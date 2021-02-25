Египетско-израильский газ стал конкурентом российского экспорта, - М.Сергеев

00:34 26.02.2021

Европа фиксирует новый поворот энергетической игры в Восточном Средиземноморье

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

25.02.21



Израиль и Египет согласовали проект строительства газопровода с шельфовых месторождений двух стран для организации поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. Наращивание экспорта СПГ в Европу не в интересах российских компаний "Газпром" и "НОВАТЭК", обращает внимание немецкое государственное агентство. Российские эксперты увидели в новом проекте признание того факта, что ресурсной базы израильского шельфа недостаточно для строительства отдельного газопровода в Европу через Кипр и Грецию.

Египет и Израиль договорились построить новый газопровод. Это соглашение было достигнуто на встрече в Иерусалиме министра энергетики Израиля Юваля Штайница с египетским министром нефти и минеральных ресурсов Тариком аль-Муллой в прошлое воскресенье, сообщила немецкая государственная медиакомпания DW. Проект предполагает, что газ из средиземноморского месторождения "Левиафан" будет поступать на египетские заводы по сжижению. Запасы газа месторождения "Левиафан" у израильских берегов оцениваются в 535 млрд куб. м. Израиль в январе 2020 года начал экспортировать добытый из "Левиафана" газ в Египет по трубопроводу EMG между израильским Ашкелоном и египетским Эль-Аришем.



Новый израильско-египетский проект может привести к ощутимым подвижкам на европейском рынке газа, а также повлиять на формирование нового центра газовой промышленности вблизи юго-восточных границ Евросоюза, предсказывают немецкие наблюдатели.



Новости о израильско-египетском проекте снижают перспективы строительства подводного газопровода через Кипр в Грецию, который явно конкурировал бы с проектами "Газпрома". Предполагалось, что трубопровод EastMed позволит доставлять газ израильских месторождений "Левиафан" и "Тамар" и кипрского "Афродита" – через Кипр в Грецию, а затем в Италию. Евросоюз планировал принять окончательное решение о целесообразности финансовой поддержки этого нового элемента "Южного газового коридора" для получения газа в обход России в 2021–2022 годах. Строительство EastMed еще больше ослабило бы позиции "Газпрома" на греческом, болгарском и итальянском рынках, где конкуренция после начавшихся в 2021 году коммерческих поставок азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) и так уже усилилась, напоминает DW.



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Важнейшие месторождения газа и газопроводы в Восточном Средиземноморье.

Карта НГ по данным DW





Израиль еще не охладел окончательно к идее EastMed, считает Штефан Вольфрум, научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP). Этот институт консультирует правительство и парламент ФРГ, а также Евросоюз. "Однако Израиль не хочет ждать еще лет 5–10, пока будет реализован гигантский проект EastMed, ведь речь идет о самом протяженном подводном газопроводе в мире", – отметил Штефан, которого цитирует DW. Израиль, по словам эксперта, стремится быстрее получить экспортную выручку для дальнейшего развития газодобычи.

"То, что "Левиафан" теперь собираются подключить к СПГ-заводам Египта, является признанием того, что ресурсной базы израильского шельфа недостаточно для строительства отдельного газопровода в Европу через Кипр и Грецию. А запасы шельфов Кипра и Греции не подтвердились", – заявил "НГ" ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Но даже относительно скромный объем поставок израильского газа создает дополнительную конкуренцию на рынке Европы и Турции для "Газпрома" и "НОВАТЭКа", считает эксперт.



"Вариант с газопроводными поставками был более опасен для "Газпрома", а вариант с египетским СПГ затрагивает и "НОВАТЭК", так как 80% газа с "Ямала СПГ" сейчас идет в Европу. СПГ будет уходить на те рынки, где сейчас цены выше", – объясняет Юшков. "Не исключено, что в будущем израильский газ может стать основным ресурсом для египетских СПГ-заводов. Сравнительно недавно мы видели, что добыча в Египте снижалась и страна из экспортера становилась импортером газа. Сейчас Египту удалось увеличить добычу. Но гарантий того, что ситуация не повторится, никто не дает", – продолжает эксперт.



"Конкуренция на газовом рынке растет, в том числе за счет возможных поставок с месторождений Восточного Средиземноморья, где относительно недавно началась добыча. Приток дополнительного газа будет сбивать цены для уже работающих поставщиков, включая и "Газпром". Но вариант поставок в виде СПГ из Египта, Израиля и Кипра будет более дорогим, чем трубопроводные поставки, поэтому экономически оправдать их будет сложно", – считает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ. Однако, по его словам, часть покупателей в Европе, возможно, будут готовы заплатить за диверсификацию. Ценовое преимущество при этом останется у поставщиков трубопроводного газа – России, Азербайджана и Алжира. "Строительство EastMed связано с геополитическими и прямыми военными рисками из-за конфронтации Кипра и Греции с Турцией в данном регионе, СПГ в плане обхода военно-политических рисков намного удобнее", – говорит Митрахович.