбекской службы Радио Свобода/Свободная Европа) появилось большое расследование, подготовленное журналистами медиакорпорации. В нем повествуется, как по поручению президента Шавката Мирзиеева и с помощью премьер-министра Абдуллы Арипова крупные правительственные чиновники Ачилбай Раматов и Абдугани Сангинов построили Мирзиееву личную "дачу" с водохранилищем в охраняемой природной зоне за городом Ахангараном. Стоимость объекта журналисты оценивают в рамках от нескольких сотен миллионов до миллиарда долларов.



Расследование состоит из пяти отдельных статей (полностью с ними можно ознакомиться на сайте "Озодлика"). Мы объединили их в одном материале, который слегка сократили, убрав повторы и несущественные подробности, а также изменили названия ряда топонимов в соответствии с традиционным русским написанием.







Ровно через месяц после своей инаугурации президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - второй лидер страны после распада СССР - выступил с обращением к парламенту. В своей речи 14 января 2017 года 63-летний политик затронул множество тем - защита прав человека, обеспечение прозрачности деятельности государственных структур, борьба с коррупцией, - явно желая дистанцироваться от образа и стиля правления своего авторитарного предшественника Ислама Каримова, умершего в 2016 году.



Кроме того, Мирзиеев говорил об ответственном подходе к бюджету: "Я очень хорошо знаю, как считать деньги. Государственный бюджет не безграничен, поэтому мы должны мудро использовать его для конкретных целей. Это очевидные и неопровержимые истины для каждого из нас. К богатству страны и народа надо относиться бережно".



Однако всего через несколько недель после этого выступления государственные компании Узбекистана приступили к секретному проекту, который дает повод усомниться в разумности и прозрачности использования средств налогоплательщиков: речь идет об эксклюзивном курортном комплексе с новым водохранилищем, построенном специально для Мирзиеева.



Этот комплекс, расположенный на территории биосферного резервата и отгороженный от мира блокпостами с охраной и заборами с колючей проволокой, стал предметом расследования журналистов Радио Озодлик. Они поговорили с множеством людей, которые непосредственно участвовали в строительстве комплекса или были осведомлены о его сооружении.



Эти источники на условиях анонимности из страха преследования со стороны властей или своих работодателей рассказали, что на объекте, находящемся примерно в 100 км от Ташкента, расположен роскошный курортный комплекс для Мирзиеева и его семьи. Два источника оценили стоимость проекта в несколько сотен миллионов долларов. При этом в широком доступе почти нет официальных документов, касающихся этого объекта и находящегося рядом с ним водохранилища, сооружение которых было в основном завершено в 2019 году.



В ходе расследования журналисты выяснили, что курортный комплекс президента Мирзиеева находится на территории новообразованного биосферного резервата, который находился под охраной еще с советских времен как часть "Ахангаранского лесного хозяйства". Также было выявлено, что:



- Над территорией комплекса установлена бесполетная зона - одна из шести во всем Узбекистане.



- Узбекские власти до сих пор не проинформировали общественность о целях создания водохранилища.



- У строителей при входе на территорию комплекса изымали мобильные телефоны, поэтому журналисты не смогли найти ни одной его фотографии.



- Документы по строительству имеют гриф "секретно" - об этом активисту рассказал менеджер компании "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана" - ред.), которая являлась заказчиком проекта.



Как выяснилось в ходе расследования, сооружение водохранилища привело к перебоям с водоснабжением в деревнях, находящихся ниже по течению.



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СЕКРЕТНЫЙ ОСОБНЯК В ЗАПОВЕДНЫХ ГОРАХ



Большинство жителей города Ахангаран, расположенного в 65 километрах к юго-востоку от Ташкента, хорошо помнят, как в октябре 2018 года рабочие в спешном порядке ремонтировали дороги и приводили в порядок центральную улицу города.



Было ясно, что в город приезжает кто-то важный.



В Ахангаране распространились слухи, что этим тайным VIP-гостем будет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и что он едет в город в сопровождении президента России Владимира Путина, который должен был прибыть в Ташкент с официальным визитом.



"Официально нам об этом никто никогда не скажет. Но ходили слухи, что Мирзиеев приедет 18 октября", - сказал тогда Озодлику местный чиновник, согласившийся говорить на условиях анонимности.



Чиновник добавил, что "сербы строят в горной курортной зоне Ахангаранского района новую резиденцию для президента".



Информация чиновника о строительстве "резиденции" оказалась достоверной: комплекс действительно строился в высокогорье, в 30 километрах от Ахангарана, в живописном ущелье Шавазсай (в узбекском написании Шоввозсой - ред.) на берегу одноименной горной реки.



С момента завершения строительства комплекса прошло более двух лет, но узбекское правительство до сих пор не обнародовало никакой информации о нем.



Однако документы и рассказы очевидцев, полученные в ходе журналистского расследования Радио Озодлик, дают существенные доказательства, что секретный объект - это эксклюзивный курортный комплекс, предназначенный лично для президента Шавката Мирзиеева и членов его семьи.



По подсчетам источников Озодлика, непосредственно участвовавших в строительстве этого объекта, курортный комплекс обошелся государственной казне в сумму от нескольких сотен миллионов до 1 миллиарда долларов США. Шавазсай не внесен в официальный список Управления по обслуживанию государственных резиденций и организации мероприятий Администрации президента Узбекистана, изданный в марте 2019 года.



В радиусе десятка километров от Шавазсай выставлена охрана (…).



По словам строителей, непосредственно участвовавших в строительстве зоны отдыха, возведение объекта началось в феврале 2017 года - спустя менее чем двух месяцев после того, как Шавкат Мирзиеев принес присягу в качестве президента Узбекистана. Это подтверждают фотографии со спутника и корпоративный документ добытый во время расследования.



Мирзиеев, выступающий ярым критиком хищений, коррупции, разграбления государственных и народных богатств при его предшественнике и наставнике Исламе Каримове, в 2017 году обещал, что будет тратить "каждую копейку из своего кармана" на благополучие народа, а также пообещал установить открытость, прозрачность и подотчетность в государственном управлении.



Однако по состоянию на февраль 2021 года власти не только не отчитались о том, сколько народных и государственных денег было потрачено на строительство комплекса Шавазсай, но даже не признались публично о том, что он вообще существует.



Как выяснили журналисты Озодлика, для того, чтобы построить зону отдыха Шавазсай на биосферном резервате, который находится под охраной государства, власти сравняли с землей дома десятка семей, вырубили тысячи уникальных деревьев, и перекрыли реку Шавазсай - только для того, чтобы наполнить водохранилище, чья функция и стоимость остаются тайной. В результате жители, чьи дома находятся ниже по течению реки, жаловались, что остались без воды.



Секретность вокруг комплекса Шавазсай и его роскошная обстановка, о которой говорят источники, напоминают недавний документальный фильм-расследование российского оппозиционера Алексея Навального под названием "Дворец для Путина. История самой большой взятки".



Если этот объект, построенный неподалеку от территории курортного города Геленджик на Черноморском побережье, назвали "дворцом Путина", то жители Ахангарана дали комплексу Шавазсай более скромное название - "дача Мирзиеева". Однако, несмотря на то, что этот объект носит название "дача", по словам осведомленных источников Озодлика, по масштабу и роскоши курортный комплекс в Шавазсай мало чем уступают "дворцу Путина".



По утверждениям тех, кто строил или видел курортный комплекс для Мирзиëева, при строительстве объекта были использованы материалы, специально привезенные из-за рубежа, - в частности, редкий мрамор - а интерьер украшен итальянской мебелью.



РАЙ ДЛЯ ОХОТНИКОВ



Холмистая местность, выбранная для строительства новой "дачи" для Шавката Мирзиеева, находится в верхней части села "Джарташ" Ахангаранского района Ташкентской области Узбекистана. Эта местность, через которую протекает река Шавазсай, берущая свое начало в горах Тянь-Шань на территории Кыргызстана, считалась лесным хозяйством, охраняемым как в советское время, так и во время правления Каримова.



"До недавнего времени в "Джарташе" и на вершине этого села находились дома пастухов (…), - говорит один из ахангаранцев, который в молодости пас в "Джарташе" овец - Это место издавна пользуется популярностью у любителей охоты из-за обилия оленей, горных козлов, кабанов, оленей и фазанов. Хрущева, а после него и Брежнева возили в "Джарташ", когда они приезжали в Узбекистан. Я лично видел охотничью вышку, возведенную специально для Брежнева".



Как сказал Озодлику один из узбекских правительственных чиновников, Мирзиеев хорошо знал, насколько красива и идеальна для охоты эта местность еще с тех времен, когда занимал пост премьер-министра.



"Когда Мирзиеев был премьер-министром, если не ошибаюсь, в 2010 году он помог Ачилбаю Раматову (долгие годы руководил Государственно-акционерной железнодорожной компанией "Узбекистон темир йуллари", ныне занимает должность первого заместителя премьер-министра Узбекистана - ред.)" взять в аренду эти места. Получив земли, Раматов сразу построил здесь охотничий дом со всеми условиями, тамошние лесники начали получать зарплату от компании "Узбекистон темир йуллари". Как только в лесу увеличивалось количество кабанов, они сразу же сообщали об этом Раматову. Эта местность была одним из тех мест, где гости Раматова, в частности, его покровитель и тогдашний премьер-министр Мирзиеев любили охотиться и отдыхать", - говорит чиновник, который и сам бывал в этом охотничьем доме.



Президент Шавкат Мирзиеев и Ачилбай Раматов осматривают новую линию метро, октябрь 2019 года. Фото с сайта Prezident.uz



В 2010 году Шавкат Мирзиеев, который на тот момент являлся премьер-министром Узбекистана, принял решение об увеличении протяженности автомобильной дороги государственного значения А373 до лесного хозяйства "Шавазсай", что стало первым сигналом о начале изменений в этом сонном ущелье.



К апрелю 2013 года местные туристы начали обсуждать в своих интернет-группах то, что эту местность передали государственной железнодорожной компании и что дороги перекрыли, не давая никому возможности попасть в сторону арчовой рощи.



Фотографии со спутника, сделанные в августе 2014 года, показали, что на холме в верхней части Шавазсая появился охотничий домик с красной крышей. А спустя менее чем три года рядом с охотничьим домом Раматова началось строительство роскошного комплекса Шавазсай.



15 декабря 2016 года - через день после принесения присяги, Шавкат Мирзиеев назначил Ачилбая Раматова, который с 2002 года руководил Государственной железнодорожной компанией "Узбекистон темир йуллари", первым заместителем премьер-министра. Таким образом, новый президент сделал своего преданного чиновника куратором и "королем" всех больших и малых строек, осуществляемых в республике.



Строительство в горном ущелье секретного комплекса для второго президента Узбекистана также было поручено "строителю-герою" Ачилбаю Раматову - "Узбекистон темир йуллари" официально был назначен государственным заказчиком "строительства зоны отдыха на территории лесного хозяйства "Шавазсай".



"КРУГЛОСУТОЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"



7 февраля 2017 года компания "Боштранслойиха" ("Главтранспроект" - ред.), являющаяся Головным проектно-изыскательским институтом по транспорту в Узбекистане, заключила с дочерним предприятием компании "Узбекистон темир йуллари" соглашение "о проведении топографических работ для строительства на охраняемой в Ахангаранском районе зоне "Шавазсай". Это соглашение является одним из немногих общественно доступных документов, в котором упоминается "строительство зоны отдыха на территории лесного хозяйства "Шавазсай".



Фотографии со спутника показывают, что гигантская стройка в Шавазсае началась летом 2017 года, когда напротив предполагаемого охотничьего дома со спутника были видны две вертолетные площадки.



Спустя год, 16 мая 2018 года - за пять месяцев до официального визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, премьер-министр Абдулла Арипов подписал постановление, согласно которому был образован Угам-Чаткальский государственный биосферный резерват с территорией 43 тысячи гектаров и был передан в ведение компании "Узбекистон темир йуллари", которым руководил Раматов.



Власти никак не комментировали свое решение о передаче заповедника "Башкызылсай", внесенного в список Всемирного природного наследия международной организации ЮНЕСКО, а также часть территории прилегающего к нему национального парка в введение железнодорожной компании. На этот и другие вопросы Озодлика ни в Кабинете Министров, ни в компании "Узбекистон темир йуллари", ни в Администрации президента никто не ответил.



Рабочие, непосредственно участвовавшие в строительстве новой дачи для Шавката Мирзиеева, утверждают, что для того, чтобы завершить основную часть курортного комплекса к лету 2018 года, работы велись с невиданным размахом и спешными темпами.



"С одной стороны в спешном порядке велось сооружение водохранилища, с другой - строительство дачи, - рассказал сказал из строителей. - Чтобы ускорить этот процесс к делу подключились российские компании. Строители днем и ночью работали без остановки, чтобы завершить строительство основной части дачи к приезду Путина в Узбекистан". Строитель добавил, что Абдулла Арипов и российских олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов лично посещали объект, чтобы проконтролировать ход работ.



Чиновник из Ахангарана, упомянувший имя Алишера Усманова среди тех, кто контролировал строительство в Шавазсае, заявил, что в рамках своего государственного визита в Узбекистан в октябре 2018 года президент России Владимир Путин приезжал на охоту в Шавазсай.



Однако ни на сайте Кремля, ни на официальном сайте Мирзиеева ничего не сообщалось о том, что в ходе своего визита в Узбекистан в 2018 году Владимир Путин охотился в горах Ахангарана. Пресс-служба Кремля оставила без ответа вопрос Озодлика на эту тему.



"МАЛЕНЬКАЯ АВСТРИЯ" И ИТАЛЬЯНСКАЯ РОСКОШЬ



Сколько денег из государственной казны было потрачено на строительство курортного комплекса для Шавката Мирзиеева в горах Ахангарана - неизвестно. Согласно немногим документам относительно зоны отдыха Шавазсай, добытым редакцией Озодлика в ходе журналистского расследования, только на частичное проектирование комплекса было потрачено 544 тысячи долларов.



Информация о том, сколько средств было израсходовано на строительство зоны отдыха "Шавазсай", не была обнародована, так как руководство АО "Узбекистон темир йуллари" до сих пор не призналось общественности, что является ее заказчиком. В период с 2017-го по 2021-й годы словосочетание "зона отдыха на территории лесного хозяйства "Шавазсай" упоминалось на официальном сайте компании всего лишь один раз.



В июле 2018 года, когда строительство комплекса Мирзиеева и построенного специального для него водохранилища было почти завершено, АО "Узбекистон темир йуллари" объявило конкурс на поставку материалов для объекта "строительства зоны отдыха на территории лесного хозяйства Шавазсай".



В 2017-2019 годах, когда шло строительство Шавазсая, согласно цифрам, приведенным в годовом отчете компании, АО "Узбекистон темир йуллари" потратило на строительные и ремонтные работы в общей сложности 1,8 миллиарда долларов. Согласно отчету, 1,1 миллиарда из этих денег (374,7 миллиона долларов из общей суммы были взяты в долг у международных финансовых институтов) были потрачены на строительство новых объектов. В трехгодовом отчете расходы, обозначенные как "другие направления", составили 301,8 миллиона долларов.



Какая часть из этих денежных средств, потраченных АО "Узбекистон темир йуллари", была направлена на строительство комплекса Шавазсай, неизвестно. Редакции Озодлика не удалось получить ответа на этот вопрос у представителей компании.



Однако в период с 2017 по 2020 год соглашения, связанные со "строительством зоны отдыха на территории лесного хозяйства Шавазсай", как минимум частично документировали подрядчики. Среди них такие компании с государственной долей, как Дирекция по капитальному строительству АО "Узбекистон темир йуллари", "Тоштемирйуллойиха" ("Ташжелдорпроект" - ред.), "Боштранслойиха", "Кишлокэнерголойиха" ("Сельэнергопроект" - ред.), предприятие Ташкентские региональные электрические сети, и Гидропроект.



КОНТРАКТЫ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ



Источники Озодлика говорят, что расходы, приведенные в немногих официальных документах, - всего лишь капля в море по сравнению с общей суммой денег, потраченной для строительства комплекса Шавазсай.



"Я и прорабы, работавшие на строительстве этого объекта, сделали приблизительный подсчет и пришли к такому выводу, что на строительство этой дачи, прилегающих к ней объектов и дорог, а также на оборудование и озеленение было потрачено как минимум 1 миллиард долларов, - рассказал один из инженеров-строителей, работавших на объекте. Мы лично видели, какое количество дорогих материалов привезли, чтобы возвести дорогу сквозь горы и поднять столько зданий. Многие строительные материалы были привезены из-за границы. Только на покупку из-за рубежа деревьев и цветов ушло несколько миллионов долларов! Но говорят, что самое дорогое - это внутренние интерьеры дачи. Я не видел дачу в готовом состоянии. Но те, кто видел, сказали, что крайне дорогая мебель была доставлена напрямую из Италии и что обустройством интерьеров занимались в основном итальянские дизайнеры".



Несколько источники Озодлика утверждают, что специально для комплекса была заказана очень дорогая мебель из Италии. А один из узбекских предпринимателей, который своими глазами видел комплекс Шавазсай, оценил внутренний интерьер "дачи Мирзиеева" как "китч, украшенный золотом".



В своем нашумевшем расследовании о "дворце Путина" Алексей Навальный показал, что огромный дворец под Геленджиком обставлен элитной итальянской мебелью ручной работы. Одним из эксклюзивных брендов, о которых упомянул Навальный, была компания Pozzoli.



Представитель Pozzoli в разговоре с Озодликом признался, что в предыдущие годы компания поставляла мебель клиентам в Узбекистане. Однако представители компании оставили без ответа письменные вопросы Озодлика об именах этих клиентов и о том, поставляла ли компания свою продукцию для зоны отдыха Шавазсай.



Один из узбекских правительственных чиновников, посетивший Шавазсай на заключительном этапе строительства, заявил, что в горах Ахангарана создали "маленькую Австрию".



"Там сделан ландшафтный дизайн в альпийском стиле, построены дорожки для катания на лыжах, несколько бассейнов, которые открываются и закрываются автоматически, турецкий хаммам, финская сауна, тренажерный зал, кинотеатр, зрительные и банкетные залы, винотека, живописный сад, дорогие лодки для рыбалки на водохранилище - такие вот люксовые условия и роскошь на вершине горы, достаточно дорогие вещи", - говорит [наш] собеседник. (…)



Фотографии со спутника подтверждают проведение широкомасштабных ландшафтных работ на передней части особняков и в окрестностях комплекса. Комментируя эти фото со спутника один из известных итальянских дизайнеров сказал Озодлику, что "в данном случае речь идет о работе в несколько миллионов евро".



А собеседники, непосредственно участвовавшие в строительстве зоны отдыха для президента, говорят, что только на открытие и асфальтирование дороги к комплексу Шавазсай было потрачено несколько десятков миллионов долларов.



"Там не было большой дороги, ведущей к этому месту. Для открытия дороги было проведено несколько взрывных работ, сколько скал было уничтожено. Я лично видел, как дорогу асфальтировали два раза. После первого асфальтирования покрытие испортили грузовые машины. После завершения строительства почти 30-километровую дорогу асфальтировали второй раз", - говорит один из строителей.



Другой специалист, участвовавший в строительстве, сообщил, что при возведении комплекса Шавазсай принимали участие архитекторы и инженеры из Германии, а также специалисты из России, Сербии и других стран.



По словам источников Озодлика, проведением электропроводов и коммуникационными работами в Шавазсае занималась зарегистрированная в Сингапуре компания Enter Engineering. В декабре 2019 года Бахтияр Фазылов, владелец компаний Eriell и Enter Engineering, которая после прихода к власти Шавката Мирзиеева получила право на строительство крупных объектов в Узбекистане, и в том числе, право на строительство завода GTL в Кашкадарьинской области стоимостью 4 миллиарда долларов, был награжден президентом орденом "Фидокорона хизматлари учун" ("За бескорыстную службу").



Строительство комплекса Шавазсай не значится в списке объектов, обнародованных на сайте Enter Engineering, но специалист, в 2018-2020 годах работавший ведущим техническим инженером в компании Enter Engineering, указал в своем резюме, что проходил "повышение квалификации" на строительстве комплекса Шавазсай.



Строители и специалисты, работавшие на возведении комплекса Шавазсай, сообщили, что бетон и металлические конструкции для комплекса поставляло ООО Binokor Temir-Beton Servis. Согласно официальным документам, основателем данной компании, входящей в состав Orient Group, является Ойбек Умаров, младший брат Отабека Умарова, второго зятя президента Шавката Мирзиеева.



Источники Озодлика утверждают, что в строительстве Шавазсая участвовали еще несколько компаний, входящих в состав Orient Group. По их словам, процессом строительства комплекса руководили Ачилбай Раматов и один из основателей компании Orient Group Сакен Пулатов.



"Во время черных и тяжелых работ на объекте Шавазсай одновременно работали более 2-3 тысяч человек. Большинство чернорабочих были уроженцами Кашкадарьинской области. Они жили в контейнерах, установленных внизу объекта. Работа не останавливалась ни днем, ни ночью. Много раз нам приходилось работать ночами", - сказал один из строителей.



Среди российских компаний, участвовавших в строительстве Шавазсая, значится базирующая в Уфе компания Бриг Энерго. На сайте компании сообщается, что Бриг Энерго участвовала в "строительстве зоны отдыха на территории лесного хозяйства "Шавазсай". Компания Enter Engineering значится в списке крупных партнеров Бриг Энерго.



Представители Enter Engineering, Orient Group и Бриг Энерго оставили без ответа вопросы Озодлика о своем участии в строительстве Шавазсая.



"НЕ ВЫСТУПАЙ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА!"



31 декабря 2018 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписал специальное постановление, в котором подробно описаны меры безопасности, установленные в Угам-Чаткальском государственном биосферном резервате, который за шесть месяцев до этого был передан в ведение компании "Узбекистон темир йуллари".



Документ разрешает работникам охраны биосферного резервата ношение служебного оружия при исполнении служебных обязанностей и проводить проверку документов у лиц, находящихся на территории резервата; производить личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств.



"С 2018 года ведущая вверх дорога закрыта для простых людей, - рассказал Озодлику один из местных пастухов - Охрана там настолько сильная, что люди даже на несколько километров не могут приблизиться к этой даче. Они перегородили колючей проволокой наши пастбища. Мы выживали за счет скота, а сейчас остались без пастбищ. Если наш скот случайно забредет на запрещенную территорию, то нам выписывают огромный штраф. Везде выставлена вооруженная охрана".



Охотники из Ташкента, которые ранее охотились в этой местности (имея для этого все необходимые разрешения), жаловались в местные и республиканские ведомства на перекрытие дорог протяженностью в десятки километров и на то, что национальный парк охраняется вооруженными людьми.



Однако, по словам ташкентского охотника, в ответ местные чиновники заявили им, что эти земли взяты "для государственных нужд", и предупредили их, что сопротивление может расцениваться как "перечить президенту и выступать против большой политики".



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ВОДОХРАНИЛИЩЕ, КОТОРОЕ ОСТАВИЛО СЕЛЬЧАН БЕЗ ВОДЫ



На подъеме из Ахангаранского района в Чаткальские горы расположено село Тут. Жизнь в кишлаке полностью связана с Шавазсаем - Тут, как верят его жители, появился именно благодаря этой горной речке. Испокон веков от Шавазсая здесь зависело все - и люди, и земля, и скот.



Шавазсай, которая берет свое начало в горах Чаткальского хребта на территории Кыргызстана, вливалась в реку Ангрен. Однако летом 2018, как говорят жители, года вода из горной речки Шавазсай (слово "шоввоз" переводится с узбекского, как "лихой"; Шоввозсой - "Лихая река" - ред.) перестала поступать в село Тут.



"Все наши деревья и посевы высохли. Водопровода в нашем кишлаке нет - в том году мы были вынуждены покупать питьевую воду для себя и для нашего скота в соседних кишлаках", - говорит домохозяйка из села Тут.



Почему пересохла речка Шавазсай, для жителей Тута не секрет - в 18 километрах от этого села, среди ущельев строились новое водохранилище и плотина. Сверху и Шавазсай, и вливающиеся в нее притоки Сарисуюнсой и Чотисой были перекрыты для накопления воды в этом водохранилище.



Как и комплекс, построенный для Мирзиеева, так существование водохранилища Шавазсай, летом 2018 года оставившего без воды кишлак Тут, остается покрытыми тайной - ни в одном официальном списке водохранилищ Узбекистана до февраля 2021 года резервуар под названием Шавазсай не значился.



В ходе своего журналистского расследования Озодлик наткнулся на единственный официальный документ, где есть упоминание этого водохранилища. Мы выяснили, что, водохранилище Шавазсай, как и Сардобинское водохранилище, из-за прорыва плотины которого 1 мая 2020 года погибли шесть человек и без крыши над головой остались более 70 тысяч обычных узбекистанцев, строили одни и те же компании.



Так как о существовании водохранилища Шавазсай нигде официально не упоминается, общественности до сих пор остается неизвестным, может ли это искусственное озеро представлять угрозу окружающей среде и жизни людей. Непонятно, проводилась ли проверка на соответствие международным стандартам такого сложного сооружения, как водохранилище.



Также неизвестно, насколько соответствует международной принятой практике эксплуатации биосферных резерватов перекрытие горных рек на территории Угам-Чаткальского государственного природного парка, который был взят под государственную охрану еще в советские годы, и большая часть которого находится под охраной ЮНЕСКО. Также возникает множество вопросов в области прав человек - насколько законно из-за строительства водохранилища переселять в другую местность проживавших на берегу реки людей.



Международный эксперт по водоемам в Центральной Азии подчеркнул, что строительство такого сооружения среди гор выводит из строя местную экологическую среду.



Все источники - специалисты и чиновники, опрошенные в ходе журналистского расследования Озодлика, говорили на условиях анонимности, ссылались на отсутствие у них полномочий для общения со СМИ, или же опасались возмездия со стороны властей.



Ни администрация Мирзиеева, ни руководство государственной акционерной компании "Узбекистон темир йуллари", являющейся заказчиком строительства курортного комплекса Шавазсай, не ответили на вопросы, возникшие в ходе журналистского расследования Радио Озодлик.



ВОДОХРАНИЛИЩЕ В СЕРДЦЕ РЕЗЕРВАТА



Строительство плотины водохранилища Шавазсай началось уже в июле 2017 года (…) Наполнение водохранилища началось в апреле 2018 года. (…)



Летом 2018 года, по мере увеличения площади и объема водохранилища Шавазсай, жители села Тут, расположенного ниже по течению, остались без жизненно важной для них воды. По словам селян, местные жители обращались в местный "хокимият" - областную администрацию.



"Несмотря на то, что люди ходили на все уровни хокимията с жалобами и требованием дать им доступ к воде, они все равно не могли решить эту проблему", - сказал нам житель Тута.



Пресс-служба Ташкентской областной администрации оставила без ответа вопросы Озодлика.



Источник, знакомый со строительством в Шавазсае, заявил Озодлик, что водохранилище было детищем Абдугани Сангинова, богатого сенатора и верного союзника Мирзиеева, который возглавляет государственную акционерную компанию "Узбекгидроэнерго".



Источник утверждает, что основная цель водохранилища заключалась в благоустройстве курорта Шавазсай президента Мирзиеева.



"Вдоль водохранилища выстроили специальные дорожки и отдельный причал, из-за границы привезли дорогие катеры и лодки для того, чтобы Мирзиëев и его гости могли кататься по озеру", - говорит чиновник.



Озодлик не мог полностью подтвердить эти утверждения. Но на фотографиях со спутника, сделанных в июле 2019 года, видно, что на южном берегу искусственного озера Шавазсай, появилась пристань, а вокруг озера была проложена дорожка.



Международный специалист по водоемам, имеющий опыт работы в странах Центральной Азии, отмечает, что водохранилища строятся для орошения, водоснабжения, гидроэнергетики и "подпитки грунтовых вод". Он считает, что "строительство водохранилища не может быть оправдано лишь тем, что оно будет использоваться в развлекательных целях". "Водохранилище должно служить социальным целям. Именно этот аспект подобного строительства является его важной частью", - сказал собеседник Озодлика.



ОЗЕРО БЕЗ НАЗВАНИЯ



Несмотря на то, что с начала строительства огромного курортного комплекса и искусственного озера для Мирзиеева на территории лесного хозяйства Шавазсай прошло больше трех лет, общественности до сих пор ничего не сообщили ни о комплексе, ни о прилегающем к нему водохранилище.



В ходе своего журналистского расследования Озодлик нашел только один документ, подтверждающий то, что построенное среди гор Ахангарана водохранилище имеет название, аналогичное с названием курортного комплекса, построенного для Мирзиеева.



В своем бизнес-плане за 2019 год АО "Гидромахсускурилиш" - дочернее предприятие государственной компании "Узбекгидроэнерго" - привел список строительств, в которых участвовал с момента образования компании в 1961 году по 2019 год. В этом списке, в части "Основные события" на 2017-2018 годы приводится фраза "строительство Шавазсайского водохранилища". Из документа следует, что это строительство осуществлялось на основании постановления Шавката Мирзиеева от 2 мая 2017 года.



В постановлении президента "О программе мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017-2021 годы" приведен список водных сооружений, строительство которых запланировано в этот период. В приложении к постановлению приводятся названия 11 новых водных сооружений, строительство водохранилища Шавазсай в этот список не внесено.



В бизнес-плане АО "Гидромахсускурилиш" указано, что в 2018 году компания приобрела техническое оборудование за счет кредита в размере 11.9 миллиарда узбекских сомов (1,1 миллиона долларов) на основании постановления Мирзиеева от февраля того же года. На основании этого постановления из государственного Фонда реконструкции и развития Акционерному коммерческому банку "Туронбанк" были выделены 60 миллионов долларов США для использования их в качестве кредита для предприятий в системе "Узбекгидроэнерго".



В тройку, которой было поручено следить за исполнением этого постановления, вошел и председатель правления АО "Узбекгидроэнерго", сенатор Абдугани Сангинов. Как сообщил Озодлику один из узбекских чиновников, работающий в сфере гидроэнергетики, идея строительства искусственного озера рядом с комплексом Шавазсай принадлежит именно Абдугани Сангинову.



Пресс-служба "Узбекгидроэнерго" категорически опровергло свое причастие к строительству и управлению Шавазсайского водохранилища.



"Сообщаем, что нашему обществу неизвестны сроки и цели строительства водохранилища Шавазсай, наше общество не имеет никаких связей с архитектором (субъектом) данного строительства. Вместе с тем, оно не указано ответственным и не участвовало в этом строительстве. Также сообщаем, что наше общество не занимается эксплуатацией и контролем данного водохранилища".



Как следует из годового отчета "Узбекгидроэнерго", примерно в то время, когда летом 2018 года заполнялось Шавазсайское водохранилище, было подписано множество контрактов с участием "Узбекгидроэнерго", его дочерней компании ("Гидроспецстрой"), "Туронбанка" и частной фирмы, принадлежащей сыну Сангинова.



Сангинов является ключевой фигурой в планировании и строительстве гидроэнергетических объектов в Узбекистане. Его младший сын, Ислом Абдурахмонов, является основным акционером To’palang HPD Holding, частной узбекской компании. To’palang HPD Holding является 100-процентным владельцем ООО To’palang Water Construction.



Несколько источников, в том числе один чиновник, непосредственно знакомый с этим вопросом, сообщили Озодлику, что водохранилище построил To’palang Water Construction.



Главный бухгалтер компании, с которым связался Озодлик, подтвердил информацию, что To’palang Water Construction является главным подрядчиком строительства водохранилища Шавазсай. Он также подтвердил, что "Узбекистон темир йуллари" является "заказчиком и хозяином" сооружения. To’palang Water Construction был субподрячиком Сардобинского водохранилища, плотина которой прорвалась в мае 2020 года.



В годовом отчете "Узбекгидроэнерго", возглавляемого Сангиновым, за 2018 год нет прямых упоминаний о плотине и водохранилище, построенных в курортном комплексе Мирзиеева. Но в нем упоминаются пять "кредитных договоров", подписанных с To’palang HPD Holding в мае 2018 года - через месяц после того, как спутниковые снимки показывали, что резервуар был в процессе наполнения.



В "Узбекгидроэнерго" и To’palang HPD Holding оставили без ответа вопрос о том, на какой проект был потрачен кредит в размере 269.4 миллиарда сумов (33,6 миллиона долларов) в период строительства водохранилища Шавазсай.



Однако эти цифры близки к финансовым показателям, которые в разговоре с Озодликом озвучил один из узбекских чиновников, осведомленный о строительстве водохранилища Шавазсай. Чиновник заявил нам, что видел официальные цифры этого строительства, сказал, что водохранилище, построенное компанией To’palang Water Construction, обошлось государственному бюджету более чем в 200 миллиардов узбекских сомов.



Информацию о причастности компании To’palang к строительству водохранилища Шавазсай в телефонном разговоре в ноябре 2020 года с ташкентским активистом Алексеем Гаршином подтвердили и сотрудник "Узбекгидроэнерго", и главный бухгалтер To’palang Water Construction.



24 мая 2018 года, когда "Узбекгидроэнерго" подписал с To’palang HPD Holding первый из пяти кредитных договоров с неопределенной целью, компания Сангинова подписала еще один кредитный договор со своей дочерней компанией "Гидромахсускурилиш" ("Гидроспецстрой"), в бизнес-плане которой было единственное официальное упоминание о водохранилище Шавазсай.



Этот договор подразумевал выделение "Туронбанком" кредита в размере 40 миллиарда сумов (5 миллионов долларов) для исполнения договора, подписанного между "Узбекгидроэнерго" и "Гидромахсускурилиш". Что именно было объектом договора между этими двумя компаниями, обе из которых находятся под контролем Сангинова, не разглашается.



Общая сумму договоров, заключенных между возглавляемым Абдугани Сангиновым АО "Узбекгидроэнерго", его дочерним предприятием "Гидромахсускурилиш" и компанией To’palang HPD Holding, которой руководит сын Сангинова, в период строительства водохранилища Шавазсай, согласно официальному отчету, составила 309,4 миллиарда сумов (38,7 миллиона долларов).



Но, поскольку в годовом отчете не указывается, на какие цели были потрачены эти деньги, нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что они были расходованы на строительство водохранилища Шавазсай.



Министерство водного хозяйства Узбекистана, которое контролирует каналы и искусственные водоемы в стране, на запрос Озодлика заявило, что водохранилище Шавазсай не находится в введении министерства.



"Упомянутое вами водохранилище (Шавазсай) не входит в структуру Министерства водных ресурсов. У нас есть два водохранилища в Ташкентской области, одно - Ташкентское, а другое - Ахангаранское водохранилище. Если вы хотите, мы можем предоставить информацию об этих двух водохранилищах". При этом пресс-служба министерства сообщила, что не владеет информацией о том, за какой структурой закреплено Шавазсайское водохранилище.



Поиск водохранилища Шавазсай на сайте министерства, а также на сайте Национального центра геодезии и картографии никаких результатов не дал.



Водохранилище не упоминается и в отчете Европейской экономической комиссии ООН об экологической деятельности в Узбекистане за 2020 год. В отчете, который основан на данных, предоставленных правительством Узбекистана, говорится, что Министерство водного хозяйства не выдавало никаких разрешений на специальное водопользование в 2017-2018 годах - в период, когда строилось водохранилище Шавазсай.



ОТГОЛОСКИ САРДОБЫ



В распоряжении Озодлика пока нет официальных документов, показывающих финансовые затраты на строительство водохранилища Шавазсай и его технические параметры. Однако специалист, который лично инспектировал плотину, ссылаясь на официальные документы, которые он видел, говорит, что высота плотины составляет 70 метров, а объем воды - 50-60 миллионов кубических метров.



Два источника независимо друг от друга сообщили Озодлику что в 2019 году в дамбе произошла утечка.



"Утечка в Шавазсае произошла до Сардобы и фактически была сигналом о приближающейся катастрофе", - сказал один из источников, имея в виду обрушение плотины в мае 2020 года, в результате которого шесть человек погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома.



***



ИЗГНАННЫЕ ИЗ РАЙСКОЙ ДОЛИНЫ



На протяжении десятилетий семья Курбановых была хранительницей идиллического ущелья в Чаткальских горах. Глава семейства Боймок Курбанов почти 70 лет своей жизни посвятил посадке и выращиванию орешин, фисташковых и миндальных деревьев, абрикосов, яблонь, черешни, тополей и других видов деревьев, а также лекарственных растений в этих местах вдоль берегов Шавазсая.



"Вы восхититесь, увидев их труд, направленный на охрану природы в этих горах, скажете, что они настоящие герои. Взгляните вон на те горы, вы видите там арчовые, ореховые и тополиные рощи? Каждый год сыновья Курбановых высаживают там по 1000-1500 саженцев различных деревьев. Они ухаживают за ними, поливают и охраняют". Эти слова председателя Совета ветеранов военной службы Ахангаранского района Мамадали Курбанкулова взяты из статьи "Династия Сарысуюнских лесников", которая была опубликована в газете "Оҳангарон ҳаëти" ("Жизнь Ахангарана") 3 января 2014 года.



Глава семьи Боймок Курбанов, долгие годы являвшийся хранителем лесов Шавазсай, скончался в 2000 году в возрасте 88 лет, а его супруга Турдигуль вместе с десятью сыновьями продолжили ухаживать за этими лесами в районе Западного Тянь-Шаня - вблизи трансграничной горной гряды, находящейся под защитой ЮНЕСКО.



Лесное хозяйство Шавазсай. Фото Озодлика



В июне 2017 года Турдигуль Курбанова направила официальную жалобу президенту Шавкату Мирзиееву и в парламент Узбекистана в связи с "бессмысленным пренебрежением богатым биологическим разнообразием местности".



"Проводимые строительные работы, возведение водохранилища и другие действия наносят большой урон нашей природе. Разрушение природного процесса в горной местности, строительство новых дорог становятся причиной исчезновения арчи и вишни, берез, тутовников и ивы, которые тысячелетиями растут естественным образом. Существует угроза, что в будущем это может привести к изменению экологической системы", - написала 93-летняя Турдигуль Курбанова.



Курбанова сообщала, что местные чиновники и руководство Государственной железнодорожной акционерной компании "Узбекистон темир йуллари" пытались вынудить ее и сыновей покинуть их земли. "Всю свою жизнь мы были хранителями этой местности. Мы должны трудится в этих местах, так как они и так находятся на грани разрушения. Кто потом ответит за это?!", - писала пожилая женщина.



Мольба пожилой женщины оказалась напрасной. За считанные недели бульдозеры сравняли с землей дома и постройки семьи, чтобы расчистить место для горного курорта и искусственного озера, назначение и финансирование которых покрыто завесой секретности.



"БОЛЬШОЙ УРОН"



Ключевой фигурой [при строительстве "президентской дачи"], как сообщили Радио Озодлик разные источники, выступал Ачилбай Раматов, первый заместитель премьер-министра Узбекистана, а в ту пору также занимавший пост председателя компании "Узбекистон темир йуллари".



Постановлением от 16 мая 2018 года премьер-министр Абдулла Арипов передал новообразованный Угам-Чаткальский государственный биосферный резерват компании "Узбекистон темир йуллари" и поручил контроль над этой территорией лично Раматову.



Но чиновники местного и республиканского значения, с которыми говорил Озодлик, сообщили, что за несколько лет до этого постановления Раматов уже возвел охотничий дом на этой территории, которая позднее превратится в курортную зону для Мирзиеева. Следующие слова из обращения Турдигуль Курбановой к президенту и парламенту подтверждают информацию, предоставленную источниками.



"Председатель акционерной компании "Узбекистон темир йуллари" Ачилбай Раматов, его делопроизводитель Равшан Файзуллаев, начальник отдела Иззат Тошбаев в любое время устраивают охоту на диких животных, тем самым нанося большой вред природе. Кто им дал такое право? Неужели в нашем государстве дозволено подобное самоуправство?", - написала Курбанова.



Ачилбай Раматов не ответил на запросы Радио Озодлик касательно комплекса Шавазсай и охотничьего дома, который появился в этой местности за несколько лет до строительства курортного объекта.



Как сказал Озодлику один из бывших чиновников Ахангарана, Иззат Тошбоев, которого Турдигуль Курбанова упоминает в своем письме, в 2017-м году действительно являлся инспектором в лесном хозяйстве "Шавазсай", эту должность он занимает по сей день. А Равшан Файзуллаев, который также упоминается в письме Курбановой, согласно информации на сайте "Узбекистон темир йуллари", является начальником Саларской дистанции пути Ташкентской области.



Радио Озодлик не удалось получить у Тошбаева и Файзуллаева комментарии относительно утверждений в письме Курбановой.



В жалобе Турдигуль также говорится, что покой национальных лесов, десятилетиями находившихся под охраной государства, нарушает не только охота ради развлечения Раматова и других чиновников.



"Проводимые строительные работы и другие действия нарушают покой диких животных и беспокоят их в период размножения. А это, в свою очередь, может привести к их исчезновению", - писала Курбанова.



Она просила Мирзиеева, который, по словам одного из работавших там строителей, несколько раз приезжал в эту местность, "остановить уничтожение посаженных и растущих естественным образом деревьев и растений, провести с привлечением специалистов мониторинг ущерба, нанесенного природе и экосистеме, а также рассмотреть вопрос их восстановления". "Почему наши руководители не ездят на места, чтобы увидеть своими глазами происходящее и вынести свое решение?!", - вопрошала Турдигуль.



В обращении Турдигуль Курбановой к президенту и в парламент Узбекистана также говорилось, что действия компании "Узбекистон темир йуллари" в период строительства комплекса Шавазсай становились причиной недовольства местного населения.



"Они не пропускают нас, загородив шлагбаумом дороги, ведущие в наши дома", - писала Курбанова.



После того, как начавшиеся после прихода к власти Шавката Мирзиеева массовые сносы и строительство начали нарушать имущественные права тысяч узбекистанцев, международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к Мирзиееву с просьбой гарантировать выплату справедливой и адекватной компенсации гражданам, которых выселяют из собственного жилья.



20 июня 2017 года - меньше трех недель спустя после того, как Турдигуль Курбанова направила свою жалобу в высшие органы государственной власти, организация "Боштранслойиха", являющаяся головным проектно-изыскательским институтом по транспорту, заключила соглашение на строительство курортного комплекса на месте райских лесов, за которыми ухаживал Боймок Курбанов.



Это соглашение, подписанное с дирекцией по капитальному строительству "Узбекистон темир йуллари", называется "Разработка рабочего проекта по объекту "Строительство зоны отдыха на территории лесного хозяйства Шавазсай".



Местные жители, с которыми пообщалась Радио Озодлик, сказали, что именно в те дни Курбановых выселили из их домов.



Посмотреть на место, где раньше находились дома и сады Курбановых, невозможно. Они остались на территории курортного комплекса, который сейчас обнесен колючей проволокой и закрыт для общественности. Однако при помощи местных жителей Радио Озодлик смогла провести геолокацию места, где жили Курбановы. На спутниковых снимках можно увидеть, что рядом с домом Боймока Курбанова стояли еще несколько домов и коровники.



Дома, расположенные в живописном ущелье, где притоки рек Сарысуюнсой и Чотисой впадают в Шавазсай, в частности, видны на снимке, сделанном в августе 2016 года. В июле 2017 года, менее месяца спустя после выселения Курбановых, от этих строений не осталось и следа. Еще год спустя вся эта местность уже покоились на дне водохранилища.



***



"ДАЧА "НАШЕГО ОТЦА" КАК УЗБЕКСКИЙ АКТИВИСТ ВЫВЕДАЛ ТАЙНУ ПРЕЗИДЕНТА



50-летний активист из Ташкента Алексей Гаршин рассказывает, что в конце 2018 года услышал от приятелей-охотников о тайной "даче", якобы построенной для узбекского президента Шавката Мирзиеева в горных лесах.



По словам Гаршина, он слышал, что из-за этого сооружения - местные жители называют этот объект президентской "дачей", хотя своими размерами и ценой он мало похож на "домик в деревне" - власти закрыли доступ к территории, известной как лесное хозяйство "Шавазсай", на которой был построен комплекс. "Я приехал в Шавазсай в декабре 2019 года посмотреть, так ли это", - рассказал Гаршин Радио Озодлик. Активист часто выступает с резкой критикой Мирзиеева на своем ютуб-канале.



Активист Алексей Гаршин в горах Ташкентской области



Гаршин с приятелем отправились на машине искать предполагаемый горный особняк президента в ста километрах от столицы, снимая свою поездку на видео. Едва они пересекли мост за небольшим городом Красногорском, как один из слухов сразу же подтвердился: на дороге оказался блокпост с охраной, которая указала им на знак "Въезд запрещен" и велела развернуться.



Гаршин и его спутник принялись расспрашивать двух охранников о причинах закрытия проезда. В какой-то момент один из охранников бросил второму на узбекском: "Откуда мы знаем, как далеко он заедет, если мы его пропустим? Скажи ему, что там дача нашего "отца". В Узбекистане президента нередко называют "отцом". Второй охранник обратился к Гаршину и его спутнику: "Я вам сейчас в лоб скажу. Вот эта территория охраняется для чего. Там внутри горы, там и дача есть". "Мы слышали, - отвечает Гришин. - Дача нашего уважаемого президента". "Да, да", - подтвердил охранник.

Гаршин попытался выяснить тайну курорта Шавазсай и посвятил ему два видео на своем ютуб-канале: одно о поездке в декабре 2019 года, закончившейся у первого же блокпоста, а второе в ноябре 2020 года - о звонках в компании, участвовавшие в строительстве.



Результаты расследования Гаршина согласуются с данными о Шавазсае, которые Озодлик получил из других источников.



На запрещающем знаке, который Алексей Гаршин встретил у входа на охраняемую природную территорию, был изображен логотип компании "Узбекистон темир йуллари".



ПОД ГРИФОМ "СЕКРЕТНО"



Гаршин, открыто заявлявший о поступавших ему угрозах за критические высказывания в адрес властей, решил выяснить, сколько государственных средств было потрачено на курорт Шавазсай и не было ли в этом нарушения закона. Кто-то из знакомых рассказал Гаршину, что находящаяся рядом с курортом дамба дала течь в 2019 году, то есть за год до прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области на востоке страны, когда погибло шесть человек и тысячи остались без крова.



"Услышав от непосредственного свидетеля, что на президентской даче построили специальное водохранилище и дамба на нем протекла еще до прорыва "Сардобы", я как гражданин Узбекистана начал звонить в строительные компании, чтобы получить информацию о водохранилище и даче", - говорит Гаршин.



Он несколько раз позвонил в государственную железнодорожную компанию "Узбекистон темир йуллари", которая распоряжается территорией, на которой находится курорт, а также в компанию "Узбекгидроэнерго", глава которой Абдугани Сангинов участвовал в строительстве дамбы "Сардоба".



Гаршин предоставил журналистам аудиозаписи своих звонков в эти компании (они частично были использованы для видео на его ютуб-канале).



Он неоднократно звонил в "Узбекгидроэнерго", чтобы узнать, кто построил водохранилище в Шавазсае, и таким образом дошел до компании To’palang Water Construction, которой владеет сын Сангинова. Эта компания участвовала и в строительства дамбы "Сардоба", которую прорвало в мае 2020 года.



На записи человек, представившийся главным бухгалтером этой компании, говорит Гаршину, что To’palang Water Construction действительно построила водохранилище в Шавазсае. Говоривший отказался раскрывать стоимость проекта.



В годовом отчете компании "Узбекгидроэнерго" за 2018 год перечислено несколько контрактов с компанией, контролирующей To’palang Water Construction, действовавших примерно в тот период, когда шло строительство водохранилища, однако предмет контрактов не указан, говорится в расследовании Озодлика.



В своем письменном ответе на запрос Озодлика компания "Узбекгидроэнерго" категорически опровергла свое причастие к строительству, эксплуатации и управлению Шавазсайским водохранилищем. Между тем, годовой отчет АО "Гидропроект", основным акционером которого является "Узбекгидроэнерго", показывает, что компания выполнила "расчет общей и местной устойчивости склона выше основного здания жилого комплекса по объекту "Строительство зоны отдыха на территории лесного хозяйства Шавазсай".



3 ноября 2020 года Гаршин позвонил в компанию "Узбекистон темир йуллари" и пообщался с человеком, представившимся главным специалистом дирекции капитального строительства по фамилии Туляганходжаев.



На вопрос Гаршина о заказчике горного курорта собеседник ответил, что его управление занималось строительством "зоны отдыха в лесном хозяйстве Шавазсай" и работы велись на основании указа Кабинета Министров. Он заявил, что объектом сейчас никто не пользуется и "готовятся документы для сдачи в эксплуатацию".



На это Гаршин заметил: "Ни для кого не секрет, что этот объект строился для господина Мирзиеева, для его собственных нужд".



Его собеседник ответил: "Вот, вы, оказывается, знаете.... Хороший у нас народ, много знает".



Раскрывать стоимость строительства курорта представитель "Узбекистон темир йуллари" отказался: "Стоимость этого объекта не разглашается, потому что он построен в соответствии с документом под грифом "секретно".



Блокпост, с которым столкнулся Алексей Гаршин на пути к секретному комплексу,



Гаршин считает, что ограничение доступа на такую огромную территорию ради строительства зоны отдыха для Мирзиеева и его приближенных неконституционно.



"Налогоплательщики, оплатившие эти здания, лишены возможности отдохнуть там с семьями на лесной территории площадью в десятки тысяч гектаров", - заявил он в интервью Озодлику.



Активист ссылается на 55-ю статью Конституции Узбекистана: "Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством".



***



ОСТОРОЖНО, БЕСПОЛЕТНАЯ ЗОНА



В открытых источниках крайне мало информации, которая указывала бы на связь Мирзиеева или членов его администрации с курортом, доступ к которому широкой публике невозможен из-за блокпостов и охраны.



Однако есть примечательная деталь: объект, проходящий по бумагам как "зона отдыха на территории лесного хозяйства "Шавазсай", по названию протекающей рядом реки, явно имеет важное значение для узбекских властей, так как он объявлен бесполетной зоной, как и другие резиденции Мирзиеева.



Всего в Узбекистане шесть таких бесполетных зон, согласно анализу аэронавигационных данных, проведенному Озодликом и вашингтонской некоммерческой исследовательской группой C4ADS.



В дополнение к горному комплексу, расположенному в районе, известном как Шавазсай, пять известных общественности президентских резиденций расположены на территориях, над которыми установлены бесполетные зоны, согласно публикации службы аэронавигационной информации Узбекистана (последний раз обновлялась в декабре 2020 года).



СЕКРЕТНЫЙ КУРОРТ ШАВАЗСАЙ



Центр этой бесполетной зоны находится над благоустроенным садово-парковым горным участком примерно в 200 м от двух вертолетных площадок и в 350 м от особняка, построенного, по данным источников, для Мирзиеева. Радиус бесполетной зоны составляет 2 км, что охватывает всю территорию участка. Он обращает на себя внимание тем, что находится в отдаленном малонаселенном горном районе.



Озодлик не смог установить точную дату внесения комплекса Шавазсай в список бесполетных зон. (Один из менеджеров "Узбекистон темир йуллари" сообщил, что документы на строительство курорта имеют гриф "секретно"). В службе аэронавигационной информации Узбекистана на наш запрос не ответили.



Вертолетные площадки впервые появляются на спутниковых снимках в январе 2017 года. В октябре 2018 года местный чиновник в интервью Озодлику подтвердил возможность вертолетного сообщения.



РЕЗИДЕНЦИЯ "КАЙНАРСАЙ"



Центр этой бесполетной зоны радиусом 2 км находится над территорией резиденции Мирзиеева "Кайнарсай" в лесном массиве Бурчмулла в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Здесь была основная загородная резиденция предшественника Мирзиеева - авторитарного президента Ислама Каримова, умершего в 2016 году.



В настоящее время резиденция по-прежнему находится в ведении администрации президента, согласно указу премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова от 18 марта 2019 года.



Не вполне ясно, как часто Мирзиеев приезжает в "Кайнарсай". В сентябре 2018 года он был там в сопровождении белорусского президента Александра Лукашенко, находившегося в Узбекистане с официальным визитом.



Жители близлежащих поселений рассказывали корреспонденту Озодлика, что дороги, ведущие в резиденцию, все еще закрыты для публики, а сама она находится под постоянной охраной.



РЕЗИДЕНЦИЯ "БАЙТКУРГАН"



В 2017 году в селе Байткурган Кибрайского района Ташкентской области снесли десятки домов, чтобы расчистить место для новой резиденции Мирзиеева и расширить ведущие к ней дороги, о чем сообщало Радио Озодлик.



Резиденция "Байткурган" не упоминается в числе официальных резиденций в указе Арипова от 18 марта 2019 года. Однако бесполетная зона над ней означает, что там находится важный государственный объект.



ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ



Журналисты Озодлика не смогли обнаружить ничего похожего на резиденцию Мирзиеева в этой бесполетной зоне. Однако там находится Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана.



РЕЗИДЕНЦИИ-БЛИЗНЕЦЫ: "КУКСАРАЙ" И "ДУРМЕНЬ"



Эта бесполетная зона охватывает две президентские резиденции в Кибрайском районе Ташкентской области. Одна из них была основной резиденцией Каримова до его смерти.



Мирзиеев по неизвестным причинам не пользуются резиденцией "Дурмень", где находится особняк площадью 2 500 кв. м. По некоторым данным, он работал в здании узбекского Сената, пока шел ремонт в резиденции "Куксарай", которая и стала его основным рабочим местом. Там Мирзиеев, в частности, принимает иностранных официальных лиц.



Этот объект упоминается в числе официальных резиденций в указе Арипова от 18 марта 2019 года.



Мирзиеев построил еще одну резиденцию в пяти километрах к востоку от объектов "Дурмень" и "Куксарай". По некоторым данным, она называется "Карасу" и он въехал туда накануне своего дня рождения 24 июля 2017 года.



РЕЗИДЕНЦИЯ "КАРАСУ"



Это самая большая бесполетная зона в Узбекистане радиусом 10 км, покрывающая почти всю территорию Ташкента, в том числе большую часть территории резиденции Мирзиеева "Карасу".



В этой зоне допускаются рейсы, заходящие на посадку в международном аэропорту "Ташкент", которому Мирзиеев в мае 2017 года присвоил имя Ислама Каримова, или вылетающие из него.



Эта единственная бесполетная зона, для которой в публикации службы аэронавигационной информации Узбекистана приводится описание находящейся там инфраструктуры. В частности, в документе указан Ташкентский аэропорт, но не резиденция "Карасу".



Статья по теме:



Пир во время чумы, или О резиденциях президента Узбекистана



Источник - Радио "Озодлик" Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614253560

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