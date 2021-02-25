 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.02.2021
20:14  Запад объявляет охоту на сирийскую элиту, - И.Субботин
19:57  Что происходит в Армении: оппозиция ставит палатки, Пашинян призывает расходиться
19:14  Родственники хокима Джизакской области стоят за проектами на миллиарды сумов
19:07  Японское правительство разрешило своим кораблям открывать огонь по "нарушителям" у спорных о-вов Сенкаку
18:32  Начнется ли война из-за воды в Крыму?
18:29  Борьба с культом личности Сталина вызвала бунты: людей давили танками
18:25  Красный закат. Почему нет смысла давать деньги африканским (и центразийским) странам, - С.Костецкий

17:06  В КырПарламент доизберут матраимовского курбаши кикбоксера Атазова
15:33  США будут управлять Украиной в ручном режиме, - Г.Простаков
15:16  Сербский актер Милош Бикович принял Российское гражданство
14:54  Уроки исламского: в Баварии ислам включают в школьные программы
14:52  Бесконечный тупик: почему в Молдавии никак не сформируют правительство
14:46  Фазенда дона Шавката. Заповедная дачка Мирзиеева (видео подробности)
14:44  В Туркменской пустыне построят 300-метровый монумент. Тушканам на радость?
13:59  ОтМаркировал и идентифицировал. Путин подарил Жапар-хану 623 млн рублей
12:42  Мнимый больной. КирОлигарха Матраимова перевезли "сидеть" в частную медицинскую клинику
12:38  Первые выборы районных акимов в Казахстане состоятся в 2024 году
11:32  Как заставить американцев воевать за химеру либеральной глобализации, - П.Акопов
10:42  Семейные, но нетрудоспособные. Молодежь Казахстана может остаться без работы?
10:34  "Советское прошлое как сплошное бедствие". Под кого переписывается история Казахстана, - П.Своик
10:30  Нерабочая сила. Восстановление РосЭкономики зависит от гастарбайтеров? - П.Щукин
10:03  Кто кого - Государство или Big Tech? - И.Титов
08:47  УкрНацики взялись свергать Зеленского. Не тянет на фюрера, - "Къ"
08:31  Куклы и кукловоды Февральской революции в России - от масонов до "союзников" (уроки истории), - Е.Спицын
08:25  Вызов человечеству. Пандемия COVID-19 и рост онкологии - начало заката цивилизации?
00:59  Был ли Таджикистан провинцией Китая? Часть 2, - Камолуддин Абдуллаев
00:56  В поставках оружия террористам из Пакистана нашелся "китайский след", - А.Серенко
00:52  В отношениях США и Саудовской Аравии ожидаются "заморозки", - "НГ"
Среда, 24.02.2021
22:21  Отравление Навального: история одной мистификации - комсомольская правда
16:35  Интриги на задворках Европы: Россия и Турция пытаются ужиться вместе
16:33  Афганский черный снег на высоте 3234 (памяти советско-афганской)
15:44  Комитет ООН признал бывшего кыр-таможенника Фазиева жертвой пыток
14:47  В Бишкеке будут судить фемину-активистку Капалову. За матчество
14:03  Байден и использование китайской рабочей силы, - Тьерри Мейсан
14:01  "Девальвация, деградация, дезинтеграция". Конец истории в отдельно взятой стране, - Р.Трунов
13:48  США довели Иран до вступления в ЕАЭС, - И.Джорбенадзе
13:36  Скончалась чемпионка Азии по боксу Гузаль Исматова
13:35  Казахи должны уважать Русскую Православную Церковь за то, что она … не уважает Советскую власть, - Н.Даутбеккызы
13:30  Национальные особенности украинской элиты, - Д.Джангиров
13:28  Необратимо надвигается новая война за Донбасс (сценарии и прогнозы)
13:26  В Оренбурге отметят юбилей великого поэта Востока Алишера Навои
13:15  Долги Кыргызстана. Почему страна может потерять свои последние "объекты", - 24.kg
13:06  "Это шантаж и провокация". Проворовавшийся экс-кыр-муфтий Токтомушев пошел в отказ
13:02  Чем прекрасна новая искренность НАТО, - Т.Бордачев
12:59  Почему американская энергетика оказалась бессильна перед морозами? - Г.Мирзаян
12:16  Черные и белые плюс другие разделительные линии. Новая национальная элита Америки, - Майкл Линд
11:55  ЕАЭС – ОДКБ: один за всех, но каждый за себя, - А.Леонов
11:43  Звездно-полосатые войны – третья партия. Появится ли в США новая политическая сила
11:23  Шоввозсойский биосферный заповедник. Новую дачу Ш.Мирзиеева оценили в 1 лярд долларов
09:40  УзбФинансы поют. Тихо в лесу... только не спит сукук
09:38  Будут ли наказывать узбекистанцев за отказ от вакцины против COVID-19?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Родственники хокима Джизакской области стоят за проектами на миллиарды сумов
19:14 25.02.2021

Компании, связанные с сыном и братом хокима Джизакской области Эргаша Салиева, участвуют в реализации нескольких крупных проектов в области.

Компании, связанные с сыном и братом хокима Джизакской области Эргаша Алибековича Салиева, участвуют в реализации нескольких проектов в области. Об этом сообщил блогер Davletov.uz.

9 ноября 2020 года постановлением правительства были утверждены инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Зааминском районе Джизакской области в 2020-2022 годах.

Среди инвесторов указана компания ААА Company, участвующая в проекте создания туристического лечебно-оздоровительного комплекса. Совместное предприятие с уставным фондом 1,6 млрд сумов было зарегистрировано 16 марта 2018 года в Шараф-Рашидовском районе области. Руководителем указан Шухрат Кушбаков, а учредителями - Элбек Эргашевич Салиев (10%) и AAA Investment Company (90%).

Стоимость проекта оценивается в 14 млрд сумов, из которых 7 млрд сумов - средства компании, 5 млрд сумов - средства НБУ и 200 тысяч долларов - иностранные инвестиции. Сообщается, что решение хокима о выделение земли было принято еще в 2019 году.

Кроме того, компания выразила заинтересованность в реализации проекта в сфере животноводства. Хоким района выделил землю в тот же месяц, когда было зарегистрировано совместное предприятие, отмечает Davletov.

Согласно рекламному материалу, опубликованному в СМИ, в марте прошлого года ААА Company представила проект боулинг-центра и 3D-кинотеатра, которые были построены в махалле "Учтепа" в Шараф-Рашидовском районе. Проект стоимостью 13 млрд сумов финансировался за счет кредита НБУ.

AAA Investment Company была зарегистрирована в России с уставным фондом 1 млн рублей 22 февраля 2018 года, а ее единственным учредителем является Шавкат Алибекович Салиев.

Это не единственный бизнес родственников. Они также владеют долями в компании Metan Korea (AAA Investment Company - 90%, Элбек Салиев - 10%), которая зарегистрирована 25 марта 2018 года в Фаришском районе с уставным фондом 3,2 млрд сумов и занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах.

Шавкат Салиев и Элбек Салиев также являются учредителями Fish CO с уставным фондом 2,2 млрд сумов (99,5 и 0,5% соответственно). Компания была зарегистрирована 4 мая 2011 года в Фаришском районе области. Основной вид ее деятельности - пресноводная аквакультура.

Элбек Салиев владеет долей (25%) в компании Riser Sun, которая была зарегистрирована 6 ноября 2020 года и занимается строительством жилых зданий.

"Газета.uz" запросила комментарий в пресс-службе хокимията Джизакской области, но не получила ответа.

Ранее сообщалось, что компания My Flower, где среди учредителей указана дочь хокима Джизакской области Наргиза Салиева, в течение года выиграла несколько конкурсов по благоустройству в Джизаке. Общая сумма проектов, заказчиками которых выступала "Служба единого заказчика" областного хокимията, оценивается почти в 4 млрд сумов.
Кроме того, в рамках расследования о государственных закупках было выявлено, что крупные государственные заказы на общую сумму свыше 290 млрд сумов, проводимые "Службой единого заказчика" хокимията Джизакской области, получили компании, учредители которых были аффилированными лицами бывшего замхокима области Акрама Рахмонкулова. В результате он был уволен. Президент Шавкат Мирзиеев заявил, что он "предал политику президента". Позже против Рахмонкулова возбудили уголовное дело.

фоты документов смотрим тут -
https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/25/relatives-in-business/

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614269640
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в I чтении новые подходы к размещению визуальной информации
- Казахстан и Германия намерены совместно развивать "зеленую экономику"
- Е. Тугжанов провел заседание Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19
- Маске – да, онлайн-обучению – нет
- Кадровые перестановки
- "Советское прошлое как сплошное бедствие"
- "Ак жол" требует провести полную ревизию выданного акиматами социального жилья
- Доверять или не доверять, вот в чем вопрос!
- Казахстан увеличит количество рейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину
- Школа и больница развалились через четыре года после ввода в эксплуатацию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  