 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.02.2021
01:25  Куда ведет "Один пояс - один путь", или Как Бишкек намерен выплачивать Пекину долги?
00:34  Египетско-израильский газ стал конкурентом российского экспорта, - М.Сергеев
00:30  Российские стратегические резервы все больше зависят от Китая, - "НГ"
00:26  Антиутопии становятся явью? - Валентин Катасонов
00:23  Ядерная сделка Ирана: почти по Ильфу и Петрову
00:17  Китай отходит от многополярного мира в направлении биполярного, - К.Ремчуков
00:05  11-летняя рос-фигуристка Маша Симонова впервые в истории прыгнула 5-оборотный прыжок! (видео)

Четверг, 25.02.2021
20:14  Запад объявляет охоту на сирийскую элиту, - И.Субботин
19:57  Что происходит в Армении: оппозиция ставит палатки, Пашинян призывает расходиться
19:14  Родственники хокима Джизакской области стоят за проектами на миллиарды сумов
19:07  Японское правительство разрешило своим кораблям открывать огонь по "нарушителям" у спорных о-вов Сенкаку
18:32  Начнется ли война из-за воды в Крыму?
18:29  Борьба с культом личности Сталина вызвала бунты: людей давили танками
18:25  Красный закат. Почему нет смысла давать деньги африканским (и центразийским) странам, - С.Костецкий
17:06  В КырПарламент доизберут матраимовского курбаши кикбоксера Атазова
15:33  США будут управлять Украиной в ручном режиме, - Г.Простаков
15:16  Сербский актер Милош Бикович принял Российское гражданство
14:54  Уроки исламского: в Баварии ислам включают в школьные программы
14:52  Бесконечный тупик: почему в Молдавии никак не сформируют правительство
14:46  Фазенда дона Шавката. Заповедная дачка Мирзиеева (видео подробности)
14:44  В Туркменской пустыне построят 300-метровый монумент. Тушканам на радость?
13:59  ОтМаркировал и идентифицировал. Путин подарил Жапар-хану 623 млн рублей
12:42  Мнимый больной. КирОлигарха Матраимова перевезли "сидеть" в частную медицинскую клинику
12:38  Первые выборы районных акимов в Казахстане состоятся в 2024 году
11:32  Как заставить американцев воевать за химеру либеральной глобализации, - П.Акопов
10:42  Семейные, но нетрудоспособные. Молодежь Казахстана может остаться без работы?
10:34  "Советское прошлое как сплошное бедствие". Под кого переписывается история Казахстана, - П.Своик
10:30  Нерабочая сила. Восстановление РосЭкономики зависит от гастарбайтеров? - П.Щукин
10:03  Кто кого - Государство или Big Tech? - И.Титов
08:47  УкрНацики взялись свергать Зеленского. Не тянет на фюрера, - "Къ"
08:31  Куклы и кукловоды Февральской революции в России - от масонов до "союзников" (уроки истории), - Е.Спицын
08:25  Вызов человечеству. Пандемия COVID-19 и рост онкологии - начало заката цивилизации?
00:59  Был ли Таджикистан провинцией Китая? Часть 2, - Камолуддин Абдуллаев
00:56  В поставках оружия террористам из Пакистана нашелся "китайский след", - А.Серенко
00:52  В отношениях США и Саудовской Аравии ожидаются "заморозки", - "НГ"
Среда, 24.02.2021
22:21  Отравление Навального: история одной мистификации - комсомольская правда
16:35  Интриги на задворках Европы: Россия и Турция пытаются ужиться вместе
16:33  Афганский черный снег на высоте 3234 (памяти советско-афганской)
15:44  Комитет ООН признал бывшего кыр-таможенника Фазиева жертвой пыток
14:47  В Бишкеке будут судить фемину-активистку Капалову. За матчество
14:03  Байден и использование китайской рабочей силы, - Тьерри Мейсан
14:01  "Девальвация, деградация, дезинтеграция". Конец истории в отдельно взятой стране, - Р.Трунов
13:48  США довели Иран до вступления в ЕАЭС, - И.Джорбенадзе
13:36  Скончалась чемпионка Азии по боксу Гузаль Исматова
13:35  Казахи должны уважать Русскую Православную Церковь за то, что она … не уважает Советскую власть, - Н.Даутбеккызы
13:30  Национальные особенности украинской элиты, - Д.Джангиров
13:28  Необратимо надвигается новая война за Донбасс (сценарии и прогнозы)
13:26  В Оренбурге отметят юбилей великого поэта Востока Алишера Навои
13:15  Долги Кыргызстана. Почему страна может потерять свои последние "объекты", - 24.kg
13:06  "Это шантаж и провокация". Проворовавшийся экс-кыр-муфтий Токтомушев пошел в отказ
13:02  Чем прекрасна новая искренность НАТО, - Т.Бордачев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Куда ведет "Один пояс - один путь", или Как Бишкек намерен выплачивать Пекину долги?
01:25 26.02.2021

Казахская служба РСЕ/РС

На фоне буксующей экономики и ограниченных источников финансирования Кыргызстан все острее ощущает тяжесть растущего государственного долга, значительную часть которого составляет задолженность перед Китаем. Страна раздумывает над рядом радикальных мер с целью выполнить свои финансовые обязательства.

"ПЛАНЫ ЕСТЬ"

По имеющимся данным, внешний долг Кыргызстана достигает пяти миллиардов долларов и более 40 процентов этой суммы (1,8 миллиарда долларов) причитается Экспортно-импортному банку Китая за серию осуществленных в последнее десятилетие инфраструктурных проектов.

В настоящее время в Кыргызстане наблюдается спад экономики. Его валовой внутренний продукт в 2020 году сократился на 8,6 процента. Эта ситуация дает повод для опасений, что страна не сможет ни расплатиться, ни внести обязательные платежи по внешним кредитам, особенно по займам, взятым у Китая.

По мере приближения сроков кыргызские официальные лица обсуждают возможность передачи части государственных активов в качестве оплаты.

"Если мы не выплатим часть из них вовремя, мы потеряем многие наши объекты, - заявил новый президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью государственному информационному агентству "Кабар" 13 февраля. - Соглашения с такими условиями подписал [президент Алмазбек] Атамбаев. Но, даст Бог, мы вовремя избавимся от всех долгов. Планы есть".

Что собой представляют эти планы, пока неизвестно.

Жапаров не упоминал Китай напрямую, но после его слов дискуссии в обществе разворачиваются вокруг того, каким образом Кыргызстан сможет выплатить кредиты, взятые у Пекина, его крупнейшего кредитора и важного политического игрока в Центральной Азии.

Этот долговой тупик обнажает проблему, связанную с долгами перед Китаем по крупным инфраструктурным проектам "Один пояс - один путь", с которой сталкиваются многие страны, испытывающие вызванный пандемией COVID-19 экономический кризис, в том числе Казахстан, Таджикистан и Пакистан.

До сих пор Пекин демонстрировал готовность отсрочить некоторые займы, но не предлагал прямого облегчения долговых обязательств, указывая на сложные условия для переговоров с такими странами, как Кыргызстан, которые находятся в трудном финансовом положении.

"Китай не раз демонстрировал в Латинской Америке и Африке, что это не благотворительность и что он очень прагматичный партнер, когда дело касается возврата долгов. - заявил Азаттыку Темур Умаров, эксперт по отношениям между Китаем и Центральной Азией Московского центра Карнеги. - Для Кыргызстана это непростая ситуация, из которой нет очевидного выхода".

Сколько Центральная Азия должна Китаю:

Кыргызстан в последние месяцы рассматривал варианты разработки железорудного рудника Джетим-Тоо, и некоторые критики правительства высказали предположение, что власти для выплат долгов могут продать или передать Пекину права на добычу на этом прибыльном месторождении.

Сам Жапаров, будучи кандидатом в президенты, высказывал идею использования Джетим-Тоо для выплаты государственного долга перед Китаем, но в правительстве отмечали, что планирует сохранить за собой право собственности на месторождение.

Помимо концессий на добычу полезных ископаемых некоторые законодатели также упомянули возможность частичной передачи кредитору управления энергетическим сектором страны.

Такой сценарий урегулирования долгов страны 22 февраля обсуждал депутат парламента Акыл Жапаров, [не является родственником президента]. Он говорил о ситуации, в которой Кыргызстан может оказаться не в состоянии внести платеж по кредиту, взятому для вызвавшей много вопросов реконструкции главной электростанции Бишкека. Ее стоимость была сильно завышена, она выходила из строя и продолжает испытывать перебои в работе.

"У Кыргызстана нет рычагов воздействия и мало способов справиться с этим кризисом, - сказала Азаттыку Нива Яу, исследователь Академии ОБСЕ в Бишкеке. - Многое будет зависеть от того, сможет ли Жапаров довести до конца свои экономические реформы и принять меры по борьбе с коррупцией".

В ПОИСКАХ ДОБРОЙ ВОЛИ

22 февраля между Жапаровым и Си Цзиньпином состоялся первый телефонный разговор, во время которого президент Кыргызстана поддержал многочисленные китайские проекты в стране и высоко отозвался о том, как Китай решил ряд международных вопросов.

Телефонный звонок последовал после обострения отношений между Бишкеком и Пекином в связи с событиями, которые привели Жапарова к власти и ввергли Кыргызстан в политический кризис в октябре прошлого года.

Жапаров пришел к власти после акций протеста, вызванных итогами парламентских выборов. В результате этих народных выступлений было свергнуто правительство, а Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку с должности президента.

Но, как сообщается, во время и после тех событий китайский бизнес и граждане этой страны в Кыргызстане столкнулись с нападениями и шантажом, в результате чего посла Кыргызстана в Китае Канайым Бактыгулову вызвали на ковер в Пекине с тем, чтобы китайские официальные лица выразили недовольство и озабоченность безопасностью своих граждан.

"У Пекина много опасений относительно таких популистских лидеров, как Жапаров, - говорит эксперт Яу. - Китай ждал стабилизации внутриполитической ситуации [в Кыргызстане] и все еще полон больших сомнений".

В последние годы в Центральной Азии усилились антикитайские протесты, многие из которых прошли в Кыргызстане, а также в Казахстане.

Обеспокоенность по поводу собственности на землю, государственного долга, условий труда в китайских компаниях и "лагерей перевоспитания" в китайской провинции Синьцзян, в которые принудительно помещают уйгуров, казахов и кыргызов, проживающих в этом регионе, вылились во всплески недовольства в стране.

Пикет матери. Старший сын - в тюрьме в Казахстане, младший - в Китае:

В последние годы акты вандализма и нападения на китайских рабочих имели место в Кыргызстане и в Казахстане.

Перед Жапаровым, чьи родители много лет прожили в Китае, теперь стоит задача убедить Пекин в своей способности быть надежным партнером, не отступив при этом от националистической антикоррупционной риторики, которая помогла ему прийти к власти.

На обоих фронтах президент сталкивается с огромными препятствиями.

Общественное недовольство коррупцией в Кыргызстане остается высоким, и общественности до сих пор неизвестны многие подробности прошлых кредитных договоров, подписанных с китайскими организациями, что приводит к новым слухам о том, как именно правительство будет урегулировать свой долг перед Пекином.

Более того, Жапаров также имеет дело с последствиями разоблачений вокруг Райымбека Матраимова, бывшего заместителя начальника таможенной службы и влиятельной фигуры в стране, который был повторно арестован 18 февраля по подозрению в отмывании денег после гневной реакции общественности на назначенный ему после первого ареста незначительный штраф. Обвинения против Матраимова впервые были озвучены по результатам расследования Кыргызской редакции Азаттыка.

Имеющий ограниченный международный опыт Жапаров также стремится заручиться поддержкой России. Сейчас президент Кыргызстана находится с двухдневным визитом в Москве, в рамках которого он встретился с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными должностными лицами.

ПЕРЕСПЕКТИВЫ

Еще до политических потрясений, которые привели к приходу Жапарова к власти, Бишкек просил Китай списать долги.

До пандемии Кыргызстан преуспевал в выплате непогашенных кредитов, но финансовые проблемы из-за эпидемии COVID-19 сорвали график и подорвали экономику страны, которая по-прежнему зависит от торговли с Китаем.

В ноябре 2020 года из Пекина пришло некоторое облегчение - в форме отсрочки погашения долга, позволяющей отложить выплату 35 миллионов долларов за этот год до 2022-2024 годов под два процента годовых.

Кыргызстан также заручился помощью международных кредиторов в рамках соглашения с Парижским клубом в июне, приостановив до конца года выплаты по задолженности на сумму 11 миллионов долларов. В общей сложности, Бишкек должен более 300 миллионов долларов Дании, Франции, Германии, Японии и Южной Корее.

Но все это - лишь временное облегчение, которое не решает более широких структурных проблем, связанных с неспособностью Кыргызстана обслуживать свои долговые обязательства. Поскольку Бишкек изучает различные радикальные варианты погашения своих китайских займов, решающим фактором может стать то, на какие уступки готов пойти Пекин.

"Схема такова, что Китай готов откладывать выплату долга, но списывал задолженность он лишь в редких случаях, - заявил Азаттыку Джонатан Хиллман, директор проекта Reconnecting Asia в Центре стратегических и международных исследований. - Случаи изъятия активов крайне редки".

В переговорах относительно долгов у Китая много козырей. В контрактах, подписанных с Кыргызстаном, оговаривается, что любые споры по поводу погашения долга должны разрешаться в китайских арбитражных судах, а не в международных. Договоры могут содержать и другие оговорки в пользу Пекина.

"Многие проблемы, с которыми сталкивается Кыргызстан, проистекают из многолетнего отсутствия должной осмотрительности, а также из бесхозяйственности со стороны кыргызских властей, - говорит Хиллман. - Но я думаю, это урок относительно рисков, с которыми связано ведение бизнеса с Китаем. Вот что происходит, когда у вас нет прозрачности в кредитовании".

Тем не менее, Китай по-прежнему обеспокоен своей репутацией в Кыргызстане и в регионе в целом и, вероятно, будет учитывать, какие последствия может иметь и какую реакцию вызвать переход к нему контроля над любыми государственными активами в стране.

"Изъятие актива - плохой политический ход, - считает Хиллман. - Это подтвердит худшие опасения людей относительно Китая и [инициативы ОПОП]".

Рид СТЭНДИШ

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614291900
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в I чтении новые подходы к размещению визуальной информации
- Казахстан и Германия намерены совместно развивать "зеленую экономику"
- Е. Тугжанов провел заседание Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19
- Маске – да, онлайн-обучению – нет
- Кадровые перестановки
- "Советское прошлое как сплошное бедствие"
- "Ак жол" требует провести полную ревизию выданного акиматами социального жилья
- Доверять или не доверять, вот в чем вопрос!
- Казахстан увеличит количество рейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину
- Школа и больница развалились через четыре года после ввода в эксплуатацию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  