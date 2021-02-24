 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США нанесли удар по "иранским ополченцам" в Сирии
08:16 26.02.2021

Авиаудар был нанесен ВВС США по территории Сирии. Американцы утверждают, что удар был направлен против проиранского ополчения.

"По указанию президента США Джо Байдена вооруженные силы нанесли авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии. Удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке, а также нанесены в связи с продолжающимися угрозами им", - сообщили новость в Пентагоне.

Сирийские СМИ подтверждают факты авиаударов и сообщают о нескольких погибших ополченцах.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614316560
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