Японское правительство разрешило своим кораблям открывать огонь по "нарушителям" у спорных о-вов Сенкаку

19:07 25.02.2021

В Японии разрешили береговой охране стрелять по иностранным кораблям у островов Сенкаку



Береговая охрана Японии может открывать огонь по иностранным кораблям в случае попытки высадки на острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщило в четверг агентство Киодо.



Соответствующие изменения трактовки законодательства были сделаны на совместном заседании комитета по обороне и комитета по безопасности правящей Либерально- демократической партии (ЛДП). Депутаты также предложили считать попытку высадки на Сенкаку насильственным преступлением.



Ранее корабли береговой охраны Японии обладали правом открывать огонь по иностранным судам в случае самообороны.



В течение февраля сторожевики морской полиции КНР несколько раз заходили в зону у Сенкаку, которую Токио считает своими территориальными водами. Японская сторона связывает рост активности кораблей КНР у Сенкаку с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета.



Территориальный спор вокруг необитаемого архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. Затем в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.