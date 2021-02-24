Скончался народный артист СССР и Киргизской ССР Токтоналы Сейталиев

08:05 26.02.2021 25 февраля 2021 13:08 - Оксана Гут



Скончался народный артист СССР Токтоналы Сейталиев



Скончался народный артист СССР Токтоналы Сейталиев. Об этом сообщает пресс-служба МКИСиМП КР.



24 февраля 2021 года ушел из жизни выдающийся оперный певец, народный артист СССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула, профессор Токтоналы Сейталиев.



Токтоналы Сейталиев родился 3 декабря 1937 года в селе Джаилма Панфиловского района Чуйской области. Свою трудовую деятельность начал в колхозе, окончил одногодичную оперно-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета (1956-1957 гг.), затем здесь же работал артистом хора с 1957 по 1962 гг., одновременно проходя обучение в вечерней школе рабочей молодежи № 15 г.Фрунзе (ныне – Бишкек), которое завершил в 1960 году.



Являлся студентом вокального факультета Государственного института искусств имени Курмангазы (г.Алма-Ата, Казахская ССР) в период с 1962 по 1969 гг. (ныне – Казахская государственная консерватория имени Курмангазы). Одновременно с учебой в алма-атинском Государственном институте искусств имени Курмангазы был солистом Камерного оркестра Казахского радио и телевидения.



С 1969 года по январь 2013 года – солист оперы-ведущий мастер сцены, руководитель мастер-класса по вокалу в Кыргызском театре оперы и балета.



В течение 50 лет творческой деятельности Токтоналы Сейталиевым в Национальной опере воплощена целая галерея разноплановых и высокохудожественных образов, сложных и многогранных; исполнены все ведущие теноровые партии в оперных спектаклях европейских, русских, советских и кыргызских композиторов: "Дон Карлос" Дж.Верди (Дон Карлос), "Джанни Скикки" Дж. Пуччини (Ринуччо), "Любовный напиток" Г.Доницетти (Неморино), "Мефистофель" А.Бойто (Фауст), "Фауст" Ш.Гуно (Фауст), "Борис Годунов" М.Мусоргского (Юродивый), "Евгений Онегин" П.Чайковского (Ленский), "Иоланта" П.Чайковского (Водемон), "Ай-Чурек" В.Власова, А.Малдыбаева, В.Фере (Кулчоро, Акун-хан), "Алтын кыз" /"Золотая девушка"/ В.Власова, В.Фере (Кузнецов), "Манас" В.Власова, А.Малдыбаева, В.Фере (Сыргак), "Перед бурей" М.Абдраева (Канат), "Токтогул" В.Власова, А.Малдыбаева, В.Фере (Керимбай), "Риголетто" Дж.Верди (Герцог), "Травиата" Дж.Верди (Альфред), "Чио-Чио-Сан" Дж.Пуччини (Пинкертон) и многие другие.



На сценических площадках Киева, Свердловска, других городов бывшего Советского Союза и зарубежных стран был партнером таких примадонн оперной сцены, как Мария Биешу, Елена Образцова, Ирина Архипова в Большом театре Союза ССР, а также других оперных певцов и дирижеров из республик бывшего СССР, стран Европы, Америки и Республики Корея. В 1984 году пел на сцене Государственного академического Большого театра СССР.



В 70-80-е годы прошлого столетия активно выступал с сольными концертами в Азербайджане, Грузии, Латвии, Литве, республиках Средней Азии и Казахстане, а также выезжал в составе концертных бригад советских артистов в Болгарию, Польшу, Сирию, Турцию, Алжир, Монголию, Швецию, Данию, Швейцарию, Кипр, Иорданию, Японию.



В камерный репертуар Токтоналы Сейталиева, помимо оперных арий, входили песни и романсы кыргызских и русских композиторов, в том числе: "Гyл", "Эсимде" Атая Огонбаева, "Соловьи России" Владимира Левашова, "Жалынына кyйгoмyн" Мукаша Абдраева и многие другие.



С 1971 по 2015 гг. вел активную преподавательскую деятельность: работал во Фрунзенском музыкально-хореографическом училище имени Мураталы Куренкеева, затем в Кыргызском институте искусств имени Бибисары Бейшеналиевой, а в период с 1995 по 2015 гг. – класс сольного пения в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова (профессор).



За долгие годы своей творческой деятельности удостоен многих почетных и ученых званий, государственных и международных премий, а также правительственных наград:



- ученое звание профессора по кафедре сольного пения в 1995 году (решение Высшей аттестационной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики ;



- почетный профессор Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (Казахстан), лауреат Международной премии "Алтын Копiр" /"Золотой мост"/ (Казахстан) в 1993 году;



- ученое звание доцента по кафедре сольного пения в 1992 году (решение Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации;



- почетное звание "Народный артист СССР" в 1984 году, лауреат Государственной премии Кыргызской ССР имени Токтогула 1982 года в области литературы, искусства и архитектуры за концертные программы 1981 года, почетное звание "Народный артист Киргизской ССР" в 1974 году и почетное звание "Заслуженный артист Кыргызской ССР" в 1972 году. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Вечерний Бишкек

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