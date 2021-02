Китай отходит от многополярного мира в направлении биполярного, - К.Ремчуков

00:17 26.02.2021 Константин Ремчуков: Китай отходит от многополярного мира в направлении биполярного



Мониторинг ситуации в Китайской Народной Республике

Константин Ремчуков

Продолжение. Начало в "НГ" от 25.01.21



Американо-китайские отношения формируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

Примечательное интервью Янь Сюэтуна, руководителя Института международных отношений при Университете Цинхуа



Основная идея, которую озвучил Янь Сюэтун в интервью в конце января этого года, может быть сформулирована так: многополярный мир – фикция, и на самом деле Китай не заинтересован в его становлении. В настоящее время существует биполярный мир с США и Китаем на его вершинах. Биполярность мира означает приоритет соперничества над сотрудничеством.



Россия в этой конфигурации – такая же страна второго эшелона, и Китаю не стоит брать на себя серьезные обязательства перед Москвой, чтобы всегда иметь развязанные для маневра руки. Ядерная мощь России может пригодиться лишь в условиях, близких к горячей войне с США, что на данный момент маловероятно.



Представляется, что ревизия лестного для России и Путина лично концепции многополярного мира – новая геополитическая реальность. Обижаться на Китай за этот реализм не стоит. Уж слишком беспомощными выглядят результаты экономического роста России за последние 12 лет. Драматическое отставание нашей страны от Китая по ключевым направлениям экономического и технологического развития и темпам становления среднего класса лежит в основе изменения взгляда Китая на перспективы России.



МОНИТОРИНГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА



Политика



Си Цзиньпин лично контролирует подготовку к зимней пекинской Олимпиаде. Он совершил инспекционную поездку по объектам Олимпиады-2022, посетил лыжный центр в городе Чжанцзякоу, который расположен к северо-западу от Пекина в провинции Хэбэй.



КНР опровергла сообщения о том, что посол Китая в США Цуй Тянькай направлял помощникам американского лидера Джо Байдена письма с предложением обсудить возможность проведения двустороннего саммита. Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Пекине готовят встречу председателя КНР Си Цзиньпина и Байдена для ослабления напряженности в отношениях двух государств. Для этого посол КНР якобы направил команде Байдена письмо с соответствующим предложением.



Пекин ввел санкции в отношении членов администрации экс-президента США Дональда Трампа. В санкционный список вошли 28 человек, которые "серьезно нарушили суверенитет Китая и несут ответственность за подобные шаги США по вопросам, связанным с Китаем". В их числе госсекретарь Майкл Помпео, советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт. Санкции предусматривают запрет въезда на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао для фигурантов списка и членов их семей. Им и принадлежащим им компаниям также запрещено вести бизнес с Китаем.



Пекин объяснил, что санкции Китая в отношении ряда членов администрации бывшего президента США Дональда Трампа стали "ответом на их ошибочные действия".



Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что государственный секретарь США Майкл Помпео является "клоуном и посмешищем для всего мира", который известен "своим враньем".



Тайвань впервые за 40 лет пригласили на инаугурацию президента США. На церемонии инаугурации Джо Байдена впервые с 1979 года присутствовал официальный представитель Тайваня в Вашингтоне Сяо Мэйцзинь.



По мнению экспертов, этот жест новой администрации США "имеет прорывное значение", показывая ее намерение продолжать курс на развитие "тесных и дружественных отношений между Тайванем и новой командой Байдена".



Новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси подтвердил готовность США защищать оспариваемые Китаем острова. Министр обороны США подтвердил, что действие статьи 5 Договора о безопасности между США и Японией (подразумевается совместная оборона США и Японии от вооруженной угрозы одной из стран) относится и к островам Сенкаку, а также что Соединенные Штаты категорически против любых попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво в Восточно-Китайском море.



Береговая охрана Китая сможет использовать "все необходимые средства", в том числе открывать огонь по иностранным судам, с целью пресечь или предотвратить исходящую с их стороны угрозу. Таким правом морскую полицию наделили в соответствии с законом, принятым Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.



В Восточном Ладакхе, где уже почти девять месяцев не прекращается противостояние Индии и Китая, произошло новое столкновение между военнослужащими пограничных войск двух стран. По данным СМИ, китайские военнослужащие якобы предприняли попытку вторжения на территорию Индии в районе горного перевала Наку-Ла, поэтому индийская армия нанесла ответный удар. В результате инцидента пострадали 20 китайских и 4 индийских солдата.



Правительство Китая в своем заявлении сообщило, что ему известно об этом инциденте и что оно не будет комментировать обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел на фоне решения китайской армии о выводе 10 тыс. солдат из Восточного Ладакха.



"Китайская сторона настроена на поддержание мира и спокойствия на протяжении всей границы с Индией", – заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР.



Экономика



В 2020 году китайские предприятия получили кредитов на 19,6 трлн юаней (примерно 3 трлн долл.). Этот показатель по сравнению с 2019-м вырос на 16,3%. Основной рост показателя произошел за счет роста кредитования в производственном секторе. Китайские банки в 2020 году увеличили объем кредитования предприятий малого бизнеса и микропредприятий на 30,9%.



Чистая прибыль коммерческих банков Китая в 2020-м составила 2 трлн юаней, что на 1,8% меньше, чем годом ранее.



По данным Министерства коммерции КНР, в прошлом году Китай привлек прямые иностранные инвестиции на сумму 144,37 млрд долл., что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2019-го.



По данным S&P Global Platts, в 2021-м в Китае будет введено в строй около 10 новых заводов и производственных линий по выпуску первичного алюминия совокупной мощностью 2,98 млн т в год. Это превышает показатель 2020 года, в течение которого аналитики Platts отследили запуск девяти новых линий на 2,35 млн т первичного алюминия в год.



Справочно



В целом к концу 2020 года совокупные мощности по производству алюминия в Китае оценивались в 42,63 млн т в год, из которых 39,26 млн т приходится на действующие предприятия. По данным International Aluminium Institute (IAI), в 2020-м в Китае было произведено 37,32 млн т металла, на 4,3% больше, чем годом ранее.



Примерно 70% новых мощностей в 2020 и 2021 годах приходится на провинцию Юньнань, богатую гидроэнергетическими ресурсами. В прошлом году компании Yunnan Shenhuo Aluminum, Wenshan Aluminum, Yunnan Hongtai New Materials и другие ввели там в строй шесть производственных линий на 1,68 млн т, а в 2021-м ожидается запуск еще четырех линий на 2,08 млн т. Одновременно в промышленных районах приморских провинций выводятся из эксплуатации устаревшие мощности.



К 2025 году китайская металлургическая отрасль должна покрывать 45% потребностей в сырье за счет внутренних ресурсов. Такая цель указана в проекте задания на 14-ю пятилетку (2021–2025), разработанного Министерством промышленности и информационных технологий КНР.



Справочно



В настоящее время потребление железной руды в стране более чем на 80% обеспечивается за счет импорта. При этом по итогам января-ноября 2020 года 61% поставок пришелся на Австралию и 20% – на Бразилию.



Снизить эту долю можно только за счет реализации китайскими компаниями собственных железорудных проектов за рубежом. Первым из них может стать Simandou в Гвинее. Однако ряд экспертов считают африканские проекты рискованными из-за логистических и возможных политических проблем.



В отношении металлолома ситуация менее тревожная. В 2019-м в Китае было собрано и утилизировано около 240 млн т этого сырья. По оценкам, китайским компаниям вполне по силам довести этот показатель до 300 млн т к 2025 году, что поможет уменьшить зависимость отрасли от импорта железной руды.



Китайский производитель лития для аккумуляторов Jiangxi Ganfeng подписал соглашение о закупках латеритной никелевой руды у индонезийской компании Silkroad Nickel в течение 10 лет. О сроке начала поставок не сообщается, но эта сделка может стать первым случаем отступления правительства Индонезии от введенного в начале 2020 года запрета на экспорт данного сырья.



Справочно



По условиям соглашения китайская компания обязуется приобретать не менее 1 млн т руды в год, что соответствует около 18 тыс. т в пересчете на никель, в течение 10 лет с возможным расширением на 500 тыс. т в год и продлением еще на пять лет.



Кроме того, стороны будут сотрудничать в реализации проектов, направленных на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью, вплоть до изготовления аккумуляторов для электромобилей. Правительство Индонезии рассчитывает, что к 2025 году страна станет крупным производителем и экспортером машин с электродвигателями.



Саудовская Аравия в 2020-м обогнала Российскую Федерацию по объему поставок нефти в КНР. Импорт нефти в Китай в 2020 году вырос на 2% по сравнению с 2019-м. При этом доля России в импорте нефти в Китай оказалась ниже, чем доля Саудовской Аравии. На третьем месте оказался Ирак.



Китайский производитель смартфонов Honor подписал соглашения о сотрудничестве с основными поставщиками микросхем из США, включая Intel и Qualcomm.



Справочно



Компания Honor была создана как подразделение Huawei для выпуска бюджетных смартфонов под этим брендом. В 2019 году правительство США ввело санкции в отношении Huawei, запретив американским компаниям свободные поставки комплектующих китайскому производителю. В ноябре 2020 года Huawei продала активы Honor консорциуму из 30 компаний.



Китайская автомобилестроительная госкомпания First Automobile Works (FAW) и немецкий автопроизводитель Audi подтвердили создание новой компании для производства электромобилей в КНР. Электрокары на СП будут собираться на платформе Premium Platform Electric (РРЕ). Эта "тележка" создана компаниями Porsche и Audi для средних и больших автомобилей премиум-класса (сегменты от В до D). Платформа позволяет комплектовать авто аккумуляторной системой на 800 В, одним или двумя электромоторами и системой зарядки на 350 кВт. Audi будет иметь в СП контрольный пакет акций (60%). Сборка электромобилей будет производиться в Чанчуне, на северо-востоке КНР.



Tesla начала поставку своих новых произведенных в Шанхае кроссоверов в Китай. Ранее Tesla импортировала автомобили модели Y со своего завода в Калифорнии в Китай. КНР – крупнейший в мире рынок электротранспорта – имеет решающее значение для Tesla. Компания планирует увеличить объем продаж автомобилей до 20 млн в год в течение следующего десятилетия. Свой завод в Шанхае стоимостью 2 млрд долл. Tesla построила чуть менее чем за год. Теперь Tesla налаживает местное автомобильное производство, чтобы снизить транспортные расходы и избежать импортных пошлин или задержек, особенно в Китае.



Производство разрабатываемого совместно Россией и Китаем широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 должно начаться в 2021 году. Об этом сообщил шанхайский информационный ресурс Yicai Global со ссылкой на главного инженера по предварительным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации (СОМАС) Чжан Чжигана.



В посольстве КНР в Москве состоялась рабочая встреча председателя Российско-китайского делового совета Геннадия Тимченко и посла КНР в России Чжан Ханьхуэя. Во встрече принимали участие исполнительный директор Российско-китайского делового совета Евгений Маркин, председатель совета директоров ООО "Русская Рыбопромышленная Компания" Глеб Франк, советники посольства КНР в РФ. На встрече обсуждались вопросы российско-китайского двустороннего делового сотрудничества.



Справочно



Были обсуждены вопросы расширения двустороннего стратегического сотрудничества с китайскими компаниями по поставкам российского угля в Китай.



Также речь шла о поддержке проектов в области сельского хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности.



Геннадий Тимченко просил поддержать российские рыбодобывающие компании.



Посол КНР пообещал оказать содействие и поддержку российским строительным компаниям в реализации крупномасштабных строительных проектов.



Геннадий Тимченко предложил послу КНР оказать содействие отечественным производителям свинины в реализации их продукции на китайском рынке и поблагодарил за искренние и эффективные усилия в поддержке российских производителей говядины.



Дополнительная информация



По данным Министерства финансов КНР на конец ноября 2020 года, Китай потратил более 400 млрд юаней (около 61,73 млрд долл.) бюджетных средств на борьбу с COVID-19.



Арбитраж Хабаровского края в рамках банкротного дела одной из крупнейших лесопромышленных компаний региона – ООО "Азия Лес" удовлетворил требование налоговой службы. В реестр кредиторов фирмы, которая находилась под контролем бизнесменов из Китая, внесены претензии на сумму свыше 840 млн руб.



Власти Пекина продлили период карантина по прибытии в город для иностранных гостей до 28 дней в связи с обострением ситуации по COVID-19. По новой модели "14+7+7" вновь прибывшие в город проведут 14 дней на централизованном медицинском карантине, затем еще неделю на изоляции дома или централизованном карантине, а затем еще неделю – на мониторинге здоровья.



В провинции Хэбэй, недалеко от Пекина, который снова стал центром эпидемии COVID-19, ускоренными темпами строится огромный изоляционный лагерь. В преддверии китайского Нового года власти страны планируют поместить десятки миллионов граждан под строгий карантин, пытаясь не допустить новой вспышки пандемии через год после первой волны.



Власти попросили граждан избегать путешествий во время китайского Нового года. Любой, кто планирует вернуться в деревенскую местность из городов, будет должен предъявить отрицательный тест на COVID-19.



Большая часть из 280 млн китайских рабочих планирует вернуться домой во время праздников.



Китай усилил свою программу по вакцинации.



Северо-восточная китайская провинция Цзилинь стала новым центром распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 19 января Госкомитет здравоохранения КНР. В провинции Цзилинь выявили 43 случая заражения за сутки 18 января и 30 случаев – за сутки 17 января.



23 января газета South China Morning со ссылкой на принятое властями решение сообщила о том, что целый район в материковой части Гонконга будет оцеплен в течение 48 часов для массового тестирования на коронавирус.



МОНИТОРИНГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА



Политика



Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на виртуальном мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе. В своем специальном обращении, озаглавленном "Пусть факел мультилатерализма осветит путь к будущему человечества", китайский лидер затронул проблемы, с которыми столкнулся мир, отметив, что они являются сложными и запутанными. Однако путь их решения проходит через многосторонность и построение сообщества единого будущего для всего человечества.



32-7-1480.jpg

Район Шанхая Пудун вырос на месте рисовых

полей и быстро превратился в финансовый

и деловой центр всего Китая. Фото PixabayСправочно

Глава КНР призвал мир оставаться готовым к открытости и инклюзивности вместо закрытости и эксклюзивности, придерживаясь международного права и норм вместо поиска путей к собственному превосходству, а также решая вопросы посредством консультаций и сотрудничества вместо конфликтов и конфронтации.



Предложив международному сообществу объединиться и решать современные проблемы общими усилиями, Си Цзиньпин отверг принцип "игры с нулевой суммой" в мировой политике, а также попытки протекционизма, основанные, по его словам, на стремлении "разорить соседа". Пандемия коронавируса вызвала во всем мире наихудший экономический спад со времен Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин. По его словам, самой важной задачей сейчас станет усиление координации макроэкономической политики.



В Пекине под председательством лидера КПК и КНР Си Цзиньпина прошла очередная коллективная учеба с участием членов Политбюро ЦК КПК. Си Цзиньпин в своем выступлении сосредоточился на важности внедрения новой концепции развития страны как важнейшего условия хорошего старта запущенного с 2021 года 14-го пятилетнего плана (2021–2025).



Справочно



2021 год знаменует собой начало 14-й пятилетки, а также 100-летие со дня основания КПК. По словам Си Цзиньпина, для Китая жизненно важно обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие в этом году, в начале периода 14-й пятилетки.



Среди важнейших задач Си Цзиньпин отметил необходимость дальнейших усилий по преодолению диспропорций между регионами страны, разрыва в уровне и качестве жизни между жителями городов и сел, постоянного внимания к нуждам и заботам наименее обеспеченных граждан, внедрение в повседневную практику принципа социальной справедливости. Си Цзиньпин также призвал сбалансировать сдерживание эпидемии COVID-19 и социально-экономическое развитие, предотвратить возникновение масштабных завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 и повторение вспышки эпидемии.



Подчеркнув необходимость обеспечения как развития, так и безопасности, Си Цзиньпин также призвал к планированию на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с событиями "черный лебедь" и "серый носорог" ("черный лебедь" – труднопрогнозируемое и редкое событие, имеющее значительные, часто катастрофические последствия; "серый носорог" – риск, который очевиден, но игнорируется), чтобы повысить безопасность развития Китая.



Новая стратегия США – атака на Си Цзиньпина лично



Американский аналитический центр Атлантический совет (The Atlantic Council) в рубрике "Стратегические документы" опубликовал доклад под названием "Чтобы противостоять росту Китая, США должны сосредоточиться на Си Цзиньпине".



Он "больше не является просто проблемой для первенства США, теперь он представляет собой серьезный вызов всему демократическому миру".



Миссия стратегии США по Китаю заключается в том, чтобы Китай вернулся на свой путь до 2013 года, то есть присоединился к существующему международному порядку, а не переделывал его по своему образу и подобию.



Справочно



В документе описываются общие контуры "смелой и амбициозной новой стратегии США по отношению к своему следующему великому глобальному сопернику". По мнению автора (его имя не раскрывается), единственная важнейшая проблема, стоящая перед США в XXI веке, – "подъем все более авторитарного Китая при президенте и генеральном секретаре Си Цзиньпине".



Доклад сделан в стиле "Длинной телеграммы". "Длинная телеграмма" – документ, который в 1946 году отправил в Вашингтон советник посольства США в СССР Джордж Кеннан, где изложил основы политики США в отношении Советского Союза на следующие несколько десятилетий. Впоследствии Кеннан стал наиболее известен как "архитектор холодной войны".



Доклад излагает основные организационные принципы при разработке эффективной стратегии США в отношении Китая.



Прежде всего Вашингтон должен опираться на четыре фундаментальных столпа американской мощи: "мощь вооруженных сил страны, статус доллара США как глобальной резервной валюты и опоры международной финансовой системы, на глобальное технологическое лидерство, учитывая, что технология стала основным определяющим фактором будущей национальной мощи, а также на ценности индивидуальной свободы, справедливости и верховенства закона, за которые страна продолжает стоять, несмотря на недавние политические разногласия и трудности". США намерены всеми силами защищать универсальные либеральные ценности и международный порядок, а также глобальную мощь Америки.



Стратегия Вашингтона также должна быть полностью скоординирована с основными союзниками, так как США нуждаются в них, чтобы победить Китай. США придется шире "учитывать политические и экономические потребности своих главных союзников и партнеров, а не предполагать, что они выберут общую скоординированную стратегическую позицию по Китаю по доброте душевной".



Отдельный пункт посвящен отношениям с Россией: "Вашингтон также должен сбалансировать свои отношения с Россией, нравится ему это или нет. Эффективное укрепление альянсов США имеет решающее значение. Разделение России и Китая в будущем – это то же самое.



Позволить России полностью погрузиться в стратегические объятия Китая в течение последнего десятилетия станет величайшей геостратегической ошибкой сменявших друг друга администраций США".



По сути, доклад является манифестом по сохранению однополярного мира.



Отношения между США и Китаем становятся все более враждебными, однако данное обстоятельство не исключает сотрудничества между Пекином и Вашингтоном. Об этом 28 января заявил на пресс-конференции американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его мнению, американо-китайские отношения являются наиболее важными в мире и формируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.



Пентагон не видит причин для возможной конфронтации с Китаем из-за Тайваня, заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби. В то же время, по его словам, у Минобороны США есть обязательства перед Тайванем по обеспечению безопасности региона, которые будут выполняться.



Кандидат в постпреды США при ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что заявление бывшего главы Госдепа Майкла Помпео о геноциде уйгуров в Китае изучается на предмет его правомочности. При этом американский дипломат высказала точку зрения Госдепа, согласно которой политика Китая по уйгурам "ужасна".



МИД Индонезии дважды вызывал посла Китая в Джакарте из-за введения Пекином нового закона, разрешающего Береговой охране Китая стрелять в иностранные корабли, заходящие в Южно-Китайское море. МИД Индонезии напомнил Китаю, что новый закон не может применяться в индонезийской морской зоне. Новый закон позволяет сотрудникам Береговой охраны Китая без предупреждения открывать огонь по иностранным судам, а также уничтожать принадлежащие другим странам здания, построенные на рифах в спорных зонах.



МИД КНР прокомментировал слова главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара о том, что отношения двух стран находятся на перепутье ввиду сочетания в них сотрудничества и конкуренции. Китай выступает против увязки пограничного вопроса с развитием двусторонних китайско-индийских отношений. МИД КНР выделяет в отдельную сферу урегулирование споров между двумя странами на различных участках двусторонней границы и выражает надежду, что усилия, предпринимаемые обеими сторонами, позволят превратить китайско-индийскую границу в зону мира и стабильности, а сам этот процесс не повлияет на расширение торгово-экономического и других форм взаимодействия Китая и Индии.



Согласно заявлению МИД Китая, Великобритания вопреки договоренностям с КНР с 31 января начинает прием от жителей Гонконга (Сянгана) заявлений на получение британского гражданства и выдачу им национального заграничного паспорта Соединенного Королевства (BNO). МИД КНР объявил, что с этой даты Китай не признает BNO в качестве документа на право посещения Гонконга. Подчеркивается при этом, что Китай оставляет за собой право принятия дополнительных дальнейших мер.



Экономика



Общий объем активов банковского сектора Китая вырос к концу 2020 года на 10,1%, до 319,7 трлн юаней (около 49,5 трлн долл.). По данным Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности, китайские коммерческие банки заработали в прошлом году 2 трлн юаней чистой прибыли, что на 1,8% ниже, чем годом ранее.



В 2020 году выработка электроэнергии в Китае достигла 7,42 трлн кВт/ч, что на 2,7% больше в годовом исчислении.



Таможня Китая в 2020 году отменила налогов и сборов на сумму 268,77 млрд юаней (около 41,44 млрд долл.) с целью оказать помощь внешней торговле и экономике на фоне преодоления эпидемии нового коронавируса.



Справочно



Всего было снижено налогов на сумму 610 млн юаней в сфере импорта средств профилактики и контроля за эпидемией.



С целью поддержки бесперебойности работы цепочек производства и поставок таможня Китая скорректировала 197 налоговых статей, включая ставки импортного налога на некоторые товары.



В то же время были продлены сроки оплаты налогов на сумму 15,66 млрд юаней и отменены штрафы за просрочку на сумму до 300 млн юаней.



Согласно официальным данным, общее сокращение налогов и сборов в Китае в 2020 году превысило 2,5 трлн юаней благодаря мерам поддержки реального сектора экономики.



Справочно



В октябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в ООН, заявил, что к 2030-му Китай вдвое снизит эмиссию углекислого газа, а к 2060-му ликвидирует ее. Недавно о поддержке этой инициативы заявила крупнейшая китайская металлургическая компания Baowu.



Министерство промышленности и информационных технологий КНР будет способствовать сокращению производства стали в стране по сравнению с более 1,05 млрд т в 2020 году, чтобы добиться снижения выбросов углекислого газа. Для этой цели, как следует из документов ведомства, предполагается принять ряд мер. В частности, ввести запрет на нелегальное увеличение металлургических мощностей, усилить контроль над заменой старых производственных линий новыми, стимулировать слияния и поглощения.



Справочно



Китайская металлургическая ассоциация CISA создает новый комитет, который займется разработкой новых безуглеродных технологий и совершенствованием регулятивной политики. По заявлению вице-президента CISA Луо Тицзуня, достижению климатических целей будут способствовать и такие меры, как расширение объемов импорта полуфабрикатов и металлолома. Прокатка и выплавка стали в электропечах сопровождается меньшими выбросами углекислого газа, чем использование доменно-конвертерного процесса. По его словам, правительство КНР поддерживает обе эти инициативы и планирует разработать новые меры, стимулирующие импорт стальных полуфабрикатов и лома.



Крупнейший в Китае производитель металлов и минералов China Minmetals Corporation (CMC) зафиксировал в 2020 году крупнейшую выручку за все время – 701,6 млрд юаней (около 108,27 млрд долл.) – на 15% больше в годовом исчислении. Чистая прибыль выросла на 36% относительно предыдущего года, отметили в компании.



На совместном предприятии Ford Changan в китайском городе Ханчжоу стартовало производство серийных моделей электрокроссовера Ford Mustang Mach-E GT. Ford будет производить в Китае версию GT – самую спортивную и высокопроизводительную.



Международная химическая компания LyondellBasell подписала контракт с Китайской нефтехимической корпорацией (Sinopec) о создании СП с равными долями, которое будет заниматься производством окиси пропилена и мономера стирола. Планируется построить фабрику в г. Нинбо (провинция Чжэцзян на востоке Китая) до конца 2021-го. Годовой объем производства фабрики достигнет 275 тыс. т окиси пропилена и 600 тыс. т мономера стирола.



Полное покрытие сельских и городских районов Китая сетью мобильной связи пятого поколения (5G) будет завершено к концу 2025 года. К этому сроку инвестиции китайских операторов связи в строительство сети 5G достигнут 1,5 трлн юаней (232,2 млрд долл.).



Соединенные Штаты планируют создать многонациональный фонд, средства которого будут направлены на финансирование разработки и распространения систем связи 5G. Это делается с целью вытеснения китайской продукции с этого рынка. По данным японской газеты Yomiuri, которая ссылается на американские источники, Вашингтон планирует привлечь к созданию этого фонда Японию. Также предполагается участие Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.



Apple планирует наладить массовое производство планшетных компьютеров iPad и смартфонов iPhone за пределами Китая: перенести значительную часть производства iPhone в Индию, a iPad – во Вьетнам. Ожидается, что вьетнамские заводы начнут производить больше планшетных компьютеров Apple во Вьетнаме уже с середины 2021 года.



Первый энергоблок с ядерным реактором Hualong One введен в эксплуатацию на АЭС "Фуцин" на побережье Восточно-Китайского моря. Блок № 5 АЭС "Фуцин" начал выработку электроэнергии 30 января. Используемый в пятом ядерном энергоблоке реактор Hualong One стал первым введенным в эксплуатацию реактором этого типа. Отмечается, что все основные компоненты китайского реактора третьего поколения производятся внутри страны.



Запрет Пекина на пропуск через китайскую границу железнодорожных грузов в мешках – прежде всего зерновых и продуктов перемола – заставил российских отправителей спешно менять логистику и привел к росту перевозок на внутреннем рынке. Китай в рамках мер по противодействию коронавирусу подталкивает торговых партнеров к максимальной контейнеризации, что, в свою очередь, только усиливает дефицит контейнеров на рынке.



Вслед за РЖД к перевозке угля в Китай в контейнерах ОрепТор приступил "ТрансКонтейнер". В такие контейнеры уголь засыпается сверху. При перевозке угля в контейнерах нет необходимости переваливать его на пограничных переходах, что решает проблему смерзшегося угля и ускоряет транспортировку. Только из-за смерзшегося угля вагоны могли простаивать на переходах по несколько суток. Также при контейнерной перевозке не возникает больших выбросов угольной пыли, как при транспортировке в вагонах: экологический ущерб минимален.



За 11 месяцев 2020 года экспорт погрузчиков из Китая составил 1,395 млрд долл., что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Всего на зарубежные рынки было поставлено 46 708 погрузчиков (–3,28%). Погрузчики в основном экспортировались в три страны: Россию, США и Казахстан. Россия стала рынком № 1 для китайских погрузчиков, хотя и снизила объемы импорта в сравнении с прошлым годом. За 11 месяцев 2020 года Россия импортировала из Китая 5 614 погрузчиков (на 3,94% меньше, чем за такой же период 2019-го). Стоимость экспорта составила 159 млн долл. (–13,8%).



Дополнительная информация



Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний и физических лиц из Китая, купивших украинское предприятие "Мотор-Сич". Под санкциями оказались китайские компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hon Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. Также ограничения коснулись гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon).



Справочно



Санкции введены на три года. Они предусматривают, в частности, запрет на торговые операции, на сделки с ценными бумагами, на вывод капиталов за пределы Украины, а также на транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины. Еще одно приложение к данному указу засекречено.



Акции компании "Мотор-Сич", купленные китайскими инвесторами, были арестованы в 2018 году, в конце 2020-го инвесторы обратились в суд, а 15 января 2021-го Министерство торговли США ввело санкции против компании Skyrizon.



Китай перешел на новую модель набора в армию: с 2021-го набор на военную службу в Китае будет осуществляться дважды в год (ранее – раз в год). Набор будет проходить преимущественно среди выпускников колледжей, имеющих инженерную и научную специальность.



Представители компании TikTok заявили о том, что они готовы к взаимодействию с комиссией Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне.



Истребители и бомбардировщики вооруженных сил Китая в ходе учений в зоне ПВО Тайваня отработали удар по авианосцу США. Об этом 29 января сообщает Financial Times со ссылкой на разведданные американских спецслужб. По данным издания, указанный инцидент произошел через несколько дней после инаугурации нового американского президента Джозефа Байдена, которая состоялась 20 января. По информации FT, во время учений китайские военные использовали группу кораблей США во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" как "моделированную цель". При этом пилоты ВС КНР подтверждали приказы о цели и пуске противокорабельной ракеты по авианосцу.



Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения после двухнедельного карантина приступила к работам по выяснению происхождения коронавируса в китайском городе Ухань. Задача первой группы – провести оценку имеющейся в настоящее время информации по данному вопросу и спланировать поведение дальнейшей работы.



В ближайшие дни Будапешт подпишет соглашение с Китаем о закупке вакцины от COVID-19. Об этом сообщил 29 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгрия уже закупила российские вакцины Sputnik V, которых хватит для вакцинации 1 млн человек.



В 2020 году 3,874 млн человек посетили гостиницы Макао, что на 72,5% меньше в годовом исчислении. Средняя загрузка гостиничных номеров в 2020-м упала на 62,2 п.п. относительно прошлого года – до 28,6%.



В Гонконге впервые с начала учета демографической статистики зафиксирована естественная убыль населения. В 2020 году в Гонконге родилось 43 100 детей, что на 18,5% меньше, чем в 2019-м. С учетом смертности (49 800 смертей) естественная убыль мегаполиса достигла 6 700 человек. К настоящему времени население этого специального административного района Китая достигло 7,5 млн человек. По прогнозам экспертов, разрыв между числом рождений и смертей в нем будет нарастать. Ранее прогнозировалось, что в 2041 году численность населения Гонконга достигнет 8,1 млн человек.



Власти Китая приостановили работу завода по выплавке цинка на северо-западе страны из-за утечки ядовитых химикатов в реку Янцзы. Специалисты зафиксировали опасный уровень содержания таллия в водохранилище, которое питается водой одного из притоков реки Янцзы. Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность пяти граждан КНР, напавших на соотечественников. Установлено, что они входят в этническую ОПГ примерно из 20 человек, которые могут быть причастны к разбоям, похищениям людей, крышеванию турфирм, незаконному обороту наркотиков, оружия, драгоценностей, организации проституции и нелегального бизнеса. Один из задержанных является действующим адвокатом и имеет адвокатский статус на территории России.



О деятельности Китая по декарбонизации национальной экономики



Усилия по снижению углеродного следа в производимой в Китае продукции реализуются в рамках мероприятий китайского руководства, направленных на достижение обозначенных председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2020 года на 75-й сессии Генассамблеи ООН ориентиров по достижению углеродной нейтральности страны к 2060 году. В ходе реализации этих мероприятий Пекин планирует к 2030-му остановить рост выбросов углекислого газа в стране, при этом снизив их объем на единицу ВВП более чем на 65% от уровня 2005 года, довести долю неископаемых видов энергоносителей в общем объеме потребления первичных энергоресурсов до 25%, лесной фонд увеличить на 6 млрд куб. м по сравнению с уровнем 2005-го, общую установленную мощность ветровой и солнечной энергетики в Китае довести до 1,2 млрд кВт. Ключевые мероприятия по оздоровлению экологии внесены в план 14-й пятилетки (2021–2025), проект которого, как ожидается, будет представлен Всекитайскому собранию народных представителей для окончательного утверждения в марте текущего года.



По оценкам специалистов, необходимые инвестиции в зеленую инфраструктуру к 2060 году могут составить около 16 трлн долл.



Из них:



до 9 трлн долл. будет направлено на производство электроэнергии (возобновляемые источники энергии, модернизация энергосетей и накопителей энергии);



около 1,2 трлн долл. – на транспортную инфраструктуру дляэлектромобилей;



до 1,2 трлн долл. – на связывание углерода (улавливание углерода и естественные поглотители);



около 2,6 трлн долл. – на водородную инфраструктуру для транспорта, промышленности и отопления.



Кроме того, стремление Китая к достижению нулевых выбросов может способствовать созданию к 2060 году около 40 млн рабочих мест во всех секторах экономики.



В свою очередь, стремление выйти из кризиса COVID-19 с высоким уровнем зеленого производства окажет положительное влияние на развитие металлургической промышленности. Как ожидается, постепенный отказ от ископаемого топлива и переход к возобновляемым источникам энергии стимулирует рост инвестиций в экологичный транспорт. Движение в этом направлении, безусловно, приведет к увеличению спроса на цветные металлы, такие как алюминий, литий, никель и кобальт. По разным оценкам, средний прирост спроса на алюминий в Китае к 2060 году может составить около 3,0 млн т, что на 8% больше, чем в 2019-м.



В целом Китай продолжит применять прагматичный подход к использованию в своих интересах наметившиеся глобальные тенденции по декарбонизации мировой экономики. Это, в свою очередь, позволит КНР стать в перспективе равноправным членом мирового рынка алюминия, способного производить зеленый металл с низкой себестоимостью. Решения и действия по декарбонизации китайская сторона начала и активно продолжит использовать для конкурентной борьбы за европейские рынки сбыта. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614287820

