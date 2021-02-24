Бесконечный тупик: почему в Молдавии никак не сформируют правительство

14:52 25.02.2021

Политики мечтают о досрочных выборах, но не могут договориться



Игорь Кармазин



В Молдавии продолжают спорить из-за формирования правительства. Конституционный суд страны отказал президенту Майе Санду в праве повторно выдвигать своего кандидата в премьер-министры. Главе государства придется консультироваться с оппонентами-социалистами Игоря Додона. А значит скорых досрочных парламентских выборов, видимо, не будет. "Известия" разбирались в ситуации.



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Битва президентов



В Молдавии продолжается политический кризис. Конституционный суд (КС) страны признал незаконным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы. КС обязал Санду и парламентские фракции провести новые консультации для формирования правительства. "Суд постановил частично удовлетворить запрос депутатов Соцпартии", - заявила председатель КС Домника Маноле.



Лидер социалистов Игорь Додон сообщил, что удовлетворения в сложившейся ситуации не испытывает. "Ни я, ни мои коллеги ничего не выиграли от этого решения КС, но оно призвано остановить конституционное отступление президента", - заявил бывший президент. Додон призвал Санду выдвинуть в премьер-министры Марианну Дурлештяну, кандидатуру которой в парламенте поддержали социалисты и их союзники. В противном случае Додон пригрозил инициировать акции протеста.



Майя Санду, в свою очередь, пообещала, что продолжит добиваться досрочных парламентских выборов. Она не стала уточнять, будет ли консультироваться с фракциями или предложит нового кандидата на пост премьер-министра. "Преступное братство не желает выпускать страну из рук и заключает союзы так же легко, как набивало собственные карманы. Мы не имеем права допустить повторный захват государственных институтов. Люди - настоящие держатели власти. На внеочередных выборах или на референдуме они будут решать свое будущее и будущее страны", - объявила глава государства.



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Вся власть абсурду



Молдавия - парламентская республика. Полномочия президента ограничены, по-настоящему влиять на ситуацию в стране глава государства может, только опираясь на верное парламентское большинство и правительство. Майя Санду в ноябре выиграла президентские выборы, но всей полноты власти не получила. Ее фракция контролирует менее четверти мест в законодательном органе, а значит, для обретения реальных рычагов управления ей необходимы роспуск парламента и новые выборы.



Действующий парламент избрали в 2019 году. Нынешний состав в стране давно критикуют. Депутаты не раз становились фигурантами коррупционных скандалов. Кроме того, распространение получил так называемый политический туризм - когда депутаты в зависимости от складывавшейся конъюнктуры перебегали от одной партии к другой. Наблюдатели сообщали, что за "миграцию" народным избранникам платили по $250 тыс.



Поэтому за досрочные выборы выступал и главный оппонент Санду Игорь Додон. "В этом парламенте нет большинства, он не соответствует выбору граждан, сделанному в 2019 году. Законодательный орган должен быть и будет распущен. Думаю, что в 2021 году, независимо от того, кто и что попытается сделать, пройдут досрочные выборы", - говорил он в ноябре.



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Согласно конституции Молдавии, для роспуска парламента необходимо, чтобы депутаты дважды провалили утверждение правительства. Казалось, что политические силы пришли к согласию и смогут реализовать этот сценарий. Первый шаг Санду сделала еще в конце прошлого года. Сразу после победы на выборах она потребовала от действовавшего премьер-министра Иона Кику уйти в отставку. Тот сначала отказывался, предлагал отложить разногласия и сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса и принятии бюджета на 2021 год. В конце декабря, однако, Кику изменил решение и оставил должность.



После этого Санду выдвинула на пост премьер-министра бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу. Наблюдатели при этом обращали внимание на абсурдность ситуации, ведь Санду сама призывала депутатов отклонить выдвинутую кандидатуру. Наталья Гаврилица также просила парламентариев отказать ей в поддержке. "Этот состав парламента побил все рекорды демократической деградации. Эти стены видели, как Молдову предавали, продавали и ставили на колени. И все для того, чтобы группа стяжателей построила себе дворцы и купила автомобили класса люкс. В этом парламенте есть депутаты, которые трижды переходили из одной партии в другую, каждый раз оставаясь у кормушки", - говорила кандидат в премьер-министры. В итоге 11 февраля был поставлен своеобразный рекорд - кандидатуру Гаврилицы не поддержал ни один из 101 депутата.



Казалось, что до роспуска парламента остался один шаг. Но социалисты решили, что стране нужен кабинет министров переходного периода, который будет бороться с экономическим кризисом и пандемией. Партия Додона объединилась с партией "Шор" беглого бизнесмена Илана Шора и группой "Про Молдова". На троих у них оказалось большинство - 54 депутатских мандата. Новое объединение выдвинуло в премьер-министры финансиста Марианну Дурлештяну. Санду повторно предложила парламенту кандидатуру Натальи Гаврилицы, но теперь Конституционный суд одернул президента и призвал провести консультации с парламентской оппозицией. Возникла патовая ситуация.



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Вопросы будущего



Эксперты говорят, что дальнейшее развитие событий предсказать сложно. Политический аналитик Анатолий Царану считает, что парламентским фракциям и президенту придется провести новый раунд консультаций и выдвинуть в премьер-министры третью кандидатуру. "Пока досрочные выборы отодвигаются в неопределенное будущее. Сложно сказать, когда они пройдут. Очевидно, что план Санду об их скорейшем проведении не сработал", - отмечает политолог.



Глава центра анализа и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы называет сложившуюся ситуацию трагикомической. "Игорь Додон видит, что рейтинги социалистов падают. Согласно последним соцопросам, в новом составе парламента фракция социалистов получит в два раза меньше мандатов. Поэтому бывший президент пытается отсрочить проведение новых выборов", - говорит эксперт.



По словам собеседника, роспуск нынешнего состава парламента все равно неизбежен. "Другого способа преодолеть политический кризис нет. Думаю, Санду дотянет до конца марта, когда исполнится три месяца с момента отставки предыдущего правительства. Тогда глава государства сможет констатировать "дисфункцию" парламента и распустить его своим указом. В этом случае досрочные выборы состоятся в первых числах июня", - заключает собеседник.