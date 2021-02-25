Российские стратегические резервы все больше зависят от Китая, - "НГ"

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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00:30 26.02.2021

Рядовым гражданам и бизнесу, однако, пока рано прощаться с долларом

Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"
25.02.21

Антон Силуанов хотел уйти в расчетах с другими странами от политизированных валют.
Минфин изменил валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сократив примерно на 20% доли и доллара, и евро и переведя одну пятую резервов в азиатские валюты. Особый акцент был сделан на китайские юани. Решение вынужденное и своевременное, считают эксперты. Но они уточняют: говорить об активной дедолларизации экономики рано, зависимость бюджетной системы от притока нефтедолларов сохраняется. И для населения иностранная валюта, по мнению экспертов, пока остается наиболее надежным способом защитить накопления от долгосрочного обесценения. Главное – диверсифицировать риски.

Минфин включил в нормативную валютную структуру средств ФНБ японскую иену с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Одновременно с этим доли доллара и евро были сокращены каждая – с 45 до 35%. Доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.

"Указанные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ", – поясняется в материалах Минфина. По состоянию на 1 февраля 2021года объем ФНБ составил около 13,6 трлн руб., или 11,8% ВВП, что эквивалентно 179 млрд долл. При этом объем ликвидных активов фонда – средств на банковских счетах в Банке России – составил почти 8,9 трлн руб., или 116 млрд долл., это около 7,7% ВВП.

Еще в 2019 году Минфин заявлял о намерении обновить валютную структуру ФНБ, приблизив ее к показателям международных резервов. В частности, о том, что доля доллара будет снижаться и что часть резервов могут перенаправить в том числе в китайские юани, сообщал замминистра финансов Владимир Колычев. Правда, изначально преобразования планировались на 2020 год.

"Минфин планировал это сделать еще до пандемии, но в 2020 году было сложно уловить момент, когда валютные пары были бы относительно стабильны", – пояснил "НГ" аналитик компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. По оценкам эксперта, сейчас рынок ведет себя спокойнее: "Есть возможность продать часть активов по комфортной цене, особенно евро, который сейчас на многолетних максимумах к доллару, и за счет этого расширить диверсификацию через покупку альтернативных валют".

"Сейчас есть угроза ослабления доллара на фоне рекордных вливаний ликвидности от Федеральной резервной системы. Доллар будет снижаться к евро и другим валютам, и потому сокращение его в резервах вполне логично, – полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Увеличение доли азиатских валют отражает динамику восстановления экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Китая: товарооборот с этими странами будет расти".

Некоторые эксперты считают, что в ФНБ можно было бы включить и другие валюты. "Мое мнение, что мир находится в начале нового сырьевого цикла, я бы добавил в ФНБ сырьевые валюты – норвежскую крону и канадский доллар с весами по 5%, за счет снижения веса доллара и евро", – отметил руководитель центра "Альпари" Александр Разуваев. "Уход России от доллара – вынужденная мера, есть риск санкций", – уточнил эксперт.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял о необходимости сокращать экспортно-импортные расчеты в таких "политизированных" валютах, как доллар и евро, делая выбор в пользу национальных валют.

Теперь в валютной структуре ФНБ есть
и китайские юани.
Фото Depositphotos/PhotoXPress.ru"Доля расчетов в долларах сократилась с 52 до 47%, а доля расчетов в рублях выросла на 4–5 пунктов, до 23%", – сообщал министр в декабре 2020 года, уточняя, что этого все еще мало.
Но, как считают эксперты, пока рано говорить о том, что тенденция дедолларизации начинает доминировать. Не заметно и кардинального снижения зависимости бюджетной системы и экономики РФ от курса доллара.

"Основой российского ВВП все равно остаются нефть, газ и нефтепродукты, которые на биржах номинируются в долларах. Россия может развивать торговлю с другими странами, но от расчетов в американской валюте это не избавит", – пояснил Деев.

"Валютные потоки станут более разнообразными. В частности, проекты на Дальнем Востоке и в Сибири можно будет финансировать с большей долей азиатских валют. Но что касается бюджета, то его зависимость от курса доллара не поменяется никак, поскольку нефть, газ, металлы, зерно, удобрения торгуются в долларах, и международные контракты фиксируют цены тоже в долларах", – согласился Емельянов. По его уточнению, в таких случаях даже перевод контрактов в другую валюту – лишь "косметический шаг".

Кроме того, как напоминают эксперты, Россия зависит от доллара опосредованно – "через стоимость импортных товаров, которые скорее всего продолжат дорожать", пояснил Деев. Так что россиянам пока не стоит продавать ни доллары, ни евро, а наоборот, как полагает эксперт, "лучше создавать мультивалютную корзину", добавляя в свои накопления еще и золото, серебро.

"Рубль будет дешеветь, несмотря на кратковременные периоды стабильности", – прогнозирует Деев. Этому учит история. Так что, по его словам, защитить свои накопления можно, "приобретая иностранную валюту и диверсифицируя портфель". То же самое стоит делать и бизнесу, поскольку, как пояснил эксперт, "подушка безопасности может быть только в стабильной валюте, которая не подвержена такой сильной девальвации, как рубль".

И рядовым гражданам, и бизнесу эксперты советуют исходить в накоплениях из конкретных целей. Для поездок в Европу логично копить евро; для предстоящей покупки автомобиля или дорогой техники подойдут доллары; бизнесу, связанному с импортом, желательно большую часть своего резерва держать в валюте закупок (чаще всего это тоже доллары или евро), перечислил Емельянов.

И разве что экспортерам, по его словам, можно резервировать меньше валюты: "У них выручка и так долларовая". Но даже в этом случае есть нюансы, связанные с погашением валютных долгов.

Эксперты допускают, что в будущем Минфин может "откатить" назад валютную структуру ФНБ, снова повысив долю доллара или евро. "Это может произойти, если в правительстве поменяются приоритеты, – считает Емельянов. – Например, если государство решит активнее наращивать валютные долги и для этой цели будет резервировать больше долларов и евро".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614288600
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