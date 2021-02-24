11-летняя рос-фигуристка Маша Симонова впервые в истории прыгнула 5-оборотный прыжок! (видео)

00:05 26.02.2021

11-летняя российская фигуристка Мария Симонова исполнила пятерной лутц со страховкой.



Девочка занимается в ЦСКА в группе Светланы Соколовской. На видео с помощью специальной удочки ее страхует тренер Станислав Захаров.



На данный момент пятерные прыжки без удочки еще не исполнялись, но учитывая легкость, с которой Симонова прыгнула пятерной, недалек тот день, когда подобные прыжки будут выполнять на соревнованиях.



Знаменитый тренер Татьяна Тарасова и другие эксперты скептически относятся к исполнению пятерных на страховке, так как при помощью удочки можно скрутить и больше оборотов.



Видео

https://twitter.com/3Drafts/status/1364791965490024450