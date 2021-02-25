 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.02.2021
01:25  Куда ведет "Один пояс - один путь", или Как Бишкек намерен выплачивать Пекину долги?
00:34  Египетско-израильский газ стал конкурентом российского экспорта, - М.Сергеев
00:30  Российские стратегические резервы все больше зависят от Китая, - "НГ"
00:26  Антиутопии становятся явью? - Валентин Катасонов
00:23  Ядерная сделка Ирана: почти по Ильфу и Петрову
00:17  Китай отходит от многополярного мира в направлении биполярного, - К.Ремчуков
00:05  11-летняя рос-фигуристка Маша Симонова впервые в истории прыгнула 5-оборотный прыжок! (видео)

Четверг, 25.02.2021
20:14  Запад объявляет охоту на сирийскую элиту, - И.Субботин
19:57  Что происходит в Армении: оппозиция ставит палатки, Пашинян призывает расходиться
19:14  Родственники хокима Джизакской области стоят за проектами на миллиарды сумов
19:07  Японское правительство разрешило своим кораблям открывать огонь по "нарушителям" у спорных о-вов Сенкаку
18:32  Начнется ли война из-за воды в Крыму?
18:29  Борьба с культом личности Сталина вызвала бунты: людей давили танками
18:25  Красный закат. Почему нет смысла давать деньги африканским (и центразийским) странам, - С.Костецкий
17:06  В КырПарламент доизберут матраимовского курбаши кикбоксера Атазова
15:33  США будут управлять Украиной в ручном режиме, - Г.Простаков
15:16  Сербский актер Милош Бикович принял Российское гражданство
14:54  Уроки исламского: в Баварии ислам включают в школьные программы
14:52  Бесконечный тупик: почему в Молдавии никак не сформируют правительство
14:46  Фазенда дона Шавката. Заповедная дачка Мирзиеева (видео подробности)
14:44  В Туркменской пустыне построят 300-метровый монумент. Тушканам на радость?
13:59  ОтМаркировал и идентифицировал. Путин подарил Жапар-хану 623 млн рублей
12:42  Мнимый больной. КирОлигарха Матраимова перевезли "сидеть" в частную медицинскую клинику
12:38  Первые выборы районных акимов в Казахстане состоятся в 2024 году
11:32  Как заставить американцев воевать за химеру либеральной глобализации, - П.Акопов
10:42  Семейные, но нетрудоспособные. Молодежь Казахстана может остаться без работы?
10:34  "Советское прошлое как сплошное бедствие". Под кого переписывается история Казахстана, - П.Своик
10:30  Нерабочая сила. Восстановление РосЭкономики зависит от гастарбайтеров? - П.Щукин
10:03  Кто кого - Государство или Big Tech? - И.Титов
08:47  УкрНацики взялись свергать Зеленского. Не тянет на фюрера, - "Къ"
08:31  Куклы и кукловоды Февральской революции в России - от масонов до "союзников" (уроки истории), - Е.Спицын
08:25  Вызов человечеству. Пандемия COVID-19 и рост онкологии - начало заката цивилизации?
00:59  Был ли Таджикистан провинцией Китая? Часть 2, - Камолуддин Абдуллаев
00:56  В поставках оружия террористам из Пакистана нашелся "китайский след", - А.Серенко
00:52  В отношениях США и Саудовской Аравии ожидаются "заморозки", - "НГ"
Среда, 24.02.2021
22:21  Отравление Навального: история одной мистификации - комсомольская правда
16:35  Интриги на задворках Европы: Россия и Турция пытаются ужиться вместе
16:33  Афганский черный снег на высоте 3234 (памяти советско-афганской)
15:44  Комитет ООН признал бывшего кыр-таможенника Фазиева жертвой пыток
14:47  В Бишкеке будут судить фемину-активистку Капалову. За матчество
14:03  Байден и использование китайской рабочей силы, - Тьерри Мейсан
14:01  "Девальвация, деградация, дезинтеграция". Конец истории в отдельно взятой стране, - Р.Трунов
13:48  США довели Иран до вступления в ЕАЭС, - И.Джорбенадзе
13:36  Скончалась чемпионка Азии по боксу Гузаль Исматова
13:35  Казахи должны уважать Русскую Православную Церковь за то, что она … не уважает Советскую власть, - Н.Даутбеккызы
13:30  Национальные особенности украинской элиты, - Д.Джангиров
13:28  Необратимо надвигается новая война за Донбасс (сценарии и прогнозы)
13:26  В Оренбурге отметят юбилей великого поэта Востока Алишера Навои
13:15  Долги Кыргызстана. Почему страна может потерять свои последние "объекты", - 24.kg
13:06  "Это шантаж и провокация". Проворовавшийся экс-кыр-муфтий Токтомушев пошел в отказ
13:02  Чем прекрасна новая искренность НАТО, - Т.Бордачев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Египетско-израильский газ стал конкурентом российского экспорта, - М.Сергеев
00:34 26.02.2021

Европа фиксирует новый поворот энергетической игры в Восточном Средиземноморье
Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"
25.02.21

Израиль и Египет согласовали проект строительства газопровода с шельфовых месторождений двух стран для организации поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. Наращивание экспорта СПГ в Европу не в интересах российских компаний "Газпром" и "НОВАТЭК", обращает внимание немецкое государственное агентство. Российские эксперты увидели в новом проекте признание того факта, что ресурсной базы израильского шельфа недостаточно для строительства отдельного газопровода в Европу через Кипр и Грецию.
Египет и Израиль договорились построить новый газопровод. Это соглашение было достигнуто на встрече в Иерусалиме министра энергетики Израиля Юваля Штайница с египетским министром нефти и минеральных ресурсов Тариком аль-Муллой в прошлое воскресенье, сообщила немецкая государственная медиакомпания DW. Проект предполагает, что газ из средиземноморского месторождения "Левиафан" будет поступать на египетские заводы по сжижению. Запасы газа месторождения "Левиафан" у израильских берегов оцениваются в 535 млрд куб. м. Израиль в январе 2020 года начал экспортировать добытый из "Левиафана" газ в Египет по трубопроводу EMG между израильским Ашкелоном и египетским Эль-Аришем.

Новый израильско-египетский проект может привести к ощутимым подвижкам на европейском рынке газа, а также повлиять на формирование нового центра газовой промышленности вблизи юго-восточных границ Евросоюза, предсказывают немецкие наблюдатели.

Новости о израильско-египетском проекте снижают перспективы строительства подводного газопровода через Кипр в Грецию, который явно конкурировал бы с проектами "Газпрома". Предполагалось, что трубопровод EastMed позволит доставлять газ израильских месторождений "Левиафан" и "Тамар" и кипрского "Афродита" – через Кипр в Грецию, а затем в Италию. Евросоюз планировал принять окончательное решение о целесообразности финансовой поддержки этого нового элемента "Южного газового коридора" для получения газа в обход России в 2021–2022 годах. Строительство EastMed еще больше ослабило бы позиции "Газпрома" на греческом, болгарском и итальянском рынках, где конкуренция после начавшихся в 2021 году коммерческих поставок азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) и так уже усилилась, напоминает DW.

39-4-00-650.JPG
Важнейшие месторождения газа и газопроводы в Восточном Средиземноморье.
Карта НГ по данным DW


Израиль еще не охладел окончательно к идее EastMed, считает Штефан Вольфрум, научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP). Этот институт консультирует правительство и парламент ФРГ, а также Евросоюз. "Однако Израиль не хочет ждать еще лет 5–10, пока будет реализован гигантский проект EastMed, ведь речь идет о самом протяженном подводном газопроводе в мире", – отметил Штефан, которого цитирует DW. Израиль, по словам эксперта, стремится быстрее получить экспортную выручку для дальнейшего развития газодобычи.
"То, что "Левиафан" теперь собираются подключить к СПГ-заводам Египта, является признанием того, что ресурсной базы израильского шельфа недостаточно для строительства отдельного газопровода в Европу через Кипр и Грецию. А запасы шельфов Кипра и Греции не подтвердились", – заявил "НГ" ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Но даже относительно скромный объем поставок израильского газа создает дополнительную конкуренцию на рынке Европы и Турции для "Газпрома" и "НОВАТЭКа", считает эксперт.

"Вариант с газопроводными поставками был более опасен для "Газпрома", а вариант с египетским СПГ затрагивает и "НОВАТЭК", так как 80% газа с "Ямала СПГ" сейчас идет в Европу. СПГ будет уходить на те рынки, где сейчас цены выше", – объясняет Юшков. "Не исключено, что в будущем израильский газ может стать основным ресурсом для египетских СПГ-заводов. Сравнительно недавно мы видели, что добыча в Египте снижалась и страна из экспортера становилась импортером газа. Сейчас Египту удалось увеличить добычу. Но гарантий того, что ситуация не повторится, никто не дает", – продолжает эксперт.

"Конкуренция на газовом рынке растет, в том числе за счет возможных поставок с месторождений Восточного Средиземноморья, где относительно недавно началась добыча. Приток дополнительного газа будет сбивать цены для уже работающих поставщиков, включая и "Газпром". Но вариант поставок в виде СПГ из Египта, Израиля и Кипра будет более дорогим, чем трубопроводные поставки, поэтому экономически оправдать их будет сложно", – считает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ. Однако, по его словам, часть покупателей в Европе, возможно, будут готовы заплатить за диверсификацию. Ценовое преимущество при этом останется у поставщиков трубопроводного газа – России, Азербайджана и Алжира. "Строительство EastMed связано с геополитическими и прямыми военными рисками из-за конфронтации Кипра и Греции с Турцией в данном регионе, СПГ в плане обхода военно-политических рисков намного удобнее", – говорит Митрахович.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614288840
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в I чтении новые подходы к размещению визуальной информации
- Казахстан и Германия намерены совместно развивать "зеленую экономику"
- Е. Тугжанов провел заседание Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19
- Маске – да, онлайн-обучению – нет
- Кадровые перестановки
- "Советское прошлое как сплошное бедствие"
- "Ак жол" требует провести полную ревизию выданного акиматами социального жилья
- Доверять или не доверять, вот в чем вопрос!
- Казахстан увеличит количество рейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину
- Школа и больница развалились через четыре года после ввода в эксплуатацию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  