"Генштабян" против Пашиняна: В Армении военные провалили переворот, - "СП"

08:23 26.02.2021 Не смешите мои "Искандеры" - как одна фраза может расколоть общество

Виктор Сокирко



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Александр Зимовский



Армения привычно бурлит - митингами, на волне которых в этой стране и происходят глобальные изменения. В апреле 2018 года мало кому известный депутат парламента Никол Пашинян, "посланник улицы", добился отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и вскоре сам был избран на этот пост. Сейчас на улицах Еревана звучат призывы уже о его отставке, а оппозиция возводит баррикады. В Армении наступает время очередных перемен? Не все так просто.



Суть нынешней напряженности в Армении сводится к конфликту, который возник между премьер-министром Пашиняном и Генеральным штабом. Первый сделал заявление, что во время войны в Карабахе низкую эффективность показал российский ракетный комплекс "Искандер", который "взрывается на 10 процентов". Его слова опроверг первый замначальника Генштаба Тиран Хачатрян, назвав их "несерьезными". За что тут же был уволен с занимаемой должности. Тут уже возмутился коллективный "Генштабян" - более 40 высших офицеров ВС Армении во главе с начальником ГШ генерал-полковником Оником Гаспаряном выступили с заявлением, в котором призвали Пашиняна уйти в отставку. Тот в ответ назвал это заявление попыткой военного переворота и попытался отправить главу Генштаба в отставку. Впрочем, президент страны Армен Саркисян (именно он может подписать соответствующий указ) этого пока не сделал.



Москва следит за этим "с тревогой", но ее сторонники в армянском обществе популярностью не пользуются

Это то, что лежит на поверхности. Военные выступили против главы государства, потребовали его отставки и предостерегли Пашиняна от применения силы против своего народа. "Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна - в этот критический момент служить спасению Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию", - говорится в заявлении Генштаба. Пашинян, вспомнив свою старую тактику, вывел на улицы Еревана своих сторонников, оппозиция подняла своих протестантов. При этом армия осталась в казармах, не пустили в ход дубинки и полицейские. Это пока, ведь события в Армении с дележом власти еще не закончились, однако именно неучастие силовиков может свестись к тому, что "кто кого перекричит, тот и прав".



С военными у Пашиняна отношения всегда не особо-то ладились - премьер тасовал генералитет по своему усмотрению. Обострились они и после войны в Нагорном Карабахе, по итогам которых Армения утратила контроль над значительной частью Арцаха. Военные обвинили главу государства в предательстве за подписание трехстороннего соглашения о прекращении огня (Путин-Алиев-Пашинян). Пашинян тогда уволил министра обороны страны Давида Тонояна - 20 ноября 2020 года, через десять дней после объявленного перемирия. Был занесен меч и над начальником Генштаба ВС Армении Оником Гаспаряном, но он не только земляк Пашиняна (оба родились в городе Иджеване с разницей в пять лет), но и на должность был назначен лишь в июне 2020 года, незадолго до начала боевых действий в Карабахе. Сейчас возник повод, чтобы избавиться еще от одного своенравного военного.



- За военным поражением обычно следует внутригосударственный политический крах, это и к Клаузевицу не ходи, - считает санкт-петербургский политолог и эксперт по силовому транзиту власти в условиях гибридных режимов Александр Зимовский. - Сегодняшняя Армения служит хрестоматийной иллюстрацией данного тезиса. В стране идет активный поиск виноватых. Люди, которых недавно толпа, возглавляемая Пашиняном, вынесла из правительственных кабинетов, хотят сделать из Пашиняна козла отпущения. Это совершенно естественное желание. Оно и Пашиняна гложет, он тоже в активном поиске козлов.



На деле же армянская реальность такова: Пашиняну козла отпущения можно делать только из одного института - из армянской армии. Собственно, он уже приступил к чистке на уровне генштаба и минобороны Армении. По итогам поражения в Арцахе/Карабахе Пашинян приказал начать уголовное преследование военных, завели на них 1000 (sic!) уголовных дел. Любая армия сильна корпоративистским духом, поэтому реакция армянского генералитета и офицерства на действия Пашиняна была неизбежной.



В самом первом заявлении армянского генштаба премьер Пашинян был назван "неадекватным", но не он один, а все правительство Армении. Заявление подписали не только генштабисты, но и командиры пяти армейских корпусов. Что интересно, себя виновными в поражении армянские военные не считают. Валят все на неэффективность армянского правительства и внешнеполитические провалы. Говорю "в первом заявлении", потому что потом политические заявления из армянского генштаба пошли уже потоком. И весьма противоречивые это были заявления. Коль скоро армянские полководцы так же гнали директивы в ходе войны, то Пашинян, возможно, не так уж и не прав.



Будем говорить напрямую: военный переворот армянский генштаб провалил. Это к вопросу об уровне планирования в этом самом генштабе.



Есть другой аспект. Готовы ли были армянские генералы провозгласить вместо Пашиняна с его кабинетом армянскую военную хунту? Очевидно, же, что нет. Потому что вариант "хунты" ведет Армению прямиком в изоляцию от Запада. По крайней мере, до следующих за хунтой всеобщих выборов (если таковые предполагаются).



Исходя из анализа тактической обстановки в Ереване и по всей Армении, могу точно утверждать, что на классический военный переворот у армянской армии пороху не хватило. Допускаю, что все эти генштабовские заявления - всего лишь сигнал, что армия не будет мешать гражданским выносить Пашиняна из кабинета. Остальное дело за организаторами армянской уличной оппозиции.



Строго говоря, успешный военный переворот предполагает введение военных методов управления и контроля. Комендантский час, отмена собраний и митингов, отрубание интернета, надзор за общенациональными и локальными медиа, жесткий блок на вывод/бегство капиталов из страны, мобилизация бизнеса на нерыночных условиях, раздой местных богатеев в пользу военных и плебса. Это чтобы обеспечить первичную поддержку населения и не стрелять без особой нужды по гражданам, от переворота проигравшим.



Посмотрим на проблему в более широком контексте. В мире за последние 20 лет было примерно 40 случаев захвата государственной власти, почти ¾ этих мероприятий прошли с участием военных. В Турции с танками на улицах не получилось, а в Бирме только что получилось с БТРами, и очень неплохо. Без пальбы. Так что универсального рецепта не существует.



Еще раз подчеркну, все это вопрос планирования. И еще важно глубокое проникновение заговорщиков на уровень тактического командования. Потому что важнейшие объекты будут захватывать ротные и комбаты. В их руках судьба всего предприятия. Генералы на экран вылезают попозже.



Вообще, участие армии во внутриполитических процессах вопрос не праздный. В России, или в той же Белоруссии, тема эта, так или иначе, будируется. Особенно в связи с массовыми акциями гражданского неповиновения, как в Белоруссии после выборов 2020 года. И в России, где массы пытаются качнуть на теме "берлинского пациента". Как поведет себя армия?



Могу сказать, что в Белоруссии армия проявила лояльность. На данный момент этого было достаточно. В России, видимо, тоже считают, что этого будет достаточно, а улицей займутся профессионалы в духе riot police. Кроме того, новейшие принципы функционирования государственных институтов учат, что армии положено быть политически нейтральной. Сам-то я в такой подход не слишком верю. Потому что политически нейтральная армия подобна кастрированному коту: физически осуществимо, но смотреть - жалко. Политически нейтральные армии не выигрывают войн. Кстати, пример Армении и тут очевиден.



К слову, об "Искандерах", которые стали формальным поводом для армянского противостояния между премьером и военными. Минобороны России выступило с заявлением, что Армения не применяла свои оперативно-тактические комплексы "Искандер" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, а весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны. В российском военном ведомстве отметили, что "с недоумением и удивлением" ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов". Здесь можно отметить и тот факт, что Азербайджан ни разу не продемонстрировал за время вооруженного конфликта в Карабахе обломки "Искандеров", хотя не преминул бы это сделать. Источник - свободная пресса

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