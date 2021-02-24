 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пайцза на шею. Кремль благословил Жапар-хана на правление, - 24.kg
08:19 26.02.2021

26 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Первый визит Садыра Жапарова в Россию. Кремль принял и решил помогать

Президент Садыр Жапаров завершил свой первый официальный визит в Российскую Федерацию. График был более чем насыщенным. За два дня он успел встретиться не только с лидером России Владимиром Путиным, но и со всей российской "верхушкой", а также с соотечественниками и бизнесом.

Подписания серьезных документов и крупных договоренностей во время визита никто не ждал.

Эксперты оценивали визит как смотрины нового, неизвестного для Кремля, кыргызстанского политика. От того, как он покажет себя, будет напрямую зависеть будущая помощь республике, как финансовая, так и техническая. Итоги неплохие: заключены соглашения, выделена помощь.

На смотрины всем кабмином
Садыр Жапаров в интервью российским журналистам честно признался, что едет "для установления личных контактов". Он готовился к визиту тщательно и скрупулезно, исключая возможность малейшего промаха.

Президент и вся делегация за две недели до визита ушли на самоизоляцию.

Сделано это, чтобы не повторить конфуз Сооронбая Жээнбекова. Экс-глава государства, напомним, так и не смог увидеться с Владимиром Путиным в июне 2020 года из-за того, что у одного из членов делегации выявили COVID-19.

К слову, о делегации. Ее состав тоже говорит о том, какую важную роль играет Россия для Кыргызстана. В Москву вместе с Садыром Жапаровым полетел почти весь кабинет министров. Президент сразу решил познакомить россиян с теми, с кем им предстоит работать в ближайшее время.

Политика и статус русского языка
Первой и главной стала встреча Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным. От нее зависело дальнейшее развитие событий.

В Кремль Садыр Жапаров попал вечером 24 февраля, предварительно получив отрицательный тест на коронавирус.

В официальном пресс-релизе Кремля традиционно сообщалось, что стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Но гораздо важнее то, что было сказано самими лидерами.

Владимир Путин отметил, что рад видеть Садыра Жапарова, подчеркнув, что, "несмотря на все сложности и ограничения, сторонам удается все-таки лично встретиться, пообщаться". Он особо рад тому факту, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях Кыргызстана. Он пообещал и дальше поддерживать республику в борьбе с коронавирусом.

Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию.

Владимир Путин
"И еще раз хочу сказать: очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в Основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и создавать условия для поступательного развития самого государства и, конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей", - заключил Владимир Путин.

В свою очередь Садыр Жапаров заявил, что его первый зарубежный визит в Россию доказывает высокий уровень двусторонних отношений между странами. И заверил, что Кыргызстан намерен продолжить укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений.

Выражаю огромную благодарность вам за поддержку и всестороннее содействие в урегулировании политического кризиса.

Садыр Жапаров
"Мы особо признательны за поддержку в сложное время, связанное с пандемией. Хочу также отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса признаются со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения", - подчеркнул президент, пригласив Владимира Путина посетить Кыргызстан.

Лидер России обратил внимание и на еще один важный пункт в отношениях двух государств - статус русского языка. Он заявил, что владение русским языком имеет значение для граждан Кыргызстана, так как это расширяет возможность коммуникации на рынке труда.

"А я со своей стороны отмечу еще один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас", - сказал Владимир Путин.

"И для нас тоже", - заверил Садыр Жапаров.

Первые соглашения и первые деньги
А дальше все пошло как по маслу. Одни за другим стали появляться сообщения о двусторонних встречах как самого президента, так и министров со своими коллегами из России.

Садыр Жапаров провел переговоры с председателями правительства России Михаилом Мишустиным, Государственной думы Вячеславом Володиным и Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсуждали взаимодействие двух стран в различных сферах. Стороны подчеркнули, что нужно наверстывать упущенные из-за коронавируса возможности сотрудничества.

Подписаны и первые соглашения. По итогам встречи министра экономики и финансов Улукбека Кармышакова с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым подписано соглашение о реализации проекта по созданию системы маркировки товаров.

РФ на безвозмездной основе выделит 623 миллиона рублей на создание системы маркировки товаров средствами идентификации в КР.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков подписали меморандум о поставках сельскохозяйственной продукции. Россия заявила о готовности поставлять в Кыргызстан пшеницу, семена подсолнечника и сахар.

Министры энергетики Николай Шульгинов и Кубанычбек Турдубаев обсуждали текущее состояние и перспективы развития отношений в энергетике. Речь здесь может идти в первую очередь о проекте по строительству Верхненарынского каскада ГЭС.

Между правительствами России и Кыргызстана подписано соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Между министерствами обороны подписаны протокол в области применения беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызстана, а также программа развития стратегического партнерства Кыргызстана и России в военной области с 2021 по 2025 год.

Садыр Жапаров также успел встретиться с соотечественниками и поговорить с представителями крупных российских компаний о возможном сотрудничестве.

Первый официальный зарубежный визит Садыра Жапарова завершен. Лед тронулся. Новую власть Кыргызстана в Кремле признали, с ней готовы разговаривать и работать.

Источник - 24.kg
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