Уроки исламского: в Баварии школьников познакомят с мусульманством

14:54 25.02.2021 Эксперты видят в происходящем в Германии новый виток мультикультурализма



Ксения Логинова



В школах Баварии вводят уроки ислама. Это факультативный предмет, нацеленный прежде всего на учеников, исповедующих мусульманскую веру, а также на тех, кто интересуется этой религией. Преподаватели будут рассказывать об исламе "в духе ценностной системы Основного закона и баварской конституции". "Известия" разбирались в том, чем стала эта инициатива - очередным витком мультикультурализма в Германии или же ответом на реальные запросы учащихся и их родителей.



Ислам для начинающих



"После 12 лет тестирования в баварских школах с сентября этого года в качестве факультативного предмета может появиться урок ислама. Власти федеральной земли одобрили необходимую поправку к закону "Об образовании", - сообщила немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Как отмечает издание, велись довольно ожесточенные споры относительно того, как назвать этот предмет. Многие хотели сделать акцент на исламских ценностях. Однако впоследствии от этого варианта было решено отказаться, и новый предмет будет называться "Урок ислама".



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По мнению педагогов, он "положительно скажется на интеграции учащихся". На факультативном занятии школьники больше узнают об этой религии, а также о том, что объединяет ислам с другими мировыми религиями и каковы их отличия. "Учителя, которые будут преподавать ислам, пройдут обязательную государственную подготовку. Помимо этого, они будут рассказывать о предмете в духе ценностной системы Основного закона и баварской конституции. Многие педагоги будут учить своих школьников задавать критические вопросы", - подчеркивает издание.



Всего в Баварии 160 тыс. учащихся-мусульман. Это примерно 10% от общего числа учеников баварских школ. Преподавать ислам будут в 364 учебных заведениях (всего на территории федеральной земли около 6 тыс. школ). "Урок ислама - это важный знак для мусульманского общества, который должен показать, насколько важна для нас интеграция", - отреагировал на новость о появлении новой факультативной дисциплины министр образования Баварии Михаэль Пьяцоло. Такой же точки зрения придерживался и его предшественник на посту - Людвиг Шпенле. При нем 13 лет назад запустили пилотный проект по преподаванию ислама. По мнению Шпенле, "обучение исламу - это способ противодействовать радикализации молодых мусульман".



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Девочка Сара и мальчик Биляль



Ислам в немецких школах начали выборочно преподавать еще в начале 2008 года. Именно тогда федеральное правительство и мусульманские организации ФРГ впервые подняли вопрос о необходимости такой дисциплины в учебных заведениях. Власти рассудили так: свобода вероисповедания гарантирует равные права для всех конфессий, поэтому государство должно обеспечить для детей из мусульманских семей преподавание в школах основ ислама.



Как отмечает Statista, в настоящее время в Германии проживают от 4,4 до 4,7 млн человек, исповедующих ислам, из них 2,64 млн - сунниты.



При этом религия - это единственный учебный предмет, преподавание которого в школах прямо оговаривается в Основном законе страны. Согласно ст. 7 Конституции Германии, "все школьное дело находится под надзором государства, религиозное обучение проводится в соответствии с принципами религиозных объединений при сохранении права на надзор со стороны государства".



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Вначале подготовили учебники по исламу на немецком языке для учеников 5-го и 6-го классов. В 2012-м появилась книга для первоклассников в Северном Рейне - Вестфалии. Главными героями учебника стали Сара из Египта и выходец из Турции Биляль. Это, кстати, вызывало возмущение в немецком обществе, поскольку многие увидели в этом намек на болезненный для немецких мусульман вопрос, является ли ислам неотъемлемой частью ФРГ или нет. Многие предпочли бы, чтобы главными героями были либо немцы, либо дети с иностранными корнями в третьем поколении. Это объясняли тем, что многие мусульмане, живущие сейчас в Германии, - это уже третье-четвертое поколение иммигрантов, приехавших в страну еще в 1950-е годы.



Однако выбор учебников оказался не такой серьезной проблемой, как отсутствие хорошо подготовленных учителей, которые могли бы излагать основы ислама на немецком языке. В результате в ФРГ начали активно готовить педагогов, которые могли бы квалифицированно преподавать дисциплину. В университетах и педагогических институтах открыли отделения исламской теологии и педагогики.



При этом в каждой федеральной земле Германии религиозное обучение организовано по-своему. В некоторых частях страны его называют уроками этики, на них изучают не только ислам, но и другие мировые религии и философию. При этом занятия факультативные, а учитывая, что в Германии свобода вероисповедания, изучение религиозных дисциплин - дело добровольное вдвойне.



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В чем сложности



Одна из главных проблем, стоящих перед немецкими властями, - какой именно ислам преподавать (в этой религии много различных течений). Большинство живущих в Германии мусульман - сунниты, на втором месте шииты, есть алавиты и представители других ответвлений ислама. В ФРГ много различных мусульманских организаций, большинство из которых не особо ладят между собой и при этом активно претендуют на право единолично представлять всех мусульман в Германии.



Федеральные власти и правительства земель выдвигают общее требование: уроки ислама в школах должны вестись на немецком языке, поскольку только так можно обеспечить государственный надзор за процессом обучения. Среди имамов от разных мусульманских организаций зачастую могут встретиться и радикальные исламисты, отвергающие демократическое общественное устройство и законы ФРГ. Нередко происходила вербовка подростков в фундаменталистские террористические организации.



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"Преподавание ислама по-немецки необходимо для интеграции мигрантов. Это важно для того, чтобы уроки не превращались в арабское, турецкое или албанское мероприятие, чтобы дети узнавали о своей религии по-немецки и могли по-немецки говорить об исламе, выражать свои религиозные мысли и чувства. Лишь при этом условии они почувствуют себя частью немецкого общества", - считает преподаватель теологии в педагогическом институте в Карлсруэ Йорг Имран Шретер.



С ним согласен и ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. По его словам, немецкие власти не так давно обратили внимание на то, что в стране действует много экстремистских религиозных организаций, которые прикрываются исламом как мирной религией, но при этом ведут довольно агрессивную агитацию. В результате были запрещены некоторые салафитские организации.



"Очередной виток мультикультурализма"



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"До введения такой дисциплины, как урок ислама, имамам мечетей и религиозных общин разрешалось ходить по школам и вести беседы о Коране в формате факультативного курса. Немецкие школы в погоне за тем, чтобы называться мультикультурным учреждением, вводили халяльное меню, пытались адаптировать рождественские традиции", - уверен германист.



Политолог отмечает, что введение курса основ мусульманской культуры - "это жест навстречу мусульманскому меньшинству в Германии и проводникам идей мультикультурализма из числа "Зеленых", различных левацких движений, которые выступают за скорейшее смешивание всех этносов и конфессий". "С одной стороны, это неплохо, если школьники будут получать информацию об исламе как одной из мировых религий. Это полезно с культурологической точки зрения. Выбивается почва из-под ног некоторых ультраправых экстремистов. С другой - это подтверждает тезис некоторых немецких алармистов, что идет такая крадущаяся исламизация Старого Света", - сообщил Камкин в беседе с "Известиями".



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Эксперт отмечает, что некоторые мусульманские проповедники довольно активно вербуют коренных европейцев в ряды неофитов, часть из них выбирают довольно агрессивную форму ислама. Нередки случаи, когда новые мусульмане из Германии, Франции, Бельгии отправляются воевать в Сирию, Ливию, а потом возвращаются в Европу и начинают проповедовать воинствующий исламизм, у которого мало чего общего с исламом. Так что введение новой дисциплины в баварских школах, по мнению Александра Камкина, можно воспринимать как попытку действовать сразу по двум направлениям. "Во-первых, это доведение до школьников реального образа мирного ислама - политического ислама - в противовес радикальному салафизму. С другой - это, безусловно, реверанс в сторону мигрантов, выходцев из исламских стран, чтобы показать Германию мультикультурной многоконфессиональной страной, - полагает германист. - Это эксперимент, который нацелен на благое дело. Вопрос, как это все повернется, не будет ли это истолковано правыми радикалами и ксенофобами, как попытка исламизации Германии, не будет ли эта попытка использована радикальными исламистами-проповедниками, будет ясно потом. Но в целом это тренд времени, очередной виток мультикультурализма". Источник - Известия

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