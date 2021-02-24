 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский стал диктатором не от хорошей жизни, - Дм.Бавырин
08:27 26.02.2021

Главная задача Зеленского на следующие полгода – удержать власть

25 февраля 2021, Дмитрий Бавырин

Президент Украины перестал изображать из себя главу демократического государства и перешел к авторитарным методам управления, характерным для самых одиозных режимов планеты. Более того, попытка Зеленского примерить погоны Пиночета получила одобрение Запада, что также отсылает нас к диктатурам в "банановых республиках". Причина в том, что весной украинскую власть ожидает очередная "проверка майданом".

Расстояние от "президента-надежды" до "президента-недоразумения" Владимир Зеленский прошел чуть больше чем за год. Обвальное падение рейтинга главы государства связывали преимущественно с тем, что новый президент во всем дублировал политику старого, Петра Порошенко, а на собственную – ту, на которую намекал в период предвыборной кампании, у него не хватило решимости. Якобы он находится в условиях перманентного риска "майдана", на который выйдут не то чтобы многочисленные, но пассионарные националисты, шантажирующие власть беспорядками и бунтом в том случае, если она откажется от подавления русскоязычия или попытается найти общий язык с Москвой, Донецком и Луганском.

Так это или нет, в конце 2020 года Зеленского как будто подменили. Он перешел в атакующие позиции и ведет себя теперь не как "президент-тряпка", а как политик, замахнувшийся на строительство авторитарного режима.

Наиболее серьезный в этом плане шаг был сделан в декабре, когда Зеленский решил распустить или хотя бы обезглавить, лишив председателя, единственный орган конституционной юрисдикции на Украине – Конституционный суд (КСУ), в работу которого вообще не имел права вмешиваться.

Выглядело это весьма комично и содержало многочисленные приметы бардака, характерного для украинской государственности, но пока что у сторон конфликта "пат". Судьи, заявляющие о незаконности действий президента, остаются при своем мнении, но сам орган, по словам Зеленского, "заблокирован из-за одного товарища". "Мы шаг за шагом избавимся от товарища", – пообещал он журналистам.

Товарищ, о котором идет речь, – это глава КСУ Александр Тупицкий, отстраненный Зеленским от должности. Сейчас его в буквальном смысле не пускает на работу местный аналог ФСО. И стоит заметить, что подобные "наезды" на главную судебную инстанцию страны позволяли себе далеко не все латиноамериканские диктаторы, пришедшие к власти в результате военного переворота. Случалось, конечно, всякое, но чаще с судьями все-таки пытались договориться, сохранив хотя бы видимость принципа разделения властей.

Следующим смелым (а если точнее, наглым) шагом со стороны президента стала массовая зачистка информационного пространства от нелояльных президенту изданий. Еще в 2019-м Зеленский клялся, что ничего подобного делать не будет, резонно замечая, что у главы государства попросту нет полномочий отрубать от эфира неугодные телеканалы. Но именно это и было проделано в начале 2021-го, когда лицензии на вещание лишились "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Это стало актом обыкновенной государственной цензуры, которая не нуждается в пояснениях. При этом офис президента быстро вошел во вкус: уже на этой неделе Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи, заблокировала более 420 сайтов, включая, например, такую ныне непопулярную, но почти легендарную блог-платформу, как "Живой Журнал".

По той же, цензурной, части проходят и обвинения в измене родине, выдвинутые СБУ против известного блогера Анатолия Шария. То есть это, разумеется, цензура в одном пакете с политическими репрессиями, но основание для этих репрессий прямо так и сформулировано – Шария обвиняют в организации "информационных операций", целью которых была дискредитация украинской политики в СМИ.

На ваш взгляд
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
Зеленский
Порошенко

Положа руку на сердце, почти любая объективная новость с современной Украины будет примером дискредитации украинской политики, такова уж эта политика. Таким образом, Шария ничтоже сумняшеся обвинили в том, в чем можно обвинить любого оппозиционного журналиста или блогера.
В этом Зеленский уже ничем не отличается от типичного "вождя-генерала" и "отца отечества" из Южной Америки: журналистов к ногтю прижимал каждый из них, пусть и не у каждого это сопровождалось человеческими жертвами. Авторитарный режим не терпит многоголосья.

Еще одной обязательной чертой таких режимов является устранение лидеров системных оппозиционных партий, подчас без суда и следствия. Пока что до убийств и похищений на таком уровне дело опять-таки не дошло, но от суда и следствия в Киеве уже отказались. Речь идет о введении санкций в отношении ряда политиков, в том числе против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его супруги.

Тут уже необходимы пояснения, поскольку это настоящее ноу-хау начинающего диктатора Зеленского. Отличительная особенность санкций в том, что их применяют против иностранных граждан и юридических лиц, а не против собственных, на то они и санкции. В рамках одного государства ограничения на гражданина и его имущество может накладывать только суд, это неотменяемая истина для любой страны мира.

Но не такова Украина, где в качестве суда выступил Совет по национальной безопасности и обороне, запретив Медведчукам распоряжаться своей собственностью. Это уже даже не Латинская Америка, а та Африка, которую ассоциируют с Иди Амином. И это уже не шутки: когда гражданам отказывают в базовых правах, все предельно серьезно.

Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом
В каждом из описанных случаев у Зеленского были причины для того, чтобы грохнуть кулаком по столу, показать характер и начать действовать "по-плохому". Так, КСУ обнулил, признав неконституционной, большую часть антикоррупционного пакета реформ, проведение которых является обязательным условием для дальнейшего кредитования Киева со стороны МВФ и Всемирного банка: отсрочка очередного транша даже на месяц-другой чревата для страны дефолтом.

Зачистка информационного пространства напрямую связана с обвальным падением рейтинга Зеленского, ведь личная популярность была его главным активом, без которого в политике вообще делать нечего и нужно возвращаться к производству более привычных кинокомедий.Что же касается репрессий, они стали реакцией на выход ОПЗЖ в лидеры электоральных симпатий, а также на то, что в Москве, осознав полную недоговороспособность Зеленского, стали оказывать информационную поддержку партии Медведчука. Почувствовав себя загнанным в угол, действующий глава украинского государства решил перейти к войне без правил.

Стоит признать, что промедление для него и впрямь смерти подобно. Украину ожидает очень "горячая" весна: политологи и социологи прогнозируют резкий рост недовольства населения, вызванный ростом коммунальных тарифов. Это еще одно требование западных финансовых институтов, которые Киев должен выполнить для обеспечения долговых обязательств и во избежание дефолта. Вот он и выполняет, параллельно завинчивая гайки, чтобы волна народного гнева не выжала "президента-тряпку" досуха.

Зеленский не решился бы на это, если бы не поддержка со стороны Запада: борьбу с Тупицким, Медведчуком и оппозиционными СМИ официально одобрили в Вашингтоне и Берлине, где подобное невозможно представить. Заткнуть рот недовольным там тоже умеют, но все же не через разгон судов и предоставление главе государства чрезвычайных полномочий – такое только для Африки и Латинской Америки.

Подобная поддержка для Зеленского - основа легитимности. С точки зрения реальной политики мы имеем дело с хорошо знакомой, а потому узнаваемой схемой "своего сукина сына", по которой "цитадели демократии" опекали откровенно людоедские режимы в странах третьего мира. Собственное население хоть на завтрак кушай, если гарантируешь внешнеполитическую лояльность (конкретно – фронду в отношениях с Москвой) и управляемость на подведомственной территории.

Сохранил ли новый "их сукин сын" эту самую управляемость и сможет ли сдержать натиск оппозиции и доведенного до ручки народа за счет диктаторских мер, узнаем скоро – в третьей серии трагикомедии с Владимиром Зеленским в главной роли, рабочее название которой "Тарифный майдан". Ждите ее весной на всех экранах страны.

Источник - vz.ru
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