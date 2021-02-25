 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.02.2021
20:14  Запад объявляет охоту на сирийскую элиту, - И.Субботин
19:57  Что происходит в Армении: оппозиция ставит палатки, Пашинян призывает расходиться
19:14  Родственники хокима Джизакской области стоят за проектами на миллиарды сумов
19:07  Японское правительство разрешило своим кораблям открывать огонь по "нарушителям" у спорных о-вов Сенкаку
18:32  Начнется ли война из-за воды в Крыму?
18:29  Борьба с культом личности Сталина вызвала бунты: людей давили танками
18:25  Красный закат. Почему нет смысла давать деньги африканским (и центразийским) странам, - С.Костецкий

17:06  В КырПарламент доизберут матраимовского курбаши кикбоксера Атазова
15:33  США будут управлять Украиной в ручном режиме, - Г.Простаков
15:16  Сербский актер Милош Бикович принял Российское гражданство
14:54  Уроки исламского: в Баварии ислам включают в школьные программы
14:52  Бесконечный тупик: почему в Молдавии никак не сформируют правительство
14:46  Фазенда дона Шавката. Заповедная дачка Мирзиеева (видео подробности)
14:44  В Туркменской пустыне построят 300-метровый монумент. Тушканам на радость?
13:59  ОтМаркировал и идентифицировал. Путин подарил Жапар-хану 623 млн рублей
12:42  Мнимый больной. КирОлигарха Матраимова перевезли "сидеть" в частную медицинскую клинику
12:38  Первые выборы районных акимов в Казахстане состоятся в 2024 году
11:32  Как заставить американцев воевать за химеру либеральной глобализации, - П.Акопов
10:42  Семейные, но нетрудоспособные. Молодежь Казахстана может остаться без работы?
10:34  "Советское прошлое как сплошное бедствие". Под кого переписывается история Казахстана, - П.Своик
10:30  Нерабочая сила. Восстановление РосЭкономики зависит от гастарбайтеров? - П.Щукин
10:03  Кто кого - Государство или Big Tech? - И.Титов
08:47  УкрНацики взялись свергать Зеленского. Не тянет на фюрера, - "Къ"
08:31  Куклы и кукловоды Февральской революции в России - от масонов до "союзников" (уроки истории), - Е.Спицын
08:25  Вызов человечеству. Пандемия COVID-19 и рост онкологии - начало заката цивилизации?
00:59  Был ли Таджикистан провинцией Китая? Часть 2, - Камолуддин Абдуллаев
00:56  В поставках оружия террористам из Пакистана нашелся "китайский след", - А.Серенко
00:52  В отношениях США и Саудовской Аравии ожидаются "заморозки", - "НГ"
Среда, 24.02.2021
22:21  Отравление Навального: история одной мистификации - комсомольская правда
16:35  Интриги на задворках Европы: Россия и Турция пытаются ужиться вместе
16:33  Афганский черный снег на высоте 3234 (памяти советско-афганской)
15:44  Комитет ООН признал бывшего кыр-таможенника Фазиева жертвой пыток
14:47  В Бишкеке будут судить фемину-активистку Капалову. За матчество
14:03  Байден и использование китайской рабочей силы, - Тьерри Мейсан
14:01  "Девальвация, деградация, дезинтеграция". Конец истории в отдельно взятой стране, - Р.Трунов
13:48  США довели Иран до вступления в ЕАЭС, - И.Джорбенадзе
13:36  Скончалась чемпионка Азии по боксу Гузаль Исматова
13:35  Казахи должны уважать Русскую Православную Церковь за то, что она … не уважает Советскую власть, - Н.Даутбеккызы
13:30  Национальные особенности украинской элиты, - Д.Джангиров
13:28  Необратимо надвигается новая война за Донбасс (сценарии и прогнозы)
13:26  В Оренбурге отметят юбилей великого поэта Востока Алишера Навои
13:15  Долги Кыргызстана. Почему страна может потерять свои последние "объекты", - 24.kg
13:06  "Это шантаж и провокация". Проворовавшийся экс-кыр-муфтий Токтомушев пошел в отказ
13:02  Чем прекрасна новая искренность НАТО, - Т.Бордачев
12:59  Почему американская энергетика оказалась бессильна перед морозами? - Г.Мирзаян
12:16  Черные и белые плюс другие разделительные линии. Новая национальная элита Америки, - Майкл Линд
11:55  ЕАЭС – ОДКБ: один за всех, но каждый за себя, - А.Леонов
11:43  Звездно-полосатые войны – третья партия. Появится ли в США новая политическая сила
11:23  Шоввозсойский биосферный заповедник. Новую дачу Ш.Мирзиеева оценили в 1 лярд долларов
09:40  УзбФинансы поют. Тихо в лесу... только не спит сукук
09:38  Будут ли наказывать узбекистанцев за отказ от вакцины против COVID-19?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад объявляет охоту на сирийскую элиту, - И.Субботин
20:14 25.02.2021

Европа начинает судебные преследования сторонников Асада

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
25.02.2021

Судебное преследование бывших представителей политической и военной элиты Сирии обещает принять на Западе массовый характер. Повод для подобных выводов дал приговор, который вынесли в Германии бывшему сотруднику спецслужб Арабской Республики Эйаду аль-Гарибу за пособничество в совершении пыток. Решение суда называют историческим.

Работавший в Госдепартаменте под началом Хиллари Клинтон дипломат пояснил "НГ", что приговор аль-Гарибу за ту роль, которую он сыграл в системе массовых пыток и убийств, работавшей против политических оппонентов официального Дамаска, "без сомнения, является шагом в сторону общей юридической ответственности" для подобных людей, которые покинули Арабскую Республику и попытались найти убежище в западных странах. "В идеальной ситуации любые лица такого рода, выезжающие за границу, будут арестованы и преданы суду, – выразил уверенность Хоф. – Несомненно, есть тысячи сотрудников служб безопасности и разведывательных структур режима Асада, которые примут к сведению этот приговор".

Накануне высший региональный суд Кобленца (федеральная земля Рейнланд–Пфальц) приговорил получившего укрытие в ФРГ аль-Гариба к четырем с половиной годам тюремного заключения за пособничество в совершении преступлений против человечности на территории Сирии. Прибывший в ФРГ несколько лет назад сириец, который оказался представителем аппарата безопасности, согласно материалам дела, принимал участие в аресте нескольких десятков оппозиционеров на заре антиправительственных протестов в 2011 году.

Судебный процесс был запущен в апреле прошлого года. Интересно, что он был инициирован после того, как отставных сотрудников спецслужб узнали другие эмигрировавшие в Германию сирийцы. Юридическая команда, защищавшая аль-Гариба, требовала для своего клиента оправдательного приговора, аргументируя тем, что он производил аресты в Дамаске и его окрестностях под непосредственным давлением своего начальства. Юристы призывали суд присвоить аль-Гарибу статус свидетеля. Однако эти аргументы в германском суде не работают.

Отдельно отмечалось, что рассмотрение дела в ФРГ обусловлено принципом международного права, в соответствии с которым в германской юрисдикции правомерно рассмотрение дел, не имеющих прямого отношения к данному государству. Ожидается, что беспрецедентный приговор заставит власти европейских стран уделять более пристальное внимание тем выходцам с Ближнего Востока, которые запрашивают убежище. "Любой приговор будет слишком мал по сравнению с теми преступлениями, которые были совершены, – цитирует Reuters одного из истцов Вассима Мукдада. – Это только начало, и наступит день, когда Башар Асад и генералы армии и разведки предстанут перед судом".

Однако, как заявил в разговоре с "НГ" Фредерик Хоф, массовая ответственность высших и средних эшелонов власти в Сирии – это только другая сторона проблемы. По словам бывшего дипломата, одним из важнейших элементов стратегии выживания обитателей президентского дворца в Дамаске является вовлечение как можно большего числа людей в свои дела для того, чтобы подстраховаться. "Тем не менее сирийцы глубоко заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее устранить источник этой преступной деятельности – семью (Башара Асада. – "НГ") и ее ближайшее окружение", – выразил уверенность экс-спецпредставитель, отвечавший в американском дипведомстве за политический транзит в Сирии.

"Те противники режима, которые концентрируются на правосудии переходного периода в Сирии, могли бы преуспеть, если бы ясно дали понять, что привлечение к ответственности должно будет в значительной степени сосредоточиться на тех высокопоставленных лицах, начиная с Асада, которые планировали эти зверства и отдавали приказы их исполнять", – предположил Хоф.

Массовые документальные свидетельства того, что совершали сирийские власти в отношении собственных граждан, западные страны получили в том числе благодаря работе сирийского фотографа под псевдонимом Цезарь, который покинул свою страну и передал США свои снимки и другие данные, указывавшие на ответственность официального Дамаска. По псевдониму фотографа был назван специальный американский закон, который обеспечил базу для введения санкционных мер против тех государственных и негосударственных субъектов, которые напрямую взаимодействуют с официальным Дамаском в различных сферах. Инициатива стала сокрушительным ударом по экономике Арабской Республики.

Недавнее появление Цезаря в программе "60 минут" на американском телеканале CBS и та огласка, которую получил судебный процесс в ФРГ, вероятно, говорят о новой волне по сбору доказательств против официального Дамаска.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614273240
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в I чтении новые подходы к размещению визуальной информации
- Казахстан и Германия намерены совместно развивать "зеленую экономику"
- Е. Тугжанов провел заседание Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19
- Маске – да, онлайн-обучению – нет
- Кадровые перестановки
- "Советское прошлое как сплошное бедствие"
- "Ак жол" требует провести полную ревизию выданного акиматами социального жилья
- Доверять или не доверять, вот в чем вопрос!
- Казахстан увеличит количество рейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину
- Школа и больница развалились через четыре года после ввода в эксплуатацию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  