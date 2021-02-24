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|11-летняя рос-фигуристка Маша Симонова впервые в истории прыгнула 5-оборотный прыжок! (видео)
00:05 26.02.2021
11-летняя российская фигуристка Мария Симонова исполнила пятерной лутц со страховкой.
Девочка занимается в ЦСКА в группе Светланы Соколовской. На видео с помощью специальной удочки ее страхует тренер Станислав Захаров.
На данный момент пятерные прыжки без удочки еще не исполнялись, но учитывая легкость, с которой Симонова прыгнула пятерной, недалек тот день, когда подобные прыжки будут выполнять на соревнованиях.
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова и другие эксперты скептически относятся к исполнению пятерных на страховке, так как при помощью удочки можно скрутить и больше оборотов.
Видео
https://twitter.com/3Drafts/status/1364791965490024450