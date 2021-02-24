Сербский актер Милош Бикович принял Российское гражданство

15:16 25.02.2021

Актер Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства



24 февраля 2021, Вера Басилая



Я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально, заявил актер Милош Бикович, получивший российское гражданство указом президента России.



"Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия – моя Родина!" – написал Бикович на своей странице в Instagram.



Ранее на портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о предоставлении российского гражданства Милошу Биковичу.



Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова "Солнечный удар". Он получил известность своими ролями в фильмах "Отель "Белград", "Холоп", "Балканский рубеж", "Лед", а также по таким сериалах, как "Крылья Империи" и "Отель "Элеон". В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала "Магомаев".