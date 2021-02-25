Родственники хокима Джизакской области стоят за проектами на миллиарды сумов

19:14 25.02.2021

Компании, связанные с сыном и братом хокима Джизакской области Эргаша Салиева, участвуют в реализации нескольких крупных проектов в области.



Компании, связанные с сыном и братом хокима Джизакской области Эргаша Алибековича Салиева, участвуют в реализации нескольких проектов в области. Об этом сообщил блогер Davletov.uz.



9 ноября 2020 года постановлением правительства были утверждены инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Зааминском районе Джизакской области в 2020-2022 годах.



Среди инвесторов указана компания ААА Company, участвующая в проекте создания туристического лечебно-оздоровительного комплекса. Совместное предприятие с уставным фондом 1,6 млрд сумов было зарегистрировано 16 марта 2018 года в Шараф-Рашидовском районе области. Руководителем указан Шухрат Кушбаков, а учредителями - Элбек Эргашевич Салиев (10%) и AAA Investment Company (90%).



Стоимость проекта оценивается в 14 млрд сумов, из которых 7 млрд сумов - средства компании, 5 млрд сумов - средства НБУ и 200 тысяч долларов - иностранные инвестиции. Сообщается, что решение хокима о выделение земли было принято еще в 2019 году.



Кроме того, компания выразила заинтересованность в реализации проекта в сфере животноводства. Хоким района выделил землю в тот же месяц, когда было зарегистрировано совместное предприятие, отмечает Davletov.



Согласно рекламному материалу, опубликованному в СМИ, в марте прошлого года ААА Company представила проект боулинг-центра и 3D-кинотеатра, которые были построены в махалле "Учтепа" в Шараф-Рашидовском районе. Проект стоимостью 13 млрд сумов финансировался за счет кредита НБУ.



AAA Investment Company была зарегистрирована в России с уставным фондом 1 млн рублей 22 февраля 2018 года, а ее единственным учредителем является Шавкат Алибекович Салиев.



Это не единственный бизнес родственников. Они также владеют долями в компании Metan Korea (AAA Investment Company - 90%, Элбек Салиев - 10%), которая зарегистрирована 25 марта 2018 года в Фаришском районе с уставным фондом 3,2 млрд сумов и занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах.



Шавкат Салиев и Элбек Салиев также являются учредителями Fish CO с уставным фондом 2,2 млрд сумов (99,5 и 0,5% соответственно). Компания была зарегистрирована 4 мая 2011 года в Фаришском районе области. Основной вид ее деятельности - пресноводная аквакультура.



Элбек Салиев владеет долей (25%) в компании Riser Sun, которая была зарегистрирована 6 ноября 2020 года и занимается строительством жилых зданий.



"Газета.uz" запросила комментарий в пресс-службе хокимията Джизакской области, но не получила ответа.



Ранее сообщалось, что компания My Flower, где среди учредителей указана дочь хокима Джизакской области Наргиза Салиева, в течение года выиграла несколько конкурсов по благоустройству в Джизаке. Общая сумма проектов, заказчиками которых выступала "Служба единого заказчика" областного хокимията, оценивается почти в 4 млрд сумов.

Кроме того, в рамках расследования о государственных закупках было выявлено, что крупные государственные заказы на общую сумму свыше 290 млрд сумов, проводимые "Службой единого заказчика" хокимията Джизакской области, получили компании, учредители которых были аффилированными лицами бывшего замхокима области Акрама Рахмонкулова. В результате он был уволен. Президент Шавкат Мирзиеев заявил, что он "предал политику президента". Позже против Рахмонкулова возбудили уголовное дело.



фоты документов смотрим тут -

https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/25/relatives-in-business/