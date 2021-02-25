Запад объявляет охоту на сирийскую элиту, - И.Субботин

20:14 25.02.2021

Европа начинает судебные преследования сторонников Асада



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

25.02.2021



Судебное преследование бывших представителей политической и военной элиты Сирии обещает принять на Западе массовый характер. Повод для подобных выводов дал приговор, который вынесли в Германии бывшему сотруднику спецслужб Арабской Республики Эйаду аль-Гарибу за пособничество в совершении пыток. Решение суда называют историческим.



Работавший в Госдепартаменте под началом Хиллари Клинтон дипломат пояснил "НГ", что приговор аль-Гарибу за ту роль, которую он сыграл в системе массовых пыток и убийств, работавшей против политических оппонентов официального Дамаска, "без сомнения, является шагом в сторону общей юридической ответственности" для подобных людей, которые покинули Арабскую Республику и попытались найти убежище в западных странах. "В идеальной ситуации любые лица такого рода, выезжающие за границу, будут арестованы и преданы суду, – выразил уверенность Хоф. – Несомненно, есть тысячи сотрудников служб безопасности и разведывательных структур режима Асада, которые примут к сведению этот приговор".



Накануне высший региональный суд Кобленца (федеральная земля Рейнланд–Пфальц) приговорил получившего укрытие в ФРГ аль-Гариба к четырем с половиной годам тюремного заключения за пособничество в совершении преступлений против человечности на территории Сирии. Прибывший в ФРГ несколько лет назад сириец, который оказался представителем аппарата безопасности, согласно материалам дела, принимал участие в аресте нескольких десятков оппозиционеров на заре антиправительственных протестов в 2011 году.



Судебный процесс был запущен в апреле прошлого года. Интересно, что он был инициирован после того, как отставных сотрудников спецслужб узнали другие эмигрировавшие в Германию сирийцы. Юридическая команда, защищавшая аль-Гариба, требовала для своего клиента оправдательного приговора, аргументируя тем, что он производил аресты в Дамаске и его окрестностях под непосредственным давлением своего начальства. Юристы призывали суд присвоить аль-Гарибу статус свидетеля. Однако эти аргументы в германском суде не работают.



Отдельно отмечалось, что рассмотрение дела в ФРГ обусловлено принципом международного права, в соответствии с которым в германской юрисдикции правомерно рассмотрение дел, не имеющих прямого отношения к данному государству. Ожидается, что беспрецедентный приговор заставит власти европейских стран уделять более пристальное внимание тем выходцам с Ближнего Востока, которые запрашивают убежище. "Любой приговор будет слишком мал по сравнению с теми преступлениями, которые были совершены, – цитирует Reuters одного из истцов Вассима Мукдада. – Это только начало, и наступит день, когда Башар Асад и генералы армии и разведки предстанут перед судом".



Однако, как заявил в разговоре с "НГ" Фредерик Хоф, массовая ответственность высших и средних эшелонов власти в Сирии – это только другая сторона проблемы. По словам бывшего дипломата, одним из важнейших элементов стратегии выживания обитателей президентского дворца в Дамаске является вовлечение как можно большего числа людей в свои дела для того, чтобы подстраховаться. "Тем не менее сирийцы глубоко заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее устранить источник этой преступной деятельности – семью (Башара Асада. – "НГ") и ее ближайшее окружение", – выразил уверенность экс-спецпредставитель, отвечавший в американском дипведомстве за политический транзит в Сирии.



"Те противники режима, которые концентрируются на правосудии переходного периода в Сирии, могли бы преуспеть, если бы ясно дали понять, что привлечение к ответственности должно будет в значительной степени сосредоточиться на тех высокопоставленных лицах, начиная с Асада, которые планировали эти зверства и отдавали приказы их исполнять", – предположил Хоф.



Массовые документальные свидетельства того, что совершали сирийские власти в отношении собственных граждан, западные страны получили в том числе благодаря работе сирийского фотографа под псевдонимом Цезарь, который покинул свою страну и передал США свои снимки и другие данные, указывавшие на ответственность официального Дамаска. По псевдониму фотографа был назван специальный американский закон, который обеспечил базу для введения санкционных мер против тех государственных и негосударственных субъектов, которые напрямую взаимодействуют с официальным Дамаском в различных сферах. Инициатива стала сокрушительным ударом по экономике Арабской Республики.



Недавнее появление Цезаря в программе "60 минут" на американском телеканале CBS и та огласка, которую получил судебный процесс в ФРГ, вероятно, говорят о новой волне по сбору доказательств против официального Дамаска.